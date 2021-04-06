Ünlü şarkıcı Maral: Trump'ın kızı şarkımı beğendi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Halay şarkımız dünyada tanınıyor

Gazetecilerin, ''Halay şarkınız dünya genelinde beğenildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Maral, ''Bu benim için çok gurur verici. Rabbime binlerce şükürler olsun. Artık ülke olarak dünyada sevilen bir halay şarkımız var.Sevgili Nusret bu şarkıda halay çekerek, şarkıyı bütün dünyaya duyurmuş oldu. Sonrasında Trump'ın kızı da şarkıyı beğendi. Ve halay şarkısı bambaşka bir yere gitti.

Türkü ile rap müziği mix yapacağım

Pandemi döneminde de boş durmadığını söyleyen şarkıcı, ''Evde olduğum dönemde dersimi çok iyi çalıştım. İnanılmaz çalışmalar yaptım. Yeni projelerle, düet şarkılarla ve sürpriz sanatçı dostlarımla bomba gibi geliyoruz. Sanatçı dostlarımızın isimleri şimdilik sürpriz olsun. İkinci bir proje ise, Ben türkü söyleyen bir kadınım.türkü hayatımda her zaman olacak. ama dönemin çok sevilen yeni teknolojik rap müziklerini türküyle mix yaparak okuyacağım. Bu mixlerde düet olacak'' diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.





Maral kimdir?



Şarkıcı Maral ya da asıl adıyla Ceylan Başusta aslen dedesinin gençken Kumgeçit Kırık Köyü’ne yerleştiğini belirtmiş, aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.



Aslen Zıkte Aşireti’nden olan Maral uzun yıllar Bingöl’de Dj’lik yapmıştır.



Bingöl’de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj’da her şeyim Bingöl’dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.



Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.



2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır.



Instagram: maralofficial

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