Funda ERKOÇ





15 Dakikada Boşandılar!

Sıla-Hazer Amani çifti geçen aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.Geçen yıl evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise “Söyleyecek bir şey yok” dedi.





Az Daha Burnunu Kırıyordu!

Bizim Tv'deki röportajları ile dikkat çeken Oya Lale Özan Arslan ev kazası geçirdi.

Halk TV'de yıldızı parlayan sonrasında Bizim TV'de yaptığı röportaj ve programlarla dikkat çeken başarılı haberci Oya Lale Özan Arslan adeta göze geldi.

Arslan, evde burnunun üstüne tabak düşmesi nedeniyle yaralandı.Burnunun kırılmasına ramak kalan güzel haberci "Başımda bir şeyler dolanıyor ama Burnumun üstüne tabak düşürmeyi de başardım " diyerek başına gelen kazayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Kıbrıs Ada Kışı dizisi sete çıktı

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı.

Reytingleri elinde tutmak isteyen TRT 1 yeni diziler ile izleyicilerin gönlünü çelmeyi hedefliyor.

TMC Film imzalı dizide Serkan Çayoğlu Ankaralı, Ahmet Kural Kemal, Pelin Karahan İnci, Gülper Özdemir Ayşe ,Tayanç Ayaydın Sampson karakterlerine hayat verecek.TRT'nin Kıbrıs Ada Kışı dizisinin ekibi karantina süresini tamamlayıp pazar günü sete çıktı.

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin 60 dakikalık bölümler halinde toplamda 26 bölümden oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca dizinin tutulması halinde bile senaryonun gereğinden fazla uzatılmayacağı, 26. Bölümün sonunda her şekilde final yapacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

Hadise Khloe Kardashian gibi oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian'a benzetildi.

Exxen’de yayınlanacak olan ‘O Ses Türkiye Rap’ yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, çekimin ilk gününden karesini hayranlarının beğenisine sundu. Hadise, kısa sarı saçları ve tarzıyla Khloe Kardashian’ı anımsattı.

Gizem ‘Tabu’larını Yıktı!..

Gizem, söz ve müziği Onurr’a ait olan ‘Tabu’ adlı yeni teklisiyle geliyor. Sony Music etiketiyle yarından itibaren tüm dijital platformlarda yerini alacak olan Tabu’nun aranjesi ise Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Şarkının video klip yönetmenliğini de Murat Joker yaptı.

Yeni projesiyle görsel ve sanatsal olarak kendi içindeki tüm tabularını da yıktığını anlatan Gizem ¨Öyle ki ‘Tabu’yu dinleyen ve klibi izleyen herkes şarkının da içinde yer alan ‘Hoppala’ ifadesini bundan sonra bendeki sıra dışı değişim için kullanacak¨ dedi.

Ali Rıza Özdemir’in makyajı, Görkem Öden’in kombinleri ve Sedat Temur’un saç tasarımlarıyla bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Gizem’in bu çalışmasındaki fotoğraflarını da yine Murat Joker çekti.

Bu arada ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip Orçun Mehmet Çevik ile bolca spor yaparak bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.