Hayatımızı oldukça kolaylaştıran ve günümüzde neredeyse olmazsa olmazımız mobil uygulamalar artık firmamız Arge24 Teknoloji sayesinde ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor ve size özel hazırlanıyor. Mobil uygulamalar önceden bu denli yoğun talep görmüyordu ancak gelinen noktada, teknolojinin de sağladığı imkânlarla hayatımızın her anını programlayabildiğimiz mobil uygulamalar söz konusu haline gelmiştir. Bu sebeple mobil uygulama hazırlarken pek çok dinamik göz önünde bulundurulur. Bu aşamalar nelerdir, şimdi bunlara bakalım.

1) Hedef Kitleyi Belirliyoruz

Bu noktada ticari ya da kişisel fark etmez müşterilerinizin ya da sizin özel ihtiyacınızı belirlememiz ilk adımdır. Yani bu mobil uygulama sizlerin ya da müşterilerinizin hangi işini kolaylaştırmadır? Örneğin soru-cevap, sipariş, hızlı yanıt sistemi, acil arama, günlük program oluşturma vb. aklınıza gelirse size özel uygulamada bunu sağlamak mümkün olacaktır. Bunun için öncelikle sizlerin neyi hedeflediğinizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Ancak bu ihtiyacınıza yönelik mobil app uygulamasın üzerinde çalışmalara başlamamız mümkün olacaktır.

2) Rakip Analizini Yapıyoruz

Mobil uygulama geliştirme süreçleri kapsamında istediğiniz hizmeti daha iyi bir noktaya taşımak için bu hizmete benzer hizmetleri inceliyor ve eksik noktaların da üzerine koyarak sizler için en faydalı uygulamayı yazıyor ve kullanımınıza sunuyoruz. Bu noktada rakip analizi daha iyiye ulaşma potansiyeli bakımından önemli bir adımdır. Her daim rakiplerden bir adım önde olmak hem sizin geleceğe yönelik daha iyi bir hizmet almanız hem de yenilikçi teknoloji ile daha rahat hareket sağlamanıza yardımcı olacaktır.

3) Kullanıcı Deneyimine Öncelik Veriyoruz

Kullanıcı deneyimi aşaması yani “UX” uygulamayı kullanacak kişinin uygulamayı rahat deneyimlemesi açısından önemlidir. Bunun için ise bir kullanıcı haritası oluşturuyor, kullanıcı hareketlerini inceliyor ve bu anlamda kullanıcının en rahat kullanım deneyimini saptayarak geliştiriyoruz. Arayüz tasarımı olarak da bilinen bu tasarım aslında uygulamada gördüğünüz kısımdır ve bu kısım ne kadar kullanışlı olursa kullanıcı deneyimden daha çok zevk alacak ve daha uzun süre bu uygulamayı kullanmak isteyecektir.

4) Her İşletim Sistemine Uyumlu Hale Getiriyoruz

Kullanıcı deneyimini de gözlemledikten sonra artık mobil uygulama geliştirme süreçleri kapsamında programlama kısmına geçiyoruz. Bu noktada Android, iOS, Windows fark etmeksizin her platformda bu uygulamayı rahat bir şekilde kullanmanıza olanak sağlayacak yazılımlar hazırlıyor ve kullanıcıya sunuyoruz. Programla aşamasında pek çok testler de yapıyoruz. Bu anlamda bir hata ya da yetersizlik görürsek platforma uygun hale gelene kadar üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

5) Test Ediyor ve Canlıda Görüyoruz

Beşinci ve son basamak ise artık uygulamanın her platformda test edilip canlıya alınmasıdır. Mobil uygulama geliştirme süreçleri sonundaki bu aşamada hataları canlı olarak görebilme şansına da sahip olabiliyoruz. Bu sayede erken müdahale edebiliyor ve anında düzeltmeler gerçekleştirebiliyoruz.

Her cihaz ve işletim sistemi farklı olduğundan uygulamanın her bir işletim sistemi ve cihazda ayrı ayrı görülmesi, test edilmesi gerekir. Bu adım çok önemlidir. Çünkü en ufak bir aksaklıkta firmanızın marka değerine zarar gelmesi olasıdır. Bu anlamda uzman personelimiz ile test sürecini başarılı bir şekilde tamamlıyor ve mobil uygulama geliştirme işlemi sürecini başarılı bir şekilde noktalıyoruz.

Siz de hem kullanışlı hem de firmanızı, markanızı öne çıkaracak bir mobil uygulama ihtiyacınızda Arge 24 Teknoloji ile sizlere sunduğumuz sınırsız dijital imkânlardan faydalanabilirsiniz. Gelişen dijital teknolojiyi an ve an takip eden, bunu kendi deneyimlerine ekleyen yazılım grubumuz ile siz de hayalinizdeki en verimli en kullanışı ve en hesaplı mobil app uygulamanıza kavuşabilirsiniz. Daha detayı bilgi için bizlere günün her saati irtibat numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.