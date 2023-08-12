Akaryakıta gelen zamlardan sonra her şey daha da zamlanmış durumda. İnsanlar özellikle asgari ücretli ve emekliler geçinemez hale gelmiş, hele de bu insanların oturacakları kendi evleri yoksa ay sonunu nasıl getireceklerini düşünür duruma gelmişlerdir.

Her evin zorunlu gider ve ihtiyaçları vardır. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, aidat faturaları, kira, yeme, içme, okul masrafları, ulaşım giderleri gibi.

Bunların çoğu nakliye, ulaşım gerektiren şeylerdir. Bir ihtiyaç gereksiniminin bir yerden bir yere ulaşması araçlardaki akaryakıt kullanımı gerektirdiği için, akaryakıt zamları her şeyin zamlanmasına neden oluyor.

Ülkede eğer bir ekonomik problem varsa, bunun bedelini ülke olarak hep birlikte atlatmalıyız. Gelir dağılımının adaletli bir şekilde yapılarak, halkımızın giderlerini refah içinde karşılamasına imkan tanınmalıdır.