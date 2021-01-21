Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!

HABER: ASLAN SAYIM



Basın ve Medya sektörüne gazetecilikle ilk adımını atan Serkan Candaş 19 yıllık bir deneyime sahip,mesleğine aşık, sektöre atıldığı günden bugüne değinçalışma hayatında doğru haber anlayışı, objektif bakış açısıyla, dikkat çeken ve özgün fikirleri ile sektöre yön vermekte olan başarılı bir gazeteci. Profesyonel çalışma şekliyle medya sektörüne farklı bir soluk getirmiş olan Candaş, gazeteciliğinin yanı sıra PR & Basın Danışmanlığı da yapmakta.

Eş zamanlı olarak birçok haber sitesi ve gazeteningenel yayın yönetmenliğini başarı ve titizlikle icra eden Candaş, konusunda etkin ve nitelikli hizmetvermesi ile dikkat çekmekte. Hedeflerinin arasında özellikle sektöre yenilikler katmak, doğru habercilikten sapmadan mesleğini daha ileriye taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürmekte.

39 yaşında, 13 ödül!

Neredeyse gazeteciliğe başladığı ilk yıllardan itibaren adından söz ettirerek ülkemizde düzenlenen Engelli dostlarımız ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiği projeler, Yardım konserleri ve sektördeki üstün başarısı ile başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere birçok devlet kurumu, vakıf, özel sektör ve dernekler tarafından ödüllere ve plaketlere layık görüldü.

Adeta bu sektör için yaratıldığına inanan Serkan Candaş başarısının sırrını şu cümlelerle ifade ediyor;“Başarı için çok çalışmak, çok okumak, kendini geliştirmek, çağa ve teknolojiye ayak uydurmak gerekir ve ayrıca sanatçılara, iş insanlarına, firmalara ve kurumlara tavsiyem; PR & Basın Danışmanlığı uzmanlık işidir ve başarılı olabilmek için en iyi uzmanla çalışmak gerekir.”