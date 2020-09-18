Funda ERKOÇ

20 Senelik Birikimi 2 Ekim’de Yayında!

Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener, sabırsızlıkla beklenen albümü ‘Carpe Diem’in tarihini açıkladı. Hande Yener’in müzik kariyerinin 20’nci yıl özel albümü olan ‘Carpe Diem’ Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim’de müzikseverlerle buluşuyor.

10 şarkıdan oluşan albümde ‘Aşk Sandım’, ’Senden Çok’, ‘Carpe Diem’ ve ‘Kaç’ gibi birbirinden iddialı 8 şarkının sözü ve müziği Berksan imzası taşırken; 4 şarkının bestesinde ise Berksan&Misha iş birliğini görüyoruz.

Başarılı müzik adamlarının yer aldığı albümde ‘Aşk Elinde’ şarkısı ile Fikri Karayel, ‘Boşuna’ şarkısı ile Devrim Karaoğlu&Mete Özgencil ise albüme farklı bir yorum katıyor.

Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini Misha’nın yaptığı albümde Devrim Karaoğlu ve Deeperise ise yaptıkları düzenlemeler ile dikkat çekiyor.

Hande Yener ‘Carpe Diem’ ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getirdi ‘Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediğimize değdi. Son iki senedir ben bu albümle yaşıyorum şimdi sıra sizde… Doya doya yaşayın bu albümü… Her sözünü, her bestesini. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından hepimiz bir şey öğrendik ‘Anı Yaşa’. Her daim ‘Carpe Diem’.

Albüm için Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlendi. Bol sürprizin yer aldığı albüm, 2 Ekim’de tüm müzik marketler ve dijital platformlarda.

Atiye Kendi Rekorunu Kırdı!

Netflix'te 2.sezonu yayımlanan Atiye dizisi kendi rekorunu kırdı.

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı dizinin 2.sezonunda da rekorları kırmaya devam ediyor.Atiye 7 ülkenin Netflix listesinde 1 numaraya otururken 17 ülkenin de ilk 10 listesine giriş yaptı.

Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında 5 numaraya yükselen dizi kendi rekorunu kırarak bu başarıyı gösteren ilk Türk dizisi oldu.

Bülent Ersoy Hastanelik Oldu!

Kuaförüm Sensin programında ayrılıp yerini Fatih Ürek’e bırakan Bülent Ersoy geçtiğimiz hasta mide kanaması teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Diva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bülent Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla." dedi.

Ersoy’u tedavi eden doktorlar mide kanaması yüzünde tedavisine başlandığını ve durumunun iyi olduğunu söylediler.

Bülent Ersoy bilindiği gibi yeme içmeyi hayli seven bir sanatçı, özellikle kebap tarzı yemek ve sodalı içeceklere olan alışkanlığı düşünülecek olursa bundan sonra sıkı bir diyete girip bu tarz yemek ve içeceklerden uzak durması gerekecek gibi!

Fıstıklı Ballı Bir Can Yaman!

"Erkenci Kuş" dizisiyle İtalya'da fırtınalar estiren Can Yaman şimdi de dondurma oldu!...

İtalya'da yıldız oyuncunun 3 hayranı, ballı ve fıstıklı dondurmayı Can Yaman adıyla satışa çıkardı.İtalya'da artık bir seks sembolü haline dönüşen Can Yaman hakkında hergün yeni bir haber basına yansıyor

Türkiye'de şu anda "Bay Yanlış" dizisiyle gündemde olan Yaman, İtalya'da ise eski dizisi Erkenci Kuş'un Canale 5'te yayınlanmasıyla fırtınalar estiriyor.Can Yaman'ın adıyla İtalya'da sadece dondurma satılmıyor... Can Yaman parfümü, minderi, fincanı hatta mücevheri bile var.

Jülide Ateş Öyle Bir Hareket Yaptı ki!

Jülide Ateş Haber Global ekranlarında her hafta sunduğu 40 programı ile dikkatleri üzerine çekiyor.Ateş her hafta birbirinden ilginç konukları ile gündem olmayı başarıyor.

Güzel sunucu ciddi kişiliğinin yanında muzip bir yanının da olduğunu yaptığı bir hareket ile ispatladı.

Sokakta dev bilbordlarda kendi program afişini gören Jülide Ateş ilk taşı kendine at yolundan çıkarak dev afişteki kendi fotoğrafına bıyık çizdi.Fotoğrafına bıyık çizdiği anları sosyal medya hesabından da "Yani günün sonunda ne yaparsan yap, kendini çok da ciddiye alma. Billboard' daki resmine ilk bıyığı kendin çiz!" notu ile paylaştı.

Müzik Emekçileri #müziğesesver Diyor!

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik piyasasının emekçileri bir kamuoyu açıklaması ile #müziğesesver dedi.

İşte müzik emekçilerinin #müziğesesver açıklaması

Küresel bir salgın olan ve ülkemizde de ağır sonuçlara sebep olan Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmeleri önce insan olarak, sonra da uzun yıllardır tökezleyerek ilerlemeye çalışan müzik ve eğlence sektörünün çalışanları olarak derin üzüntü ve büyük endişe ile izlemekteyiz.

İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bu sağlık krizinde, pek çok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de derin ekonomik hasarlar oluşmaktadır. Uzun bir süredir ülkemizde yaşanan deprem, maden faciası, yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan terör saldırıları olaylarında kepenk kapatan ilk sektör olarak müzik camiası, bu krizlerde de ekonomik batağa saplanmış olmasına karşın elinden geleni yapmış; müziğin sadece “eğlence” olmadığını, insanların müzik ile bir araya gelip birbirine el uzatıp can verdiğini göstermiştir. Van Depremi için pek çok organizatör, mekan, işletmeci ve müzisyen bir araya gelip yardım konseri yapmış Van’a bir okul hediye etmiştir. Şehitlerimizin haberleri geldiğinde ilk önce mekanlar ve müzisyenler tepkisini göstermiş, sahnelerini susturmuş, bir kısmı gelirlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. Sektörümüz her dönemde yaşanan ekonomik kriz sonrasında hiçbir devlet kurumunun desteği olmadan tamamen kendi imkanlarıyla tekrar ve tekrar ayağa kalkmıştır.

Fakat müzik sektörü Mart ayı itibari ile başlayan pandemi nedeniyle yine kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Önce tüm mekanlar kapatılmış, aylar sonra kısıtlı olarak bazı mekanlar açılmış ve kısmen de olsa bu sektörün emektarları para kazanmaya başlamıştır.

11 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan son genelge ile açık havalarda ve parklarda da konser yapılması yine yasaklanmıştır. Ancak özellikle açıkhava tiyatrolarında oturma düzeninde tiyatro, opera gibi gösteri sanatları oyunlarını oynanabiliyorken, aynı düzende müzik yapılAmamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Müzisyenler, bağımsız yapım firmaları, bağımsız menajerlik firmaları, konser mekanları gibi başlıklar altında toplanabilecek müzik sektörü garsonlardan güvenlik elemanlarına, komilerden sesçilere, kulis sorumlularından teknik ekibe, müzisyenlerden rodilere, aşçılardan temizlik elemanlarına, firmalardaki sekreterlerden asistanlara yaklaşık bir milyona kişiye istihdam sağlamaktadır.

Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün SGK ödemelerinden stopaja, eğlence vergisinden, personel maaşlarına, mekan kiralarından seyahat sigortalarına kadar ciddi miktarda bir ödeme yükü vardır.

Ve Mart2020’den bu yana ne yazık ki son bilgilere göre 100’e yakın müzisyen hayatını sonlandırmış, yüzlerce çalışan işsiz kalmış, pek çok mekan kepenk kapatmıştır.

Müzik, eğlence sektörü ve sahne sanatları emekçileri kısaca Türkiye Müzik Sektörü çalışanları için herkesi birliğe ve sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.

Reynmen’de Koronavirüse Yakalandı!

Sosyal medya fenomeni şarkıcı Reynmen, Instagram hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Paylaşım yaparak takipçilerine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.

Rolü Gerçek Sandı!

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi “Kalk Gidelim” tüm heyecanıyla çekimlerine devam ediyor.

Yerli ve yabancı Turistin uğrak yeri olan Muğla’da çekimlerini gerçekleştiren dizinin yeni bölümünde azmak nehrinde çekimler yapıldı.

Çekimler sırasında yaşanan ilginç olay bir süre çekimleri aksattı.

Dizinin Meryem’i Aslı Omağ’ın rol gereği azmak nehrinde ki boğulma sahneleri çekilirken talihsiz bir olay yaşandı. Bir Yabancı turistin Aslı Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanarak, çekimlerin ortasına dalıp, kurtarmaya çalışması tüm ekibi şaşırttı Ve bir süre çekimlerin uzamasına neden oldu. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip çekimlerine kaldığı yerden devam etti. Aslı Omağ yaşanan olayların üzerine kendisini kurtarmaya çalışan turistle fotoğraf çektirdi. Aslı Omağ’ın aslında milli yüzücü olduğu öğrenen yabancı turist ise, oyuncuya övgüler yağdırdı.