İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu üretildiği belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde 5 kilo 25 gram esrar ve 649 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu üretildiği belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde 5 kilo 25 gram esrar ve 649 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA
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