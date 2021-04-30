Funda ERKOÇ

Yeşilçam’a Bayıldım!...

Blu Tv’de 22 Nisan’da gösterilmeye başlanan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Yeşilçam dizisi umduğumdan da iyi çıktı.

Özellikle ilk defa bu kadar Çağatay Ulusoy’un oyunculuğunu beğendim. Rol üzerine çok şık oturmuş. Yeşilçam’ın Yeşilçam olduğu dönemlerden ekrana yansıyan hikayede buram buram nostalji kokusu alıyor insan.

Birinci sezonundan daha iki bölüm yayınlanmasına rağmen izleyicinin dikkatini çeken dizi için 2. Sezon çalışmaları başlamış bile.

Sunset Film adına çekilen Sibel Tuna imzalı iddialı projenin ikinci sezon okuma provası geçen hafta sonu yapıldı.

Dizinin yeni sezonuna iki iddialı ismin Bige Önal ve Muhammet Uzuner’in de katılacağı söyleniyor…Eski Türk filmlerini özleyenler için bu diziyi şiddetle öneririm

Suzan Kardeş ile Hıdırellez Şenliğine hazır mısınız?

Suzan Kardeş, her yıl birbirinden renkli etkinliklerle kutladığı Hıdırellez Bayramı'nı, bu sene Jojo Live Sahnesi'ne taşıyor.

Sanat dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Suzan Kardeş, her yıl birbirinden renkli etkinliklerle kutladığı Hıdırellez Bayramı'nı, bu sene Jojo Live Sahnesi'ne taşıyor.



Koronavirüs pandemisi dolayısıyla kutlamasını bu sene çevrimiçi bir sahnede gerçekleştirecek olan Suzan Kardeş, sevenlerini bu zor günlerde yalnız bırakmayarak onları umut dolu bir atmosferde bir araya getirecek.



UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan Hıdırellez Bayramı’nı festival tadında bir kutlamayla taçlandıracak olan Suzan Kardeş, baharın gelişini 5 Mayıs günü coşku ve çeşitli ritüellerle karşılayacak.



Kutlama için oluşturduğu özel repertuarı ve katılımcılar için hazırladığı sürpriz hediyeleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak olan Suzan Kardeş, baharın gelişini Ramazan ayının bereketi ile müjdeleyen bu bayram gününde binlerce kişinin evlerine misafir olacak.



Suzan Kardeş, yaklaşık 30 yıldır özenle hazırlandığı Hıdırellez etkinliği ile ilgili; Suzan'ın Hıdırellez Bahçesini bu sene Jojo Live üzerinden çevrimiçi bir etkinlikle kutlayacağız. Pandemi koşulları sebebiyle bu yıl fiziksel olarak birbirimizden ayrı olsak bile kalplerimizin yine güzel niyetlerle buluşacağını biliyorum. Binlerce kişinin bir araya gelebildiği o coşkulu kutlamalarımız gibi bir gece olsun istiyorum. 5 Mayıs gecesi sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Geceye özel bazı hediyelerimiz var. Onları sizlere ulaştırmanın bir yolunu bulacağız. Hepinizi Hıdırellez Bahçeme bekliyorum.’’ ifadelerini kullandı.



Suzan Kardeş'in Hıdırellez Bahçesi etkinliğinin biletleri Biletix üzerinden satışta!

Ölmedim Yaşıyorum!

Müge Anlı ile Tatlı Sert program danışmanlarından Avukat Rahmi Özkan, hakkında yapılan öldü haberlerine sosyal medyadan açıklama yaptı

Youtube'da ve sosyal medya uygulamalarında ne olduğu belli olmayan bazı kanallar ve hesaplardan ünlü isimlerin öldüğü hakkında haberler yapılmaya devam ediyor.. Amaçlarının ne olduğu belli olmayan bu kişiler inanılmazda takipçiye sahipler ve yaptıkları bu yalan haberlere inanan , üzülen insanlar var…

Geçtiğimiz günlerde Emel Sayın içinde böyle bir öldü haber yapılmıştı şimdi de Avukat Rahmi Özkan'da öldü şeklinde haber yapılan ünlü isimlerden oldu.

Sevgili Rahmi bey sosyal medya hesabından bu yapılan yalan haberler için ; Dostlarım! Birkaç günden beri rahatsızlığım nedeniyle evimde tedavi amaçlı dinleniyorum. şükürler olsun ki önemli bir sağlık problemim yok. Ancak bazı sosyal medya kuruluş ve yetkilileri sağlığım hakkında yalan yanlış haberlerle benim yaralı olduğumu, hastanede ve de yoğun bakımda yattığım' ve ÖLDÜĞÜMÜ ifade etmişlerdir. Düşünün ki bu haberler dünyanın ve Türkiye'mizin her tarafındaki DOSTLARIM, yakınlarım ve sevenlerimi ne duruma düşürmüştür. Neyse önemli olan hepimizin sağlığı. inşallah önümüzdeki pazartesi günü televizyon programında siz dostlarımla birlikte olacağız. Sağlıklı günler... " şeklinde bir mesaj yayınladı.

Yazıktır günahtır!...Takipçi kasmak, para kazanmak uğruna insanlar hakkında yalan yanlış haber yaparak onları sevenleri üzmek insanlığa sığmaz!...

Netflix dizisi Gölge ve Kemik 2.sezon olacak mı?

Shadow and Bone, Netflix’in trend ilk 10 listesine giren diziler arasında yer alıyor. Peki, Netflix Gölge ve Kemik yeni sezon olacak mı?

Aksiyon ile fantastik türdeki Shadow and Bone dizisi, 23 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanması ile birlikte büyük ilgi gördü. Hikayesinin kitaptan uyarlandığı dizi, tahmin edilenin üzerinde ilgi görüp pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Sekiz bölümlük birinci sezonu ile büyük ses getiren dizi, IMDb üstünden tam 8,200 kişinin oyu ile 8,2 gibi başarılı bir puan aldı.

Diziyi izleyenler “Netflix Gölge ve Kemik yeni sezon olacak mı? Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman yayınlanır? sorularını sormaya başladı ile.

Shadow and Bone dizisinin konusu :

Shadow and Bone dizisi, yetim olan bir haritacı gencin hayatını anlatıyor. Savaştan dolayı paramparça dağılan bir dünyada evreni kurtarmaya yarayacak büyük gücü keşfeder. Bu gücün farkına varan karanlık güçler de bu gencin peşine düşmeye başlar. Olayın geçtiği meşhur evrenin adı da Grisha’dır. Şuana dek edebi bir evren olan Grisha bundan sonra beyaz perdeye aktarılmaya başlayacak. Dizi bünyesinde pek çok yönetmen ile senarist görev alırken, başrol oyuncu kadrosunda ise; Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter ile Amita Suman gibi birbirinden genç ve başarılı isimler yer alıyor. Dizi eskiden edebi bir evren olan Grisha’yı sinematik bir evrene taşımayı hedeflemekte.

Peki, sinematik bir evrene sahip olan bu dizi devam edecek mi, Shadow and Bone ikinci sezonu olacak mı?

Konu ile ilgili Netflix’ten her hangi bir açıklama yapılmadı. Tabii ki birinci sezon yeni yayınlandığından dolayı bir süre bekleyerek daha sağlıklı veriler oluşması isteğinde olabilirler. Kısaca, ikinci sezon ya da daha fazla sezon ile yan hikayelerin olması çok yüksek bir ihtimal. Tahminlere göre hemen hemen 2022 yazının yaz aylarında dizinin ikinci sezonu yayınlanabilir.

Oscar’lıksın Kızım Sen!

Geçtiğimiz hafta Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar oyunculuğuyla twitter’da TT listesine girdi…

Dizdar’ın oyunculuğunu izleyen bende dahil herkes “Oscar’lık performans bu “ dedik…

TRT 1 ekranında 27 Nisan salı günü yayınlanan bölümde oyunculuk adına yüksek bir performans sergileyen Merve Dizdar Twitter'ın gündemine oturdu.

Merve Dizdar'ın oyunculuğu büyük takdir ve beğeni alırken atılan tweetlerle Merve Dizdar TT listesinde yer aldı.

Dizdar, zaten her hafta oyunculuk adına kendini katlaya katlaya gidiyor…Şimdiye kadar pek çok projede yer alan ama magazinsel ayağı zayıf olduğu için halk tarafından geç tanınan başarılı oyuncu gerçekten de her hafta zevkle izleniyor. Şu an oscar’a bizden kim aday olsun dense tereddütsüz Merve Dizdar derim!

Etliye sütlüye karışmadan, kimse ile sevgili ayağına yatmadan kendi gibi yetenekli eşi Gürhan Altundaşar ile evlenip mutlu mesut yuvacığında işinde gücünde Merve Dizdar’ı canı yürekten tebrik ediyorum…

Halaya Hazır mısınız? Flash TV Geri Dönüyor!

Mart 2019 da 28 senelik yayınını, yaptıkları bir açıklamayla sonlandıran Flash TV geri dönüyor.

Benimde bir çok programına konuk olduğum Flash Tv’nin sahibi iş insanı Ömer Göktuğ’un Flash TV’yi yeniden açacağı kulislerde konuşulmaya başlandı bile…

Göktuğ’da haberi doğrularken, şu an için hazırlık sürecinde olduklarını ve temmuz ayı gibi yayında olmayı planladıklarını belirtti.

Öte yandan kanalın "eğlence" formatında geri döneceği de bilgiler arasında.

Danla Bilic Evlendi mi?

Bilic'in paylaştığı fotoğrafa "Evlendi mi" yorumunu yapan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi. Ünlü şarkıcının o yorumuna Bilic'ten de yanıt gecikmedi.

Şöhretini Youtube'da çektiği makyaj videoları ile yakalayan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman ile dolu dizgin aşkına devam ediyor.

Şu sıralar tatil yapan çiçeği burnunda aşıklar, Tulum'un ardından Miami'ye geçti. Miami'de mağazaları dolaşırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorumla karşılaştı. Sosyal medya fenomeninin karelerin altına, "Evlendin mi" diye yorum atan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi.

Kullanıcıların aklına o yorumdan sonra 'acaba evlendi mi?' sorusu gelirken çok geçmeden Bilic'ten yanıt geldi. Ünlü fenomen, Akalın'ın yorumuna, "Yok yok" diyerek yanıt verdi. Ancak ikilinin önümüzdeki aylarda evleneceği iddia edildi.

Bir Milva Vardı!...

1960'lı ve 70'li yıllarda popüler olan ünlü İtalyan şarkıcı Milva 81 yaşında hayatını kaybetti

Üzücü haberi Milva'nın kızı Martina Corgniati duyurdu…

Uzun bir süredir hasta olduğu öğrenilen Milva, 17 Temmuz 1939 tarihinde doğmuştu. Gerçek adı Maria Ilva Biolcati olan ünlü şarkıcı 1961 yılında evlendiği Maurizio Corgnati ile 8 yıl evli kalmıştı. Milano doğumlu olan ünlü şarkıcı İtalya'nın yanı sıra Almanya'da da popülerdi.

Milva denince benim aklıma hemen Bella Ciao, şarkısı ve kızıl saçlı muhteşem bir kadın geliyor