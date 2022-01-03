Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
808.17
DOLAR
13.81
STERLİN
18.70
EURO
15.69
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...

Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:12
0 Okunma
Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti

DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, yeni yıla Avcılar Kırmızı Sahne'de verdiği konserle girdi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği sahne performansında Ekin Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Öptüm Nefesinden", "Hediye" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 2021 yılında büyük başarılara imza atarak Halk Müziği kategorisinde Altın Kelebek ödülüne layık görülen Ekin Uzunlar, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Yeni yılda tüm sevenlerine sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Uzunlar, geceye katılan müzikseverlere esprili bir sürpriz yaptı. Her röportajında müziğe ve kemençesine aşık olduğunu dile getiren Uzunlar, 2022 yılına bekar girmek istemediğini belirterek kemençesiyle söz kesti. Bu esprisi ile müzikseverlere kahkaha tufanı yaşatan Ekin Uzunlar ardından sevilen şarkılarıyla yeni yılda sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAYRETTİN GÜNEŞ MÜZİK SEKTÖRÜ GELECEK ADINA UMUTLU
HAYRETTİN GÜNEŞ MÜZİK SEKTÖRÜ GELECEK ADINA UMUTLU
Fenomen Tırtıl Osman rekor kırıyor!
Fenomen Tırtıl Osman rekor kırıyor!
Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !
Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans