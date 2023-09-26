İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu üretildiği belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da 21 kilogram esrar ele geçirildi Diyarbakır'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

Adreslerde 5 kilo 25 gram esrar ve 649 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA