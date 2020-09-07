SATILOĞLU AİLESİN MUTLU GÜNÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sosyal mesafe kurallarına uyularak seçkin kişilerin katıldığı Satıloğlu ve Eren Ailelerin mutlu gününde damat Mustafa Yahya ve Gelin Sümeyye ` nin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.





Nikâh Töreni Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde Büyükşehir Belediyesi Nikâh Müdürü tarafından Mustafa Yahya Satıloğlu ve Sümeyye Eren `in Nikâh Şahitleri eşliğinde yüzlerce kişinin katılımı ile kılındı.

Nikâh Töreninden sonra Yurt Dışından ve Yurt içinden Gelen Seçkin kişiler ile Satıloğlu ve Eren Aileleri Damat Mustafa Yahya Satıloğlu ve Sümeyye Satıloğlu ile hatıra fotoğraf çektiler.

Düğün ise bir özel mekânda yapıldı gelin ve damat sosyal medya kurallara uyularak oynadılar. Düğüne katılanlar ise gelin ve Damada alkışlar ile eşlik ettiler.

Satıloğlu, Oğlum Mustafa Yahya ve Gelinim Sümeyye Satıloğlu `nun düğün törenine katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Dedi.