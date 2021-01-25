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Psikoterapist Neslihan Aslıhan Yazıyor: Pandemide Teknoloji Yatak Odasını Sarstı

Pandemi bize belirsizlik ve bilinmezliğin kaygı doğurduğunu öğretirken psikolojik iyi oluş kavramını gündeme getirdi. Bilindiği üzere   belirsizliğe tahammül edebilenlerin psikolojik iyi oluşları yükselir ve bu, genel sağlık ve ruh sağlığının göstergesidir.   

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2021 Pazartesi 14:29
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Psikoterapist Neslihan Aslıhan Yazıyor: Pandemide Teknoloji Yatak Odasını Sarstı

HABER: ASLAN SAYIM

Cinsel aktivite performansı yaşam şeklimizle ilgilidir ve psikolojik iyi oluşumuzda önemli yer tutar. Genel sağlık dengesi bozulunca önce depresif oluruz. Duygusal açlık çekeriz ve bu yemek yeme eğilimlerini artırır. Yemeğin dozunu kaçırmak ise kalp, tansiyon ve yüksek kan şekerine davetiye çıkarır. Sonuçta uyku bozuklukları kaçınılmaz olur.Üstüne stres binmiş libido balon gibi söner. Stresi yönetme becerilerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan  bu günlerde evde olmak öz bakımı ihmal ettirdi. Evden çalışmak zorunda kalırken, sürekli aynı evi paylaşırken  özlem duygusu kayboldu. En güvenli yer olan evimizde ve en güvenli  seksyapabileceğimiz kişiyle çatışmalarımız arttı. Dünyayı önümüze seren teknoloji sunduğu erişim kolaylığı ile çatışma çözme zahmetine girmeden yatak odamıza sızdı. Nerdeyse yatağımızdaki sinsi düşman oldu. İçimizdeki şeytanı,bastırılmış hisleri cesurca ve şehvetlice karşılayan başka bir dil ve evren sundu. Arkadaşlık ve partner bulma siteleri, sanal sex ortamları özgürce cinsel içerikli konuşmalar yapabilen ortamların varlığı değerler sistemini alt üst ederek gerçek hayattan uzaklaştırdı. İnternet ortamının sunduğu sesli ve görüntülü olanaklar özellikle pandemi sırasında sosyal ve psikolojik gereksinimleri gidermede çok etkin oldu.Bugereksinimlerin sağladığı doyumları şöyle sıralayabiliriz:Çekici olduğuna inanmak, çekici bulduklarına kolay ulaşabilmek, filtreleme ile öncelik sağlamak, cevap verilebilir olunca değerlilik hissetmek, grup kurabilmek, yargılanmamak, lokasyon paylaşımı ile ulaşabilir olmak, oyun ve eğlence anlayışında farklılık keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak ve buluşmak,cinsellik, fantezi ve görsellik ağırlıklı tatmin sağlamak .

Bozulan ilişki dengesini ele almak ve psikolojik iyi oluşu sağlamak için uzman eşliğinde çift terapileri alınması bu dönemde önemini daha da artırmıştır. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Psikoterapist Neslihan Aslıhan Yazıyor: Pandemide Teknoloji Yatak Odasını Sarstı
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