Oyuncu Özlem Balcı Diva’ya ateş püskürdü: ‘Bülent Ersoy sırtında ceset taşıyor’ 

HABER: ASLAN SAYIM

TRT1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Özlem Balcı’dan Kürk giyen Bülent Ersoy’a ağır sözler! Özlem Balcı paylaştığı resimde Şunları söyledi: Bu iki resim arasındaki 7 farkı bulunuz? İlkini ben yazayım size; soldaki resimde sırtında ceset taşıyan Bülent Ersoy, sağdaki resimde sokaktan kurtarılmış yaşama tutunmuş bizlerin sevgisine ihtiyaç duyan sokak hayvanlarından sadece birisi, koynumda huzur içinde uyuyan güzel kürklü kedicik, ve o kürk ona ait bize değil. Allah’ın bizlere emanet ettiği sessiz kullara zarar vermeden onları incitmeden yaşamak insan olabilmek zor değil!

Bülent Ersoy’un kürk haberini okuyunca içim çok acıdı ve günlerce 55 tilkiye ağladım. Bir insan nasıl olurda sırtında 55 adet ceset taşıyabilir vicdanı nasıl rahat ediyor. Kürk satın alındıkça ihtiyaç sebebi ile daha yüzlercesi öldürülüp piyasaya sürülüyor. Av cinayettir, kürk satmak satın almak da suça ortak olmaktır.

Özlem Balcı: Ben hayvanları canlı iken seviyorum Bülent Ersoy ölmüş halini seviyor!

Bülent Ersoy şarkıları dinlerdim ama bundan sonra asla sesini duymak istemiyorum; onun yüzünü gördükçe katledilen masum canlar aklıma gelecektir. Ben bir sokak köpeğinin yarasını iyileştirmek için aylarca emek harcarken birisinin çıkıp kürk giyip mutlu olmasını adaletli bulmuyorum. Keşke vicdanlı ve iyi kalpli insanların yaşadığı dünya ayrı olsa kötüler öteki tarafta kalsa ve biz ayrı gezegenlerde yaşasak keşke...