ÜNLÜ MUHABİR EVLENDİ

Yaptığı haberler ile farkındalık yaratan Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 'in kıydığı nikahta yüzlerce davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğünde mutluluğa Burcu Kırbaç ile “evet” dedi.

Burcu ve İbrahimin Aileleri, dostları, arkadaşları, başta Kanal D ve CNN TÜRK'ün yöneticileri, muhabirleri, kameramanları olmak üzere yüzlerce davetli genç çiftlerin mutluluğunu paylaştılar.

FADİK SEVİN ATASOY’DAN ÖZEL İSTEK!

Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim’ deki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti.

Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan sanatçı, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak “1 Ekim'de yeni yaşıma girerken doğum günümü 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Farkındalık Günü’ne özel Cerebral Palsy’li çocuklara armağan etmek istedim. Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri, iyiliği paylaşarak kaldıralım diye düşünürken, doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, sizler de ortak olun istedim. Doğum günü bağış linkimi bio’mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz” dedi.

GÜLBEN ERGEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ ANAOKULUNU AÇTI

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, geçtiğimiz hafta üçte üç yaptı…

Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 46. Anaokulunu 25 Eylül’de Kilis’te, 47. Anaokulunu 26 Eylül’de Adana Yüreğir’de ve 48. Anaokulunu 27 Eylül’de Osmaniye’de açtı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, en büyük hedefi daha çok çocuğun okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Gülben Ergen’in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bağışlar ve sponsorluk çalışmaları sayesinde yaptırdığı anaokullarını, işbirliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamakta.

AHMET GÜNEŞTEKİN’DEN SANAT YATIRIMI

Venedik’in Santa Groce bölgesinde bulunan, asırlar boyu zamana tanıklık eden ve göz alıcı mimarisiyle her göreni hayran bırakan görkemli yapı Palazzo Gradenigo, usta sanatçı Ahmet Güneştekin tarafından satın alındı. Venedik Bienali’nin de gerçekleştiği başlıca sergi alanlarından da biri olan Palazzo Gradenigo, bundan böyle “Güneştekin Art Refinery” olarak sanata değer katacak.

Güneştekin, konuyla ilgili olarak “Venedik’in en tarihi ve simge binalarından Palazzo Gradenigo’da gerçekleştireceğimiz işler adına şimdiden çok heyecanlıyım. Bu tarihi ve zarif mekanın sanat dünyamıza ufuk açacağını umuyorum. Türkiye adına sesimizi sanatla duyurmak adına ve Güneştekin vakfının desteklediği genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı sağlayacak olması çok güzel bir adım” diye konuştu.

BABASINI KAYBETTİ!

Ünlü haber spikeri ve gazeteci Reha Muhtar baba acısıyla sarsıldı.

Muhtar'ın bir süreden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutulan babası Cemal Muhtar 93 yaşında hayata veda etti. Muhtar acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Babasını kaybeden Reha Muhtar'ın paylaşımı şöyle: "ALLAH Var Mı?.. VAR… Sabah Uzun Yıllar Sonra 7 Yaşında Futbol Oynadığım Sahaya Gittim. Üzerine Benzinci Yapılmıştı. İstinye’de. Babam Yanımda Durur Seyrederdi Beni. Benzincide Telefon Geldi. 7 Yaşında Seni Futbol Oynarken Seni Seyreden Baban Öldü Dediler. Allah’ın Rahmeti Babam."

SÜRPRİZ NİKAH!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Murat Ünalmış, 3 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla dünya evine girdi.

İstanbul’da gerçekleşen düğünde mutluluğa “Evet” diyen çifti aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

Devrim’in Yıldızı Parlayacak!...

Ay yapım ile uzun soluklu bir anlaşma yapan Özkan, Ay yapım işleri arasından en etkiyici senaryoyu seçti .

2 Kadının güçlü hikayesini anlatan’ Ne Gemiler Yaktım ‘ Ekim ayında sete çıkıyor .

Fidan karakteriyle başrolü üstlenen Özkan , yeni karakteri için imaj hazırlıklarına başladı.

Yeni projesi ile gündemden düşmeyen Devrim Özkan bu sene adından çok söz ettirecek.