BİR EFSANEYİ DAHA KAYBETTİK!...

Erkin Koray dendiği anda ilk aklımıza gelen “Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler” sözleri olurdu… İşte bu efsanevi sanatçıyı geçtiğimiz hafta ne yazık ki kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşında uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hayata veda etti.

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla da savaşan Erkin Koray’dan gelen acı haber sevenlerini üzerken müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı gitti…

GEÇMİŞ OLSUN TAN!...

Geçtiğimiz haftanın üzen haberi ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın geçirdiği trafik kazası oldu…

Şarkıcı Tan Taşçı ve yanında bulunan iki kişi Antalya’da trafik kazası geçirdi. Sanatçı ve arkadaşları kazayı ucuz atlattılar…

Arabada bulunan Tan Taşçı ve arkadaşları kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Taşçı, kazadan sonra Antalya’da açık hava konserine çıktı.

YAPAY ZEKA EN GÜZELLERİ SEÇTİ!...

Yapay zekaya göre işte Türkiye'nin en güzel 11 kadın oyuncusu…

Hande Erçel, Tuba Büyüküstün Beren Saat Hazal Kaya, Fahriye Evcen, Cansu Dere, Bergüzar Korel, Demet Özdemir, Bensu Soral, Serenay Sarıkaya, Elçin Sangu

KIBRIS’TAN SILA GEÇTİ!...

Yoğun yaz turnesinde konser maratonuna devam eden pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’taydı. Ünlü sanatçı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en lüks otellerinden Elexus’ta sahneye çıktı.

Bin 500 kişilik salonu dolduran sevenlerinin karşısına, mavi renkli kostümle çıkan Sıla Gençoğlu, hem göze hem kulağa hitap etti. Dillere pelesenk olmuş kendi şarkılarının yanı sıra repertuarında Sezen Aksu, Selami Şahin, Erol Evgin gibi ustaların eserlerine de yer verdi. Sıla konser sonunda bütün misafirlerle birlikte yaptığı mendil sallama şovuyla unutulmaz bir Kıbrıs gecesine imza attı.

BU NASIL ENERCİİ!

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, doğum gününe özel bir çalışma yaparak storylerinde dilinden düşürmediği “Enercii” sözünü hayata geçirerek bir şarkı çıkarttı.

Şarkıya bir de klip çeken Polat’ın şarkısı inanılmaz bir patlama yaptı. Youtube’da 2 hafta içinde tam 16 milyondan fazla izlenme alan şarkıya nereye gitseniz bir yerde rastlıyorsunuz.

İlk dinlediğiniz de” bu nedir yahu” dedirten şarkı sonraki dinlemelerinizde adeta bir tutku haline geliyor ki sosyal medyada öyle paylaşımlara rastlıyorum ki düğünlerde bu şarkı ile halay çekenler mi ararsınız? Asker uğurlamalarında bu şarkı eşliğinde konvoy geçişlerini mi ararsınız?

Her kesimde insanı adeta büyüsüne almış durumda “Enercii”

Yani kısacası Dilan Polat sosyal medyanın nabzını tutmayı çok iyi biliyor ve Enercii’sini yaya yaya bu yolda ilerliyor…

GELDE GURUR DUYMA!...

İbrahim Kutluay'ın gurur günü...

İbrahim Kutluay’ın Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Ömer Real Madrid ile anlaştı

Kutluay, oğlunun başarısı ile gurur duyarken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." İfadelerini kullandı.

ASENA’NIN BABA ACISI...

Sevgili dostum Asena geçtiğimiz hafta babasını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

İş insanı Hasan Dere ile evlenerek Almanya’ya yerleşen ve oryantal dansı bırakarak “Ashina Haute Couture by Asena” markası ile Almanya’da gelinlik ve abiye mağazası açıp kendine yepyeni bir yol çizen Asena, tam da Türkiye’ye tatile geldiği bir dönemde 85 yaşındaki babası Burhan Çakmak’ın vefat haberi ile acıların en büyüğünü tattı.

Sözün bittiği yerdeyiz “Başın sağ olsun Asena”...Hep hayırlı bir evlat oldun.

MUHTEŞEM DÜĞÜNDE DENİZ SEKİ SÜRPRİZİ

Memoring Events’in sahibi Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar muhteşem bir düğün töreninde Deniz Seki sürprizi yaşandı…

Hande Yener, Gonca Vuslateri, Murat Yeter, Beste Korkmaz, Neslim Güngen, Merve Aydın gibi ünlü isimler ve İran’ın dünyaca ünlü starı Los Angelas’dan gelen Siavash Shams düğüne katılarak Emir Kaya ve Sevda Asoubar çiftinin mutluluğunu paylaştı.

Düğünün sürpriz ismi DENİZ SEKİ oldu…Yoğun konser maratonundan fırsat yaratan Deniz Seki, gecenin sürprizini yaparak düğüne katıldı ve çiçeği burnundaki çifte tam altın takarak mutluluklar diledi.

ÇOCUKLUK HAYALİ İLE POZ VERDİ

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

Oyuncu Pelin Akil ve Pelin Uluksar şarkıcı Christina Aguilera ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı

Akil, paylaşımına İngilizce olarak “My childhood” (çocukluğum) yazdı