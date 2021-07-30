Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Cevher Geri Döndü!...

Cevher’in yeni teklisi ‘Der Gibi’, 30 Temmuz Cuma günü Benjamin Records etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu... Söz ve müziği Cevher’in kendisine ait olan ‘Der Gibi’nin düzenlemesi ise Taner Çalık imzasını taşıyor.

Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda Teoman Topçu oturdu. Klip, izleyicisine fantastik kurgularla masal diyarında yaşanan bir görsel şöleni yansıtacak.

Greenscreen tekniğiyle çekilen klipte üç boyutlu sahnelerin çizim çalışmaları ve post prodüksiyonu yaklaşık bir ay sürdü.

Cevher, ‘Der Gibi’ şarkısını ¨Kendini her koşulda haklı görenlere bir başkaldırıdır aslında. Bu bencilce sevgiyi kabul etmeyenlerin ortak feryadı. Bencilce sevenlere bir başkaldırıdır¨ cümleleriyle özetliyor.

Bebek Geliyor!

Kısmetse Olur programıyla tanınan Ceyda Kırıcı aradığı aşkı Esra Erol'la İzdivaç 'ta bulmuş ve dünya evine girmişti. Şimdi ise Kırıcı'dan bebek müjdesi geldi

İzdivaç programlarından tanıdığımız Ceyda Kırıcı 2019 yılında hayatını Mustafa Tuncay ile birleştirmişti.

Evlilik programında tanışan çift bir ömür mutluluk için evet demişlerdi...Şimdi ise bu güzel evlilik mevyesini verdi ve Ceyda Kırıcı sosyal medya hesabından 5 haftalık hamile olduğunu duyurdu.

Kırıcı, sosyal medya hesabından mutlu haberi "Minik mercimeğimiz 5 haftalık şuanda tam 7 mm artık 3 kişi oluyoruz" paylaşımı ile duyurdu.

Bu güzeller güzeli minik kız hangi ünlümüz?

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından zaman zaman kendi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak nostalji yaşatıyorlar...

Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü isimler hiç kuşkuşuz büyük ilgi çekiyor...

İşte o isimlerden bir tanesi de Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerine hoş bir sürpriz yaptı.

Ece Gitti , Dilara Geldi!

2014 yılında Show TV Ana Haberin sunuculuğunu yapmaya başlayan Ece Üner’in ayrılması sonucu yeni sunucunun kim olacağı merak konusu olmuştu.

Ece Üner’in yerine geçecek isim belli oldu. Yeni sezonda Show Ana Haberin sunuculuğunu Dilara Gönder yapacak. Dilara gönder daha önce NTV’de sunuculuk yapıyordu.

İlk kez Fenerbahçe TV de sunuculuk yapan Dilara Gönder, 2,5 sene Lig TV’de sunuculuk yaptı. 2010 yılında ise NTVSPOR’A geçen Dilara Gönder, sunuculuğunun yanından birçok dizide oyunculukta yapmıştı.

Bakalım Dilara Gönder, Ece Üner’in boşluğunu doldurabilecek mi?





Fahriye Evcen’den Tatil Pozları!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen oğlu Karan ile verdiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dantelli mayosu ile poz veren Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali dikkat çekti.

Fotoğraflara binlerce yorum yağdı... Kimileri Fahriye Evcen’in neden devamlı bir poz verme halinde olduğunu eleştirirken bazıları küçük Karan’ın diğer paylaşılan fotoğraflardan çok farklı göründüğüne dikkat çekti. Kimi takipçilerde Fahriye Evcen’in güzelliğine övgüler yağdırdı...







Kırık Kilit Lansmanı Renkli Geçti!...

Yazar Veysel Boğatepe’nin biyografik romanı ‘Kırık Kilit’ in lansmanı ünlü isimleri katılımıyla yapıldı.

70’li ve 80’li yılların İran ve Türkiye’si ile İsveç ve Amerika'sında geçen İran’ın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Alishahi ve kızı Nilüfer Alishahi’nin yaşam öyküsünü anlatan” Kırık Kilit” kitabının tanıtımı önceki akşam Baltalimanı Portaxe’de gerçekleşti. Kitabın yazarı Veysel Boğatepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Ahmet Selçuk İlkan, Murat Başaran, Uğur Arslan, Şenol İpek başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı

Veysel Boğatepe, lansmanda kendisini yalnız bırakmayan sanatçı dostlarına imzalı kitabını hediye etti.

Kitap tanıtımına katılan Murat Başaran, mini bir konser verdi. Başaran, sevilen şarkısı ‘Sana Ölürüm”ü seslendirdi.Ünlü Şair Ahmet Selçuk İlkan ise, okuduğu şirlerle geceye renk kattı.

Yeşilçam’dan Sonra Bir Bomba Daha!

Yeşilçam dizisi güçlü kadrosu ve renkli hikâyesiyle çok beğenildi... Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci gibi genç kuşak yıldızları Altan Erkekli, Nilüfer Açıkalın ve Güngör Bayrak gibi usta oyuncularla buluşturan dizinin yapım şirketi yine ses getirecek bir diziyi daha dijital platform için çekmeye hazırlanıyormuş...

Senarist Levent Cantek'in kaleme aldığı Othello Kamil, 1887 ile 1934 yılları arasında yaşayan Shakespeare’i ülkemize tanıtan tiyatrocu olarak biliniyor ve lakabını da defalarca oynadığı Othello oyunundan alıyor.

Dizi için tıpkı Yeşilçam’da olduğu gibi iddialı bir oyuncu kadrosu kurulacakmış.