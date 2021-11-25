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Su El Roman "Hiç bir zaman ünlü bir babanının kızları olarak büyümedik"

Sedat Sarıkaya sordu Su El Roman "Hiç bir zaman ünlü bir babanının kızları olarak büyümedik cevabını verdi!

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Kasım 2021 Perşembe 16:03
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Su El Roman "Hiç bir zaman ünlü bir babanının kızları olarak büyümedik"

HABER: SEDAT SARIKAYA

Usta Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın "Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?" sorusuna;

Benim için Baba parası yemek kadar iğrenç bir rahatlık yoktur!

Ünlü ve güzel sanatçılardan Su El Roman "Herhalde ‚ah bu kızın babası ünlü, bunun allah aşkına ne zorluğu olacak‘ diyen çok insan vardır.Ama evet oldu çünkü biz hiç bir zaman ünlü bir babanın kızları olarak büyümedik. Almanyada çok normal bir çocukluk yaşadık. Ve benim için baba parası yemek kadar iğrenç bir rahatlık yoktur. Stüdyo masraflarımı karşılayamadığım dönemler oldu böylelikle bazı sosyal aktivitelerden kendimi geri çektim, harcamalarıma çok dikkat ettim ve müziğim için birikim yaptım çünkü babamdan para istemek istemedim."cevabını verdi ve Sarıkaya'ya çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Su El Roman Hiç Bir Zaman ünlü Bir Babanının Kızları Olarak BüyümedikRafet El Roman
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