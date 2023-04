Mutluluk kapısını bulunca mutluluk dünyasına girebilirsiniz. Mutluluğa giden yol beklentisiz olmaktan geçer. Siz beklentisiz olunca mutluluk yolunda yürümeye başlarsınız.

Mutsuz insan mutsuzluğu bırakınca boşluğa düşer ve bu boşluk onu rahatsız eder; mutsuzluğu bırakamaz. O yüzden önce o boşluğu dolduracak mutluluğu bulmalısınız.

Siz şimdiki anda kalınca gerçek mutluluğu yaşayacaksınız. Öz doğanızla iletişime geçince mutluluk kapısından da geçmeye başlayacaksınız.

İnsanın içindeki ruhi öz mutlulukla doludur. Gerçekten mutlu olmak için öze ulaşmanız gerekir. İşte Dünya Değişim Akademisi' nde "Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde mutsuzluğu bırakarak mutluluk devrimini gerçekleştireceksiniz.

"Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek ve ebedi mutluluğa nasıl ulaşmanızla ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdide kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

İnsanların mutsuzluklarının nedeni içsel kaostur. O kaosu artık kozmosa dönüştürmek elinizde. Eğer toplumun ve dünyanın mutlu olmasını istiyorsanız, önce kendiniz mutlu olmanız gerekir. Sahip olduğunuz mutluluğu herkesle paylaşınca dünya da mutlulukla dolacaktır.

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde içinizdeki mutluluk çiçek açmaya başlayacaktır. O zaman her duygunuz, her sözünüz mutluluk verici olucaktır. Varlığınızın özünde merkezlenince varoluşa da köklenmiş olursunuz. O zaman içinizdeki gizli potansiyeller de uyanır.

Ebedi mutluluk ortaya çıkınca o zaman varoluşun akışıyla uyumlu bir şekilde hareket edersiniz. Doğal hale gelerek kendinizi bulursunuz.

Eğer mutluluk için çabalamazsanız mutluluk hep yanınızda olur. Beklenmeyen mutluluk her zaman kalıcıdır. Hayatınızdaki en mutlu anları hatırladığınızda göreceksiniz ki, o andaki mutluluk kendiliğinden gerçekleşmiştir.

Mutluluğu aramayı bırakınca mutluluk sizi bulur. Aramak fiziksel ve zihinsel çaba gerektirir. Bu da gerginlik demektir. Siz gerginlik içinde olduğunuz sürece asla mutlu olamazsınız. O yüzden aramayı bırakın ve rahatlamaya başlayın. Mutluluk kapısından geçerek ebediyen mutlu olun.

Mutlu değişimler...