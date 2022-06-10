Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.565,44
ALTIN
1.010,18
DOLAR
17,12
STERLİN
21,30
EURO
18,14
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...

Survivor sonrası ilk bakım

Adadan ayrıldı, soluğu İbrahim Aktolon’un salonunda aldı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Haziran 2022 Cuma 15:12
Survivor sonrası ilk bakım

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Survivor All Star” kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı’nın adadan ayrıldıktan sonra ilk işi bakımsız kalan saçlarıyla ilgilenmek oldu. Yağcı, kendini Almanya’da İbrahim Aktolon’un ellerine teslim etti.

Yayınladığı şarkılarla müzik dünyasında büyük ilgi gören, aynı zamanda kuaför olan İbrahim Aktolon, Almanya’da kısa süre önce açtığı Legende Kuaför Salonu’nda önceki gün özel bir ismi ağırladı. Dünyaca ünlü futbolcuların da kuaförlüğünü yapan Aktolon’un müşterisi bu kez Türkiye’den gelen bir oyuncuydu: Barış Murat Yağcı.



ALMANYA’DAKİ SALONUNA GİTTİ

“Survivor All Star” yarışmasında mücadele eden Barış Murat Yağcı, adadan ayrıldıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla görüşmek için Almanya’ya uçan Yağcı’nın ilk işi, İbrahim Aktolon’un kuaför salonunu ziyaret etmek oldu.

ADADA SAÇLARI YIPRANDI

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan yarışma boyunca hem deniz hem de güneş nedeniyle yıpranan ve aylarca bakımsız kalan saçlarını İbrahim Aktolon’un hünerli ellerine teslim eden Barış Murat Yağcı, salondan mutlu ayrıldı.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
DERYA BEDAVACI'YA YAZIN DA TATİL YOK
DERYA BEDAVACI'YA YAZIN DA TATİL YOK
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans