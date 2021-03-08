Türkiye'nin en genç yapımcısı Can Kileci!

HABER: ASLAN SAYIM



Geçtiğimiz yıllarda yapım şirketleri ve sanatçılara Spotıfy, Youtube ve medya iletişim hizmeti sağlayan Can Kileci, ‘Live Music Company’ isimli yapım şirketini kurarak artık hizmetlerini profesyonel ekibi ile daha güçlü bir hale getirdi.

Netd Müzik, Müzik Play gibi büyük müzik şirketleri ile çalışan Can Kileci, şimdi de Raks Müzik ile anlaşma yaptı ve hizmet ağını genişletti.

Can Kileci; “Bu uzun yolda her daim yanımda olan ‘Loop Hop’ kurucusu Ali Baran Eroğlu ve tüm çalışmış olduğum, bana eserlerini emanet eden tüm sanatçılarıma teşekkür ederim.” dedi.