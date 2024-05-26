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90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.

78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.

22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

Trendyol Süper Ligi’nin 38. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü , Papara Park’ta karşılaştı.

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