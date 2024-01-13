RESUL DİNDAR’IN HEDEFİ JAPONYA VE EBRU GÜNDEŞ!

Karadeniz’in sevilen sesi, sanatçı Resul Dindar Girne’nin kalbinde yeni nesil eğlence mekanı Cemiyet By News sahnesinde eşsiz bir konser verdi.

Konuklara horonlar eşliğinde yüksek enerjili bir gece yaşatan sanatçı kemençe ve tulumla müzik ziyafetine doyururken, aşk şarkılarıyla da geceyi unutulmaz kıldı.

Sahne öncesi Basın Mensuplarına Röportaj veren Dindar 2024 planlarından bahsetti.

Dindar "Rahmetli Kazım Koyuncu’nun bir hayali hayalinin Japonya’da bir konser vermek olduğunu onu da ben onun için yerine getireceğim benim diğer hayalim ise büyük ses Ebru Gündeş ile düet yapmak inşallah bir gün oda gerçekleşir" diyerek hayallerini sıraladı.

MERYEM UZERLİ “MAŞA” OLDU!

Meryem Uzerli, 3 yaşına giren kızı Lily Koi'nin doğum gününü kutladı.

Kızının doğum günü partisi için "Maşa ile Koca Ayı" temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, Maşa kılığına girdi..

“GRUP KEHRİBAR”IN ZEYTİN DALI HEYECANI!

Geleneksel Türk Müziğinin naif ve sakin ezgilerini günümüz modern ezgileriyle birleştirerek özgün bir tarz sunmayı hedefleyen “Grup Kehribar”; yeni şarkısı “Zeytin Dalı”nı dinleyicisiyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Evrim Tan imzası taşırken müzik yönetmenliğini ise başarılı sanatçı Özkan Yavaş üstlendi.

Evrim Tan’ın yanı sıra kanun sanatçısı Anıl Yıldırım ve ud sanatçısı Ahmet Ziya Pürnek’ten oluşan grup; dinleyicilerine yüksek sesli karmaşadan uzaklaşıp sakinleşebilecekleri naif bir müzikal kaçış sunuyor.

“Grup Kehribar”ın yeni şarkısı “Zeytin Dalı” Ölmez Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Müzik Ölmez YouTube kanalında yayında.

ZAHİDE’NİN YÜKSELİŞİ!

BBO Yapım imzası taşıyan “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programı Star TV’de yükselişine devam ediyor.

Küsleri barıştırmadan yola çıkan programda Zahide Yetiş ve ekibi bir çok toplumsal yaraya da parmak basmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta beni en etkileyen ise Kahramanmaraş’ta depremde evi yıkılan ve derme çatma bir çadırda 5 çocuğu ve eşi ile hayat mücadelesi veren Songül’e uzanan yardım eliydi.

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı Songül ve ailesinin adeta çıkmayan sesi oldu ve sıcak bir yuvaya kavuşmalarına vesile oldu.

ELİF BUSE DOĞAN ARABESK PROJESİ

Genç müzisyen Elif Buse Doğan, arabesk projesi kapsamında sevilen şarkıları kendi yorumuyla sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk müziğinin genç ve yetenekli ismi Elif Buse Doğan, Arabesk Projesi kapsamında seslendirdiği üçüncü şarkı olan "Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim"i 12 Ocak’ta müzikseverlerle paylaştı.

Arabesk Projesi ile sevenlerinin gönlünde bir kere daha taht kuran Elif Buse Doğan, Müslüm Gürses'in daha önce seslendirdiği “Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim” ile dinleyicileriyle buluştu.

Elif Buse Doğan’dan “Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim” 12 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayına girdi.

RABİA SOYTÜRK’ÜN PHUKET KEYFİ!

Oyuncu Rabia Soytürk, tatil için gittiği Tayland’ın Phuket adasında fillerle suyun içinde hayli eğlenceli vakitler geçirdi.

Soytürk, fillerle yaşadığı o keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

DOĞUŞ’UN EUROVİSİON HAYALİ!

Ünlü sanatçı Doğuş uzun bir aradan sonra Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimini Cemiyet by News de gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sevilen sanatçısı Doğuş konser öncesi Basın Mensuplarına Röportaj verdi.

Eşim ve çocuklarım ikinci evim yuvam Azerbaycan da iki oğlum da müziğe çok yetenekli anneleri oğullarımızın birinin Azerbaycan adına uluslararası bir Eurovision da temsil etmesini istiyor. Çok güzel piyano çalıyorlar benimde zamanında hayalimde ana olmadı her konuda destekliyorum müzik adamı olsunlar babaları gibi ki ben Eurovision’a gidemedim oğlum gitsin dedi.

“PLAZA SUFİSİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI

2021 yılında yayımlanan “Sır ve Gölge” adlı romanıyla okurlara merhaba diyen Selcen Gür’ün kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve Tasavvuf ile harmanlanmış yeni kitabı “Plaza Sufisi “ Tara Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İlk romanı Sır ve Gölge’de yaşamın sırları ve gölgeleri arasında kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınların birbirine değen yaşamlarını yazan Selcen GÜR, bu kez bambaşka bir kapıyı aralıyor. Çağımız insanının bitmek bilmez arayışı ve soruları, Tasavvufun ve pozitif psikolojinin bakış açılarını harmanlayan metinlerle Plaza Sufisi’nde gün yüzüne çıkıyor.