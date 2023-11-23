Haber: Damla Oya Erman

Netflix, Carl Erik Rinsch'e bilim kurgu dizisi "Conquest" için üretim için milyonlarca dolar verdi. Ancak yönetmen, bu parayı alışılmadık bir şekilde kullanarak borsa ve kripto paralara yatırım yapmış.

46 yaşındaki yönetmen, Netflix tarafından bilim kurgu dizisi için 61.2 milyon dolarlık bir üretim anlaşması almıştı. Ancak The New York Times'ın haberine göre, Rinsch'in bu parayı nasıl kullandığı şaşırtıcı.

The Times'ın bildirdiğine göre, Netflix, Rinsch'in "Conquest" adlı dizisi üzerine Mart 2020'ye kadar 44.3 milyon dolar yatırmıştı. Ancak Rinsch, daha sonra şirkete, eğer ekstra para verilmezse üretimin duracağını belirtti.

Netflix, Rinsch'in talebini kabul etti ve yapım şirketine ekstra 11 milyon dolar verdi.

Ancak bu para, dizi yapmak için kullanılmadı. Rinsch, Netflix'in 2020 finansmanından gelen 10.5 milyon doları borsada oynamak için kullanmış. Times'ın mahkeme dosyalarına ve finans belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rinsch sonunda 5.9 milyon dolar kaybetti.

Daha sonra Rinsch, kripto paralara yöneldi. The Times'ın belirttiğine göre, Dogecoin alımı Rinsch'in 4 milyon dolarlık bahsini neredeyse 27 milyon dolara çevirdi.

Rinsch, daha sonra kazandığı parayı lüks arabalara ve tasarımcı ürünlere harcadı. Times'ın bir muhasebeci tarafından tespit edilen bilgilere göre, Rinsch'in satın alımları arasında bir Ferrari ve beş Rolls-Royce bulunuyordu.

55 milyon doların üzerinde harcamaya rağmen, Netflix henüz Rinsch'ten hiç bölüm almadı.

Netflix'in sözcüsü Thomas Cherian, "Mr. Rinsch'in anlaşmayı tamamlamayacağı açıktı" diyerek, Rinsch'in dizisini yazdıklarını söyledi. Ancak Rinsch, Times'ın sorularına yanıt vermedi.

Rinsch ve Netflix şu anda The Times'a göre, gizli bir tahkim sürecinden geçiyor. Times'ın haberine göre, tahkim başlatan Rinsch, Netflix'in sözleşmeyi ihlal ettiği için en az 14 milyon dolar ödemesi gerektiğini iddia ediyor.

Rinsch'in filmografisi yalnızca 2013 yılında Keanu Reeve'in başrolde oynadığı aksiyon filmi "47 Ronin"den oluşuyor. Film eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler almış ve o yılın en büyük gişe bombalarından biri olmuştu. Rinsch ve Netflix'in temsilcileri, iş saatleri dışında gönderilen bir Business Insider talebine henüz yanıt vermedi.