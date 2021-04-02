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Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Nisan 2021 Cuma 14:29
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Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 

HABER: ASLAN SAYIM

Tuğçe sarıkaya dağistanlınım düzenlediği gecede birbirinden ünlü kişilere ödül yağdı.

Gülben Ergen , Ebru Polat , İvana sert , yılmaz morgül , safiye soyman gibi ünlulerin ödül aldıgı gecede konuşması ile dikkat çeken bir diğer ödül alan kişi ise Koray Demiraydı.

Kendisi daha önce Enka ismi ile Türkiyenin en cesur parody sanatçılıginı yapmış sonrasında spritüel yeteneğinin oldugunu öğrenerek sahneleri bırakmış ve yaşam koçlugu yapmaya başlamıştir.

Bu gece de Yılın en iyi cıkıs yapan spritüel yaşam koçu ödülüne laik görülmüştür.

Yaptığı yaşam koçluklarında bir cok aileye ve bireye yardımcı olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu değişimi basın karşısında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü AldıAslan Sayım
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