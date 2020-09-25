Funda ERKOÇ

Modanın Kralının Jübilesi!

Türk modasının efsane ismi Yıldırım Mayruk 60 yıllık moda yolculuğuna arşivinde bulunan 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 kostüm 200 manken tarafından tanıtılan müthiş bir defile ile noktayı koydu.

Her veda acı verir üzer illaki Yıldırım Bey de 60 yıllık moda yolculuğunun jübilesini yaparken gözyaşlarına hakim olamadı!...

Dile kolay tam 60 yıl….

Türkiye’de ve dünyada bir çok ünlü ismin kostümlerinde imzası olan Yıldırım Mayruk, jübilesini de Yeşilçam denince ilk akla gelen isim Türkan Şoray ile yapmayı uygun görmüş.

Türkan hanım malumunuz öyle çok göz önünde olmak istemez ama Yıldırım beyi bu çok özel günde yalnız bırakmamış sanat lakabının hakkını vere vere bir sultan zarafetinde podyumda süzüldü…

Eline iğne iplik almamışların kendini modacı olarak gördüğü bir dönemde Yıldırım Mayruk gibi bir ustanın kendini terzi olarak adlandırması o kadar kıymetlidir ki… Yıllarca ürettikleri ile adının nam saldığı bir dünyada asla mütevaziliğinden ve efendiliğinden gram şaşmayan çok değerli bir isim o!

Öğreteceği çok şey olduğunu düşünüyorum yeni nesil modacılara hatta filminin bile yapılması lazım geçmişten günümüze nasıl efsane olduğu ile ilgili, malum çabuk tüketen bir toplumuz hemen her şeyden vazgeçen, sıkılan bir yapımız olmasına rağmen Yıldırım Mayruk adını hep en değerlimiz olarak baş köşeye koyduk ölümsüzleştirdik.

Büyük ustada 60 yıllık moda serüvenini hafızalara kazanına bir jübile ile noktaladı.Örnek alınması ve izinden yürünmesi dileklerimle.

Ekranı 'Arıza'ya Bağladılar!

Show TV’nin yeni sezon dizisi, O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı 'Arıza' dizisi 2.bölümü ile ekran başındaki izleyicileri 'Arıza'ya bağladı.

20 Eylül akşamı yayınlanan dizinin 2. bölümü reyting listelerinde total de Masterchef'in ardından 2. sıraya oturdu.İyi bir ivme kazanan dizi sosyal medyada da dikkat çekti ve yayınlandığı gece TT listesinde yer almayı başardı.

Tolga Sarıtaş'ın başarılı performansının yanında güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi genç oyuncuların yanı sıra tiyatro dünyasının da başarılı ve tecrübeli isimlerini kadrosunda barındırıyor. Haşmet Gürkan karakterini oynayan Ahmet Mümtaz Taylan ,Fuat Ersoylu karakterini oynayan Levent Can ,Muzaffer Cura rolünde Murat Daltaban ve Rukiye Altay rolündeki Yeşim Gül kadronun dikkat çeken usta isimlerinden bazıları... Son günlerin flaş ismi şarkıcı Yeşim Salkım'da diziye ayrı bir renk katıyor

Sevilen dizi ilerleyen haftalarda da Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam edecek gibi.





Komediden Çukura!

Güzel oyuncu İrem Sak, uzun bir aranın ardından Çukur dizisiyle ekranlara döndü ve hepimizi ters köşe yaptı resmen!...

Güldür Güldür Show olsun Yalan Dünya olsun hep komedi ağırlıklı projelerde izlediğimiz İrem Sak , Çukurla birlikte tamamen değişti ve kötü bir karaktere hayat vermeye başladı.

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan Sak, Koçovalılar'ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakterini canlandırmaya başladı.

İlk defa kötü bir karakteri canlandıran İrem Sak seyirciyi de ters köşe yaparak bir oyuncunun her rolün üstesinden kalkabileceğinin örneği oldu ve sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki trend listesinde kendine hemen yer buldu.





Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i bakın kiminle evli?

Trt 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Merve Dizdar'ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.Merve Dizdar bakın kiminle evli?

Masumlar Apartmanı yayaınlandığı 2. hafta reyting zirvesine yerleşti.Dizide Ezgi Mola kadar Merve Dizdar'da oynadığı karakter ile dikkatleri üzerine çekiyor.34 yaşındaki oyuncu İzmir doğumlu, Dizdar şimdiye kadar Bir Ses Böler Geceyi, Mandıra Filozofu, Bir Aşk İki Hayat, Yok artık 2, Eltilerin Savaşı adlı filmlerde ve Kavak Yelleri, Bir Yastıkta, İnsanlar Alemi, Kırgın Çiçekler, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversitede, Beş Kardeş, Kertenkele, 7 Yüz, Vatanım Sensin, Mucize Doktor adlı dizilerde rol almış.

Başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın eşi de kendi kadar başarılı bir oyuncu.Dizdar 2019 yılında şu anda Çok Güzel Hareketler Bunlar programının başarılı oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli.

Evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftten Gürhan Altundaşar sosyal medya hesabından bu mutlu günlerini "ne mutlu bana ne mutlu sen varsın hayatımda.. şans her zaman gülmez insana bana hiç somurtmadı senin sayende..sen benim en büyük şansım.. bu yola çıktığımızda geceydi karanlık birlikte aydınlanmaya başladı güneş göründü..en güzel vaktindeyiz günün..bitmesin gün, ay , yıl, ömür, seninle..hep aydınlıklara.." sözleri ile kutladı.

Mumları Üfledi Dileğini Diledi!

Oyuncu Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı.Çağatay Ulusoy, pastasının mumlarını üflerken ne dilek diledi?

Netflix filmi olan Mücadele Çıkmazı filminde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy 30 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ,yeni tarzı ile yeni yaşına girdi.sosyal medya hesabında doğum günü pastasını üflerken poz veren Ulusoy "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim." diyerek yeni yaşından ne beklediğini takipçileri ile paylaştı.

Neon Işıkları ile Aydınlanan Yalan Dünya!

Kaç gündür Müge Anlı’nın programını takipteyim! Aleyna Çakır’ın şüpheli intiharını ele aldı Müge Anlı. Ve her gün bizi şaşkınlığa sevk edecek gelişmeler ardı ardına karşımıza çıkıyor.

Aleyna Çakır dosyası ile aslında çok farklı ve çoğumuzun bilmediği bir dünyanın kapıları aralandı.

Gece Alemi!

İşte böyle bir kavram var; renkli neonların aydınlattığı, içkinin su gibi aktığı, sahte mutlulukların yaşandığı ama o paravanın ardında büyük acıların, işkencelerin, mutsuzlukların, pişmanlıkların olduğu.

Pavyon denen yerde büyük acıların, pişmanlıkların üstünü makyajları ile kamufle etmiş gencecik canlar sahte dünyanın tüm sahteliklerini yaşatıyor ve yaşıyor gelenlerle.

Düşenin bedbaht olduğu “gel kurtarayım seni” dendiğinde gerçek dünya ile yüzleşmeye dermanlarının olmadığı için o sahte renkli dünyayı bırakamayanların dünyası her sabah tokat gibi yüzümüze çarpıyor Müge Anlı’da…

Genç kızlarımızın nasıl bu yerlere düştüğü nasıl kandırıldığı yahut mecburiyetten bu dünyaya katlandığını farklı farklı hikayelerle izliyoruz ama bir ortak nokta var ki hepsi de yaşadıklarından kurtulup mutlu olmak için bu dünyanın kapılarını aralamış!

Tabiî ki sonu hüsran bu hikayelerin...

Arada yok mu ya hu şöyle mutlu sonla biteni derseniz PopStar Mehtap var derim!

Hani televizyonlarda popstar furyasının başladığı jüri azalarının önünde ter dökenlerin bir umut 'şöhreti yakalar mıyım?' diye hayaller kurduğu yarışmalardan birinde dobralığı, sıcakkanlığı ve yalansız hali ile çıkmıştı karşımıza Mehtap. Ve en önemlisi pavyonda çalıştım demişti.

Aradan yıllar geçti ve o Mehtap pop starlıktan sıyrılıp Mehtap Yılmaz olarak yoluna devam ediyor. Youtube’da Katarsis X-Tra'da Gökhan Çınar'ın konuğu oldu geçenlerde ve o pavyon hayatında yaşadıklarını, gördüklerini kıyısından köşesinden biraz olsun anlattı bizlere

Aslında şimdi Müge Anlı, Mehtap’ı mutlaka programına konuk almalı çünkü Mehtap bu renkli neonlu dünyadan kendini sıyıran biri olarak çok iyi bir örnek, malum insanlar gördüklerine inanır Mehtap da, o yoldan kurtulup kendine yepyeni bir dünya yaratmış biri. Onun bu yolda ziyan olan kızlara vereceği bence çok dersler olacaktır.

Özgür Aras’ın Yeni Kitabı Çıktı!

Özgür Aras’ın yeni kitabı “Henüz Tanışmadık” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı…

Yalanlarla gerçeklerin iç içe geçtiği bir geçmişle yüzleşmenin hikâyesi: İletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kitabı Henüz Tanışmadık, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı! Aras’ın, bir kadının kendini yeniden keşfetme macerasını, sevgi ekseninde samimi ve naif bir öykünün içinde kaleme aldığı roman, sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor.

28 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras’ın 11’nci kitabı Henüz Tanışmadık, İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.

Özgür Aras’ın, bir aile dramını kaleme aldığı yeni romanı Henüz Tanışmadık, hikâyenin kahramanı Kayra’nın, geçmişiyle yüzleşmek için çıktığı yolculukla başlıyor. Küçük yaşta babası tarafından terk edilen Kayra, içinde ona büyüttüğü nefretle son bir kez ve sadece hesaplaşmak için karşısına çıkmayı kabul eder. Ancak eski defterler açıldığında ortaya bambaşka gerçekler çıkar. Kayra, hayatının koca bir yalan üzerine kurulduğunu anladığında her şey için çok geç kalındığını da fark eder.

Ege’nin doğal güzellikleri, eşsiz yemekleri ve yöre hikâyeleriyle süslü Henüz Tanışmadık ’ta parçalanmış bir aileden geriye kalanları okuyacak, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız…

Ünlü Psikiyatrist Arif Verimli Kırmızı Oda Dizisini Yorumladı.

TV8 deki Kırmızı Oda son haftaların flaş dizisi...Reyting sıralamasında da zirveye yerleşen dizi hakkında da sosyal medyada bir çok yorum yapılıyor.

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor...

Dizi hakkında özellikle sosyal medya mecralarında pek çok yorum yapılıyor.Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'de dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama Hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir..." sözlerine yer verdi.

Arzu Yetiş Kocatepe ile Rotamız Moda Sanat da Ünlülerden Çarpıcı Açıklamalar…

Film-San Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan ve birbirinden Ünlü Konukları ağırlayan Ünlü Modacı Arzu Yetiş Kocatepe,röportajlarıyla fark yaratıyor ve hiç sorulmayanları sorup hiç konuşulmayanları konuşuyor. Bundan sonraki bölümlerde Bomonti'de bulunan Kita's Cafe'de ünlü konuklarını ağırlayacak olan Arzu Yetiş Kocatepe Kita's Cafe'nin sahibi Ayda Aslan'a mekan sponsorluğu için sonsuz teşekkürlerini iletti.

Ünlü Oyuncu, Ses Sanatçısı Nermin Denizci, Kaybettiği kızını anlatırken izleyenleride ağlattı. Denizci: Bazen yükseliyorum.Eşim, ailem, arkadaşlarım: Annem sen bugün çok sinirlisin dediklerinde; Merak etmeyin ben aşımı yaptırdım kimseyi ısırmıyorum diyorum… Diyerek izleyenleri ağlattı...

Ünlü Duayen Oyuncu Engin Çağlar Yeşilçam’ı ve oynadığı oyuncuları anlatırken gelen soru üzerine; Türkan Şoray Sinemanın Kraliçesidir! diyerek farkını gösterdi.

Meral Konrat ise daha ilk Filminde ilk Kadın Oyuncu Ödülünü aldığını söyleyerek, sevenlerinin onun Dünyadaki başarısının doğuştan yetenek olduğunu ispatladı.

Ünlü Koreograf Fatih Ömercikoğlu röportaj sırasında zor anlar yaşadı. Kocatepe’nin anne babasını sorması üzerine, çok erken annesini yüksek tansiyondan, babasını damar tıkanıklığından kaybettiğini söylerken kısa bir süre konuşamadı ve zor anlar yaşadı. Kendine geldikten sonra röportaja devam edildi. Tasarımcı, Sanatçı olmasında ve bu kadar dik ayakta durup başarılı olmasında bu etkenin önemini de vurguladı.

Film-San Vakfı Müdürü ve Basın Mensubu Kıvanç Terzioğlu ise Marka Takıntısı olmadığını, beyazın ise daha zayıf gösterdiğini söyleyerek beyaz giymeye cesaret edemeyen sevenlerine moral verdi.

Ünlü Besteci Bülent Yetiş Pandemi Döneminin Sanat Camiası için zor geçtiğini söylerken kendisinin bu dönemde 47 şarkı yaptığını vurguladı.