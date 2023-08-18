DÜNYA HEM “SAVAŞ” HEM DE SICAKLAR İLE YANIYOR;KAVRULUYOR...

Eee biz de nasibimizi alıyoruz bu durumdan.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde MİSYONERLİK FAALİYETLERİNE izin verilmesini gözden kaçırdınız sanırım;Sonra anlatırım...

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Gelelim Yakup YILMAZ -BİZ ve TÜRK METAL SENDİKASI’nda olanlara!

BEN DEDİKODUYU sevmem yanımda konuşanları”BURADA DEĞİL TARAF”diye sustururum!

İFTİRA ETMEYİ DÜŞÜNEMEM BİLE;HUKUK KADINIYIM!Her şeyden önce ZEHRA SULTANIN tedrisatından geçmişim;vicdan ile hareket ederim.

DÜŞÜNECEK MİLYON KONU;

ÇÖZÜLECEK MİLYON SORUN;

VATAN-BAYRAK ve ÜLKENİN GELECEĞİ için YAPILMASI GEREKLİ bir çok İŞ

VAR İKEN İNSANLAR İLE UĞRAŞAMAM.

Bu nedenle DEDİKODU YAPMAYA-İNSANLARI KONUŞMAYA vaktim yok benim VATAN DÜŞÜNÜR İKEN.

Normalde gülüp geçerdim dedikodulara ve derdim ki:”Küçük insanlar küçük işler ile uğraşırlar;Boşver!.”

Lakin bu durumda,KARDEŞİM YAKUP YILMAZ’A YEREL BASININ,

KAMUOYUNUN,ERDEMİR İŞÇİSİNİN destek vermesinden ÜRKEN ve GERİ GELMESİNDEN KORKAN bir kısım densizler İFTİRA DERECESİNDE DEDİKODU ÜRETMEYE;YAYMAYA başlamışlar...

Düşünceleri herhalde 40 kere söylesek DELİLER İNANIR tarzında!

ELBETTE EREĞLİ HALKIM AKILLIDIR İNANMAZ İFTİRALARA.

LAKİN BRE DENSİZLER BİR DURUN;

ATTIĞINIZ İFTİRALAR YENİLİR YUTULUR TARZDA DEĞİL!

HERKESE SÖYLEDİM ;EN YÜKSEK MERKEZİNİZE DE:”ARSIZLIK,

NAMUZSUZLUK,YOLSUZLUK,

HIRSIZLIĞIN KARŞISINDA DURAN YAKUP YILMAZ’A yaptığınız bu HUKUKSUZLUK-HAKSIZLIK ORTADAN KALKANA KADAR;

KARŞIMDA KİM OLURSA OLSUN SONUNA KADAR GİDECEĞİM;KARDEŞİMİN HAKKINI ALACAĞİM.”

ELBETTE GEREĞİNİ YAPARAK;HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE KURULAN TÜRK METAL SENDİKASI EREĞLİ 1 NOLU ŞUBE YÖNETENLERİNE ve Yusuf Ziya ODABAŞ’A İHTARNAME gönderdim 10 Ağustos tarihinde;

şöförlerine tebliğ oldu.

YAKUP YILMAZ HAKKINDA ÇIKARILAN İFTİRA derecesinde DEDİKODULARA beni de eklemiş densiz ağızlar!

Eee ne diyeyim “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK;KORKTUKLARI İÇİN BOŞ AĞIZLAR KONUŞURLAR sadece...

İFTİRALARINIZ BİZE YAPIŞMAZ;RABBİN VE DOĞRULUK KALKANININ KORUMASINDAYIZ ÇÜNKÜ...

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

Yakup YILMAZ Vekili

Av.Tülay BEKAR

NOT:TEBLİĞ OLUNAN İHTARNAME EKTE OLUP;BİR DE KARDEŞİMLE GÜZEL BİR FOTOĞRAFIMIZI EKE KOYAYIM DEDİM...