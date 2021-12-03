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ÜNLÜ İSİMLERLE VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR İŞ BİRLİĞİ

Sosyal keşif kategorisinde dünyada en çok kullanılan canlı görüntülü sohbet uygulaması olan Azar, Aralık ayında oyuncu Rüştü Onur Atilla,  komedyen Ceyhun Yılmaz ile sosyal medyada adından  sıkça söz ettiren Halil İbrahim Göker,  Sergen Deveci ve Halil Söyletmez gibi isimlerle canlı yayınları ve bire bir eşleşmeleri içeren bir iş birliğine hazırlanıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Aralık 2021 Cuma 15:45
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ÜNLÜ İSİMLERLE VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR İŞ BİRLİĞİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Azar, henüz bu uygulamayı eğlenceli bir sosyal aktivite olarak deneyimlememiş ve rastgele seçilmiş insanları, ünlü isimler ile bir araya getirerek can sıkıntısını gidermek için yeni bir aktivite önerisi sunuyor.
Aralık ayı boyunca oyuncu Rüştü Onur Atilla,  komedyen Ceyhun Yılmaz, Halil İbrahim Göker,  Sergen Deveci ve Halil Söyletmez Bu uygulamada yapacakları birer saatlik canlı yayınlarla kullanıcılarla eğlenceli vakit geçirecekler. İzleyiciler, yayınlara yorumları ve sanal hediyeleri ile dahil olabilecekleri gibi konuk olarak katılma şansı da yakalayacaklar.
2014 yılında bu görüntülü sohbet uygulaması geliştiren Koreli teknoloji şirketi, mobil cihazlara webRTC teknolojisini başarılı şekilde entegre eden ve bunu ticarileştiren dünyadaki  ilk şirket olma ünvanını taşımaktadır. Görüntülü konuşma ve yapay zekayı başarılı şekilde birleştiren çeşitli servislere sahiptir. Bu yıl lansmanı yapılan Canlı Yayın özelliği ise, Azar kullanıcılarına hem yayın açma hem de yayınlara izleyici olarak katılma imkanı vermektedir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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ÜNLÜ İSİMLERLE VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR İŞ BİRLİĞİ
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