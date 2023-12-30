SEYİRCİ “KIZIL GONCALAR”A SAHİP ÇIKTI!

FOX TV’nin geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen ve Özgü Namal’ın uzun bir süre sonra ekranlara dönerek oyunculukta tavan yaptığı dizi olan “Kızıl Goncalar” sosyal medyada hedef tahtasına oturtulunca RTÜK ve Aile Bakanlığı devreye girmişti. Gelen baskılar yüzünden dizinin çekimlerinin yapıldığı mekânların izinleri de iptal edilince dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu olmuştu.

Tüm baskılara rağmen ikinci bölümü, reyting listesinde ilk bölümünden daha da yüksek sonuçlar aldığına göre “Kızıl Goncalar” seyirci tarafından sahiplenilerek yalnız bırakılmadı!

Son gelişmede ise RTÜK kararı dizi hakkında “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan üst kurul 3% idari para, 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Şimdi bu ceza sonrası “ne mi olacak?” ikinci bölümde yükselen reyting oranları üçünde bölümde tavan yapacak!...Tıpkı “Kızılcık Şerbeti” dizisinde olduğu gibi!

DEDE OLDU!...

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli, 15 Aralık'ta sosyal medya hesabından "6 gün sonra inanılmaz güzel bir haberim var size. Herkesin duasını, iyi niyetini ve güzel dualarını bekliyorum." paylaşımını yaparak takipçilerini meraklandırmıştı.

Verimli, güzel haberi yine sosyal medya hesabından "Beni takip edenler de sandı ki Sarıyer ya da Bakırköy'e belediye başkan adayı oldum.. Bende o göz var mı? Dede oldum Dede. 21.12.23 08:38'de Dede oldum Dede. 40 sene sonra Verimli sülalesine gelen ilk kız Torunum, Masal'ım, Anadolu'm, Kibele'm ve dahi." sözleri ile duyurdu.

MUKADDER HANIM GELİYOR!

Oyuncu Betigül Ceylan Kanal 7 İç Yapımlar’ın yeni dizisi “Gelin” dizisinde Talya Çelebi ve Cenay Türksever ile birlikte başrolü paylaşıyor.

Taner Tunç’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Betigül Ceylan, “Mukadder “ rolünde izleyicinin karşısına çıkacak.

Çekimleri devam eden “Gelin “dizisinin şubat ayının ilk haftalarında ekrana gelmesi planlanırken dizi ekrana geldiği andan itibaren “Mukadder” karakteri de gündemi sallayacak gibi benden söylemesi!

KERİMCAN VE SAMET’TEN KEYİFLİ VİDEOLAR!

Son günlerde Kerimcan Durmaz’ın youtube kanalının müdavimi oldum desem yalan olmaz!

Kankası Samet ile yeniden vlog çekmeye başlayan Kerimcan yeme içme tarzı videolar oluşturmaya başladı. Zaten bu tarz videoları seven biri olarak itiraf edeyim ki izlerken hayli keyifli, kahkahalı anlar yaşıyorum.

Samet’in insanlara yaklaşımını esprilerini çok beğendim keza Kerimcan’a da sanki bir olgunluk gelmiş daha farklı geldi gözüme..

Bende tavsiye eğlenceli dakikalar için mutlaka takibe alın.

YAŞAR İPEK’İN SÜRPRİZİ!

Kıbrıs'ın yeni gözde mekanı Cemiyet by News'de Arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Yaşar İpek sahne aldı, aynı gün doğum günü olması ile basın mensupları sürpriz doğum günü pastasını odasında kesti.

İpek, yeni kurduğu stüdyosunda birde çok özel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Yaşar İpek’in esas sürprizi ise İbrahim Tatlıses ile ilgili çıktı.

Ünlü şarkıcı “ İbrahim Tatlıses onun ile ilgili bir sürpriz daha vereyim bir şarkı yaptık adı ''Yeter'' şarkının bütün düzenleme den vokal hepsi bende gerek benim gerek oğlu İdo’nun stüdyoda yaptık. Bu arada İbrahim Tatlıses in rahatsızlığından bu yana yaptığımız en iyi iş diyebilirim müzik direktörlüğünü ben yaptım, birde bu şarkının klibinde de oynadım .İbrahim Tatlıses den yakında yine slow bir şarkıda geliyor” dedi.

TC CANDLER 2023'ÜN 100 LİSTESİNDE BAKIN BİZDEN KİMLER VAR?!

TC Candler 2023'ün en yakışıklı yüzleri ilk 100 sıralamasında

83. Mert Ramazan Demir

80. Onur Tuna

74. Şükrü Özyıldız

37. Can Yaman

29. Barış Murat Yağcı

9. Halil İbrahim Ceyhan oldu.

TC Candler 2023'ün en güzel yüzleri ilk 100 sıralamasında

78. Özge Yağız

69. Sıla Türkoğlu

52. Hande Erçel

42. Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.

SERAP TİBUK'UN AVUSTURYA'DA KAR KEYFİ!

Cemiyet hayatının sevilen ismi Serap Tibuk, uzun bir aradan sonra yeni yılı yurtdışında karşılamak için Avusturya’nın kayak merkezi russbach’a gitti.

Dostları ile bir arada kar ve kayak’ın keyfini çıkartan Serap Tibuk, sosyal medya hesabından seyahati ile ilgili eğlenceli paylaşımlar da yapmayı ihmal etmedi.