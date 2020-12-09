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Vahe Kılıçarslan, Melisa Özmen’nin Yalısında! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 10:39
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Vahe Kılıçarslan, Melisa Özmen’nin Yalısında! 

HABER: ASLAN SAYIM

Sosyetik güzel, yerli Paris Hilton lakabıyla tanınan Melisa Özmen Çengelköydeki boğaz manzaralı yalısında Star Tv program sunucusu Vahe Kılıçarslanı ağırladı. Misafirperverliğiyle tanınan genç sosyetik Melisa Özmen ve Birumder Derneği başkanı annesi cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tülay Özmen yalısında hoş vakit geçirdiği samimi ev hallerini Star Tv izleyicileriyle paylaştı. 

Çok yakında Star Tv de yayınlanacak olan Vahe İle Evdeki Mutluluk programına konuk olan Özmen ailesi samimi halleri gözlerden kaçmadı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Vahe KılıçarslanMelisa Özmennin YalısındaAslan Sayım
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