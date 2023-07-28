Süper lig hepimizin heyecanla takip ettiği büyük derbilere sahne olan, milyonların gönül verdiği asırlık kulüpler ve ateşli taraftar grupları ile şehir takımlarımız…

1959’dan günümüze şampiyon olan takımlarımızın yanında birçok Anadolu ve İstanbul’un semt takımlarının zaman zaman fırtına gibi estiği ancak zamanla maddi sıkıntılarla kimi zaman kapanma noktasına gelmiş tarihi kulüplerimiz.

Ligimizin başlamasına sayılı günler kala Avrupa da mücadele eden takımlarımızın sezonu erken açtığı bu günlerde gözüme 2015-2016 sezonu takıldı. Bu sezon 20 takımın mücadele edeceği ligimizde o sezondan sadece 11 takımız kaldı peki diğer 7 takıma ne oldu.

Bu takımlar sadece küme düşmedi birçoğu tarihinin en kötü dönemlerini yaşamakta. Örneğin o sezon ligi 14. Sırada bitiren Gaziantepspor maddi zorluklarla engellenemez bir düşüş yaşadı. Bir dönemler Avrupa da ülkemizi başarı ile temsil eden güneydoğu ekibi Bölgesel Amatör Lige kadar geriledikten sonra kapısına kilit vuruldu. O sezon küme düşen Mersin İdman Yurdu, sonraki sezonlar da sırası ile 3.lige kadar geriledi ve Gaziantepspor ile aynı sonu yaşadı. Küme düşen bir diğer takım olan Eskişehirspor ise geçen sezon 3. Lig den Bölgesel Amatör Lige düşerek profesyonel liglere veda etmiş oldu. Sezonu 8. Sırada bitiren Akhisarspor sonraki sezonlarda Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götürmeyi başardı. 2018/19 sezonunda ülkemizi Avrupa Ligi gruplarında temsil eden Ege temsilcisi bu sezon 3. Lig de mücadele edecek. Sezonu 5. Sırada tamamlayan bir sonra ki sezon ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden ve İspanyol ekibi Villarreal’in önünde grubunu lider bitiren Ankaraspor (o dönem ki adı ile Osmanlıspor) da bu sezon TFF 2. Lig de mücadele edecek. Anadolu’dan yıllar sonra çıkan şampiyon Bursaspor da sezonu 11. Sırada bitirmişti. O da alt liglerde TFF 2. Lig de mücadele etmeye devam ediyor. Ve uzun yıllar Süper Lig de mücadele eden Gençlerbirliği sezonu 10. Sırada tamamlasa da 20/21 sezonundan beri Süper Lige hasret kalmış durumda.

Sadece o sezondan 7 takımı incelediğimiz zaman hepsinin ortak noktası kötü yönetimler ve maddi zorluklar ile engellenemeyen düşüşler. Biraz daha geriye gittiğimizde Kocaelispor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Adanaspor… Vefaspor, Sarıyer, Zeytinburnu, Bakırköyspor… Ligimize renk katmış yarım asırlık kulüplerimiz umarım günün birinde yeniden Süper Lig de izleme şansını yakalarız.