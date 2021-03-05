Funda ERKOÇ

Pandemi Hazar Ergüçlü’yü Mutlu Etmiş!

Marie Claire dergisine konuşan Hazar Ergüçlü: “Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum." dedi...

Ergüçlü açıklamalarına şöyle devam etti....

"Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım."

Zincirlerimden kurtuldum ben de değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil."

"Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da “Olduğum gibi güzelim” diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor."

"Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum."

"Çok spor yapmak gelmiyor içimden. Adım sayım var, günlük olarak onu tamamlamaya dikkat ediyorum. Günde mutlaka 400 kalori harcıyorum. Kendime bakmayı, yemek yapmayı seviyorum."

Muud’da Şubat Ayı Zirvesinde Gazapizm Var

Dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Listenin yerli albümler kategorisinin zirvesinde Gazapizm’in ‘Hiza’ albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında ise The Weeknd’in ‘The Highlights’ albümü bulunuyor.

Türk Telekom’un yenilikçi dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Gazapizm’in Hiza albümü oldu. Geçen yıl Şubat ayında dinleyiciyle buluşan albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen “Unutulacak Dünler” adlı parçanın da yer aldığı albümde Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian’la yapılan düetler bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı ‘The Highlights’ albümü yerleşti.

Lady Gaga’nın Paltosu Dudak Uçuklatıyor!

Lady Gaga gerek yaşamı gerekse tarzı ile kendinden bolca konuşturuyor...

Geçtiğimiz hafta iki köpeği çalınan Lady Gaga hayli üzüntülü günler geçirmişti. Köpeklerinin bulunması için 500 bin doları gözden çıkartan yıldız en sonunda iki köpeğine kavuşarak mutlu olmuştu.

Film çekimleri için Roma'da olan Gaga, magazin objektiflerine takıldı.

Lady Gaga giydiği palto ile dikkatleri üzerine çekti...Güzel yıldızın giydiği palto maxmara marka imiş ve fiyatı da tam 36 bin TL.

Kızları da Stil İkonu Oldu!

Kylie Jenner ve Cardi B. tarzarı ile sosyal medyada en çok dikkat çeken ve takip edilen isimlerden.

Instagram'da 218 milyon takipçiye ulaşan ve her paylaştığı olay olan Kylie Jenner’ın 3 yaşındaki kızı Stormi'de tıpkı annesi gibi sosyal medyanın ilgi odağı

Instagram'da 84 milyonluk takipçiye sahip Cardi B.’nin 3 yaşındaki kızı Kulture'de tıpkı Kylie Jenner'ın kızı gibi daha bu yaşta stil ikonu oldu.

3 yaşındaki bu iki kıza anneleri resmen bir servet harcıyor...

İki minik kızın çantaları ve ayakkabılarıyla verdikleri pozlar anneleri tarafından özenle seçilip, paylaşılıyor.

Boyları Çok Konuşuldu!

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

Brezilyalı model, Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Nusret’i görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şortlu kombiniyle dikkat çeken ünlü model, Nusret’e sarıldığı pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta en dikkat çeken şey ise Lima ile Gökçe arasındaki boy farkı oldu. Uzun yıllar mankenlik yapan Adriana Lima 1.79 boyunda. Nusret Gökçe’nin boyu ise 1.65.

Neredeyse her anını Instagram hesabından yayınlayan Nusret Gökçe ise boks maçından görüntüleri paylaşırken Adriana Lima ile olan pozunu yayınlamadı.

Boncuk ile Can’ın Hikayesi Devam Ediyor!

Psikolojik drama diziler malum revaçta …Kırmızı Oda pek bu konularda tecrübeli olmaya Türk izleyicisinin kucağına bomba gibi düştü.İlk bölümü bomba gibi patladı tabi reyting konusunda!..

İzleyici bu Kırmızı Oda’yı ve içindeki hikayeleri çok sevdi.

Belki de bu kadar çok sevme nedeni bir hikayenin 4-5 hafta içinde sonlanması lastik gibi uzata uzata işlenmemesi ve her bölümde yeni ünlü isimlerin diziye dahil olması olabilir.

Aslına bakarsanız Kırmızı Oda’nın her bir karakterinden yepyeni bir dizi senaryosu daha çıkar mesela benim favorim şu günlerde “Sadi “

Ama onun öncesi Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin esinlendiği Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir romanı daha yakında izleyici ile buluşacak…

Camdaki Kız…

Castının hazırlıkları devam eden bu yeni dizide Kırmızı Oda’da muhteşem bir uyum ve imkansız hayali bir aşkın kahramanları Boncuk ile Can’ın bir araya gelecek olması insanı heyecanlandırıyor!

Kırmızı Oda'yı izlerken Boncuk'un hayalinin gerçek olmasını diledik ya işte o dilek yerine mi geliyor ne?

Camdaki Kız dizisine Burcu Biricik'in başrol olarak seçildiğini haftalar evle öğrendik ama erkek partner konusunda net bir karar verilememişti.

Sefirin Kızı dizisinde yüksek performansı ile göz dolduran ve diziden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'na teklif yapılması gönlümüzün bir tarafını üzerken bir tarafı ile sevinmiştik ama o isimler yollar kesişmeyince Kırmızı Oda’da Boncuk’un biriciği olan Can yani Feyyaz Şerifoğlu ile anlaşma sağlandı…

Yani anlayacağınız hikayeler farklı da olsa Camdaki Kız’dan Boncuk ile Can aşkının başka bir versiyonu bizi bekliyor olacak!...

Bu iş tutar mı derseniz…Tıpkı Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı’nda olduğu gibi fazla abartmadan kafasını gözünü yarmadan hikayenin aslına sadık kalınıp hayal gücünü fazla coşturmadan yazılacak bir senaryo ile Camdaki Kız ve Burcu ile Feyyaz reytingleri alır götürür…

Bar Refaeli misin Şevval Sam?

Yasak Elma dizisinin yıldızı Şevval Sam'ın paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu...Takipçileri Sam'ı Bar Refaeli'ye benzetti.

47 yaşındaki Şevval Sam güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor...

Yasak Elma dizisinde başarılı bir performans gösteren güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Sam'ın ınstagram hesabından yaptığı bir paylaşım hayli ses getirdi.Şevval Sam bu paylaşımında dünyaca ünlü model Bar Refaeli'ye tıpkı ikiz kardeşi gibi benziyor.