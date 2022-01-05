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Ünlü oyuncu Yasin Özkaya ticarete atıldı!

Yasin Özkaya kendi tekstil markasını kurdu: Race Fashion!

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Ocak 2022 Çarşamba 14:34
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Ünlü oyuncu Yasin Özkaya ticarete atıldı!

Haber: Hakan Kanburoğlu

Oyuncu Yasin Özkaya Race Fashion adını verdiği markasını tescilledi! Yasin Özkaya kimdir?

Bir dönemin genç yıldız oyuncuları arasında yer alan Yasin Özkaya kendi markasını kurdu. Tekstil alanında ticaret işiyle uğraşan Yasin Özkaya markasının tüm dünyaya hizmet edeceğini belirtti.

"Patentimizi aldık"

Race Fashion markasıyla sosyal medyada binlerce takipçiye ulaşan Yasin Özkaya ''Daha önce dizilerde oynuyordum. Artık ticaretle ilgileniyorum. Kendi markamı kurdum ve kendi işimi yapıyorum. 12 yıldır ticaretle ilgileniyorum. Kendi tekstil imalatımız var. Markalaştırdım ve patentini aldım.'' dedi.

Yasin Özkaya sosyal medyada oyunculuk hesabı olan @yasinozkayaofficial adresini kullanırken markasının adresi ise @racegiyim olarak biliniyor.



Yasin Özkaya kimdir?

Malatyalı olan Yasin Özkaya 2000 doğumludur. Henüz 21 yaşında olan Yasin Özkaya Halit Ergenç, Ozan Güven, Murat Yıldırım, Aras Bulut İynemli gibi isimlerle aynı projelerde yer almıştır. Tiyatro oyunculuğu da yapan Özkaya devlet tiyatrolarında sahne aldı. Birçok ünlü ile dizi, reklam ve film projelerinde boy gösterdi.

Yasin Özkaya'nın rol aldığı diziler ve reklamlar...

Çukur
Söz
Ramo
Babil
Reklam ve kamu spotlarında yer aldı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yasin ÖzkayaRace Fashion
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