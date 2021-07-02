Funda ERKOÇ





Ayşe Dinçer’den Cıvıl Cıvıl Çalışma!

Başarılı sanatçı Ayşe Dinçer'in Ares Müzik etiketiyle yayınlanan tekli çalışması ''Ölem Ben'' Ayşe Dinçer youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Sözleri anonim olan “Ölem Ben” türküsünün müzik yönetmenliği ise Ufuk Uzun üstlendi.

Türkülerin değerli seslerinden Ayşe Dinçer’in doğal ortamda çekilen ve yaz aylarında özlenen görüntülerden oluşan eğlenceli klibini ise Necdet Altunbudak çekti.

Ayşe Dinçer’in; ‘en doğalından, kalplerinize emanet’ notuyla paylaştığı videosu da kısa sürede çok sevilerek yorum yağmuruna tutuldu.

Ayten Alpman’ı Her Nesil Tanımalı!

2012 yılından kaybettiğimiz Ayten Alp'manın “Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021” albümü iTunes'da 1 numarada yer aldı.

Türk pop ve caz müziğinin ilk kadın yıldızlarından biri olan Ayten Alpman’ın, Sadun Ersönmez tarafından Chill Out Mix olarak yeniden düzenlenen “Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021” albümü iTunes'da 1 numarada yer aldı.

Geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı gün iTunes'da 1 numaraya yerleşen albüm için prodüktör Hakan Eren; “Ayten Alpman, her neslin tanıması gereken çok özel bir sanatçıydı. Albümün başarısı beni çok mutlu etti ve duygulandırdı” dedi.

Mum Gibi Eridi!

Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Berrak Tüzünataç'ın son hali korkuttu. Bir deri bir kemik kalan Tüzünataç, her geçen gün daha da eriyor.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son pozları takipçilerini üzdü.

Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

Hakkında günde sadece iki öğün beslendiği yönünde haberler çıkan oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi.Bazı takipçileri Berrak Tüzünataç'a 'diyeti bırak' önerisinde bulunurken, bazıları ise 'Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin' diyerek tepki gösterdi.





Bodrum’da Yıldızlar Geçidi!...

Korona yasaklarının bitmesi ile birlikte eğlence sektörüde yavaş yavaş hareketlenmeye başladı...

Eğlence hayatının amiral gemisi Günay Restaurant, Bodrum sezonunu 2 Temmuz Cuma günü Türk müziğinin iki dev ismi Funda Arar ve Kubat ile açtı...

Bodrum'un popüler yerlerinden Yalıkavak'ta, yeni konsepti ve muhteşem dekorasyonu ile misafirlerini ağırlayacak olan Günay Restaurant, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Serkan Kaya, Volkan Konak, Şevval Sam ve Cenk Eren başta olmak üzere sezon boyunca birçok sürpriz isme ev sahipliği yapacak.

Oğlu İle Birlikte Antrenman Yapıyor

Doğum yapan ve bir erkek bebek annesi olan ünlü boksör Gülsüm Tatar ringlere geri dönüş için hazırlıklara başladı...

GülsümTatar, ınstagram hesabından oğlu ile videosunu paylaşarak ringlere yoğun bir antrenman programı ile hazırlandığını duyurdu.

Hazırlıklarına tam gaz devam eden Gülsüm Tatar, sosyal medyada antrenman yaptığı anları "Bu videoyu paylaşıyorum çünkü boks sporuna saygım ve sevgim sonsuz. Kadın boksörler hakkında ileri geri konuşan sefil insanlar görün her zaman ve her ortamda sporunu yapan ülkesi için mücadele eden kadın boksörleriniz var.1 -Şansa Dünya Şampiyonu olunmaz 2 -Yaşı geçti boksu bıraksın artık denmez" sözleriyle paylaştı.

Tuğba Özerk Dünya Evine Girdi

Bir yıl önce Alaçatı'da tanışan şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Şen beraberliklerini evlilikle taçlandırdılar...

İstanbul Bebek'te ailelerin ve yakın arkadaşlarının katılımı ile yapılan nikah töreninde Tuğba Özerk ile Gökmen Şen bir ömür boyu mutluluğa evet dediler...

Tuğba Özerk’in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar’ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.

Wonder Woman Üçüncü Kez Anne Oldu!

Wonder Woman filmlerinin yıldızı 36 yaşındaki Gal Gadot ve kocası Jaron Varsano üçüncü kızları Daniella'nın dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gal Gadot sosyal medya hesabında eşi Varsano kızları Daniella, Alma, Maya ile poz verdi.

Gadot paylaşımında "Tatlı ailem daha mutlu (ve yorgun) olamazdım, Daniella'nın ailemize katıldığı için çok heyecanlıyız. Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum.

13 Yılı Devirdiler!

Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal, evlilik yıldönümü kutladı...

Zuhal Topalla Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile tam 13 yılı devirdi.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile 13. evlilik yıl dönümlerini kızları ile birlikte yedikleri bir yemekler kutladı...

Topal, bu özel anları sosyal medya hesabından “Ve 13 yılı geride bıraktık14.Yıldönümümüz Kutlu Olsun Aşkım Seni Seviyorum” sözleri ile paylaştı...