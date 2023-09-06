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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MANİSA (AA) - Soma ilçesinden Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ'nin kullandığı 45 J 9288 plakalı servis minibüsü, Akhisar çevre yolunda yaklaşık 5 metre yükseklikten tali yola düştü.

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