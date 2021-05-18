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ÜNLÜ DJ YASİN KELEŞ'ten 101 YILLIK PROJE! 

Türk etnik müzik klasiklerine yaptığı yeniden düzenlemelerle adından sıkça söz ettiren başarılı Dj ve prodüktör Yasin Keleş, yeni teklisi ‘’Bir Elif’’ ile karşınızda.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Mayıs 2021 Salı 10:51
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ÜNLÜ DJ YASİN KELEŞ'ten 101 YILLIK PROJE! 

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Yaptığı her çalışmayla listebaşında yer alan, hit projelere imza atan, geçtiğimiz yıl Neşet Ertaş’ın ‘’Gönül Dağı’’ ve ‘’Yanıyorum’’ eserlerine yaptığı yeniden düzenlemelerle 100 milyon üstünde dinlenerek dünya çapında başarı yakalayan genç DJ/Prodüktör Yasin Keleş, bu kez  Cumhuriyet öncesi Türk yorumcu Hafız Burhan’ın ‘’Bir Elif’’ isimli eserini yeniden düzenledi. 1920’li yıllarda, dünyaca ünlü Türk yorumcu Hafız Burhan tarafından kaydedilen ‘’Bir Elif’’ isimli eserin 101 yıllık orjinal ses kaydıyla etnik/elektronik öğelerle yeniden düzenleyen Keleş, eserin orijinal hissini bozmayarak dinleyicisini 100 yıllık bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

Anadolu’nun kayıp eserlerine olan merakıyla tanınan ünlü prodüktör, ‘’Bir Elif’’ için Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde hazırladığı video klipte, İstanbul’un 1920’lerdeki görüntüleriyle günümüz görüntülerini harmanlayarak, geçen zamanda yaşantımızın uğradığı değişikliği de gözler önüne seriyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
YASİN KELEŞDjSedat SarıkayaYeni Çağrı
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