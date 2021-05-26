Ünlü TikToker Alexone’dan iki iddialı proje daha

HABER: DİNÇER KARACALAR

TikTok’un son dönemde en çok dikkat çeken ismi Alexone, Ziynet Sali’nin “Efkarım Var” ve Derya Uluğ’un “Kanunlar Gibi” şarkılarıyla hazırladığı videolar ile 1 milyonu aşkın görüntülemeye ulaştı. Daha sonra Norm Ender’in “Kaktüs” şarkısına kendi tarzında kısa bir klip hazırlayan Alexone, gördüğü yoğun ilgiyle DMC CEO’su Samsun Demir’in de dikkatini çekmeyi başardı. Demir, çalışmayı Instagram sayfasında yayınlayarak başarılı sanatçıya destek verdi.

TEKLİF YAĞIYOR

Şiir ve şarkıyı birleştirerek hazırladığı videolar ile TikTok’ta yeni bir akım başlatan Alexone, İşbirliği teklifleri yağan genç sanatçının gündeminde şimdi iki iddialı proje daha var. Haziran ayında Tarkan’ın eski bir şarkısını günümüze taşıyacak olan Alexone, ardından uluslararası bir projeye imza atacak. Alexone, dünyaca ünlü Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram’la TikTok için video çekecek. Ajram’ın pandemi sonrası Türkiye’de vereceği ilk konserde çekilecek video aynı zamanda Türkiye’yi dünyaya tanıtacak.