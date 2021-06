Retro Ruhuyla "Eyvah" 25 Haziran Cuma Günü Tüm Dijital Platformlarda.

Yaptığı çalışmalarda sürekli yeniliği, farklı atmosferi ve enerjiyi baz almak isteyen Fatih Ünal’ın yeni single’ını Avrupa Müzik markasıyla yayımlıyor.

Şarkının sözü, müziği ve aynı zamanda düzenlemesi birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım müzisyen Ahmet Hatipoğlu’na ait. Şarkının video klibi ve fotoğraflarını Yiğit Zaffer üstlendi.

Ünal, yeni şarkısı "Eyvah" ile ilgili: "Şarkıyı ilk duyduğumda beni çok heyecanlandırdı, şarkı ile ilgili yapabileceğim her şey aklımda o an belirdi diyebilirim. ’Eyvah’ ikili ilişkilerde yoğun duyguya sahip bir şarkı ve eski yaşadığım bütün kalp kırıklıklarımı ve üzüntülerimi de anlattığını hissettim. Türkçe popta, bu zamana kadar beslediğim bütün arzu ve isteklerimi artık heybemden çıkararak kendi tarzımla dinleyicilere sunmak istiyorum. Bunu oluştururken ileride görsel sanatlar için de koreografi, dans ve stil ile ilgili sürpriz çalışmalar içinde olacağımın müjdesini de şimdiden verebilirim. Yoluma yeni müzik şirketim Avrupa Müzik ile devam ediyorum. Yeni olan her şeyi bünyemde tutarak daha heyecanlı hikâyelerimde buluşmak üzere yoldayım." şeklinde konuştu.

“Eyvah” hem müzikal anlamda hem de görsel sanatlar anlamında geçmişin retro havasını 90’lara gönderme yaparak şimdinin modern tavırlarıyla sunan yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Haber Sedat Sarıkaya