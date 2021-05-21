Funda ERKOÇ

Sarp Akkaya’nın Çifte Mutluluğu

Oyuncu Sarp Akkaya cephesinden iki özel haber var…

Akkaya, sevilen dizi Çukur’da. Sarp Akkaya Ay Yapım'ın fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna Şahran karakteri ile dahil oluyor.

Sarp Akkaya’dan ikinci özel haber ise Ünlü oyuncu baba oldu. Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya paylaşımıyla duyurdu.

Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı.

Müge Anlı ve Esra Erol Bu Habere Üzülür!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programları Müge Anlı Tatlı Sert ve Esra Erol’da için tehlike çanları çalıyor.

Ekranların tozunu dumanına katacak olan isim yeniden eski tahtına oturmaya karar verdi. O ismin yeniden ekrana gelmesi hem Esra hem de Müge için kabus gibi.

Milyonların severek izlediği programlarından olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın sunumunu yaptığı reality showun kurucularından olan isim, yeniden ekranlara dönmeye karar verdiğini resmen açıkladı.

Ekrana dönüş haberini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran isim, dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol ve Müge Anlı için büyük bir reyting tehditi olan ismin geri dönüşünde ise dengeler tamamen değişecek.

Ekranlarda olduğu dönem boyunca televizyon dünyasında fırtınalar estiren isim, her bölümünde seyircinin heyecanını daha çok artırıyordu. Aile sorunlarından kayıplara, kaçırılanlara ve faili meçhul cinayetleri ekranlara taşıyan isim, yakında yeniden yerini alacak.

Müge Anlı ve Esra Erol yokken milyonları ekran başına toplayarak reyting rekorlarını kıran başarılı sunucu Esra Ceyhan, elini ayağını birden ekranlardan kesmişti.

Kısa bir süre önce ise bayram nedeniyle bir paylaşım yapan usta isim kendisine gelen sorulara tek tek cevap verdi…Esra Ceyhan ; “Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim” sözlerini dile getirerek, koronavirüsün bitmesiyle birlikte yeniden ekranlarda olacağını resmen duyurdu.

Müge Anlı Gerçeği Açıkladı!...

Müge Anlı saldırıya uğradı haberleri tamamen asılsız… Bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan Müge Anlı’ya saldırıldı yaralandı yolunda yapılan haberler tamamen yalan.

Müge Anlı elinde sargı ile çıktığı programında ev kazası geçirdiğini söyledi.

Müge Anlı, programa başlar başlamaz mutfakta bir kaza geçirdiğini ve kolunun incindiğini dile getirdi. Bu yüzden kolunun sargılı olduğunu açıklayan Anlı, durumun çok ciddi olmadığını da dile getirdi. Sevenlerini korkutan Müge Anlı, derin bir nefes aldırdı.

Hande Yener’den İddialı Klip!

Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener, ‘Carpe Diem’ albümünün en sevilen şarkılarından ‘Kaç’ı kliplendirdi. Bayramda sevenlerine sürpriz yapan Yener, yeni klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha, aranjesi Misha imzalı ‘Kaç’ın klip yönetmenliğini ise Aytekin Yalçın üstlendi. Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da çekilen klip, Yener’in stylingi ve sıra dışı görüntüleriyle büyük yankı uyandırdı. Hakan Akkaya ve Salvatore Vignola imzalı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlendi.

Bergüzar Korel'in Üçüncü Bebeği Göründü!

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü bebeğini bekliyor. Güzel oyuncu, hamile haliyle ilk kez görüntülendi.

Beyza Şekerci ve bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Bengü Bayram Sürprizi Yaptı!

Bengü, ikinci defa anne oluyor. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" diye yazdı.

Seyhan Soylu 10 yaş gençleşti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Sisi lakaplı gazeteci ve televizyoncu Seyhan Soylu yepyeni bir imaja büründü.

10 gün önce Dr. Hayati Akbaş'a estetik operasyon yaptıran Seyhan Soylu yeni imajı ile beğeni topladı.

Operasyon sonrasını an be an takipçileri ile paylaşan Sisi en az 10 yaş gençleşti.



