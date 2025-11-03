Süper Lig'de bu hafta 2 derbi oynandı. Önce Galatasaray - Trabzonspor maçıyla başlayalım ardından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geçelim, şöyle ortaya karışık konuşalım ama ana konumuz belli... Galatasaray'ın bu sene en büyük rakibi kendi odak problemi, takım belli maçlarda Şampiyonlar Ligi'ne o kadar odaklanıyor ki ligi bir kenara bırakıyor. Alanyaspor maçı sonrası da konuşmuştuk bunu hatırlarsınız, ama gel gelelim derbilere; geçtiğimiz sezonlarda derbilerdeki o istekli, o aç takım yok. Hadi diyelim Beşiktaş maçında Davinson'un kırmızısı planları bozdu, Trabzonspor maçında ne oldu? Trabzonspor, Galatasaray'dan katbekat daha istekliydi, Galatasaray 1 puanı kadro kalitesi ve iç saha avantajıyla aldı resmen. Birkaç oyuncu da gayet iyi performans gösterdi Allah için, haklarını yemeyelim şimdi. Ajax maçını görün şimdi, sahada adım atılmadık yer bırakmayan, rakibini ısıran parçalayan futbolcular... Eğer diyorsanız ki, "Bizim kalitemiz bu lige her türlü yeter, biz Şampiyonlar Ligi'ne odaklanalım, ligi her türlü alırız", orada işler değişir, takım bu kafaya girerse eğer bu odak problemi ileride baş ağrıtabilir. 2 derbi, 2 beraberlik. E düne kadar koltuğu sallantıda olan Tedesco, aynı rakiplerde 2 derbide 2 galibiyeti aldı. İnsanlar nasıl aldığına bakmaz, alınan puanlara ve galibiyete bakar. Beşiktaş dün kendi elleriyle verdi alacağı maçı, Orkun'un o inanılmaz anlamsız kırmızı kartı, ardından Sergen Yalçın'ın da Orkun'un ipiyle kuyuya inmesi, üstüne bir de taraftarın modunun düşmesi. Fenerbahçe istese böyle senaryo yazamazdı o an, ilk yarıda arka arkaya 2 golle değerlendirdi sarı-lacivertliler fırsatı. Emirhan da finalde çorbanın tuzunu ekledi, Fenerbahçe 2-0 geride olduğu derbiyi kazandı. Bakın o kadar şey yaşandı, ama finalde 3 puan Fenerbahçe'nin, 2 derbi 2 galibiyet. İkinci devrede Fenerbahçe maçı hariç diğer 2 derbiyi deplasmanda oynayacak Galatasaray, fikstürde sıkıntılı virajları olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e de kaldı takım diyelim, ligi daha da mı boşlayacak oyuncular, hele ki öyle bir virajda? O yüzden Galatasaray Avrupa'ya iyice odaklanmalı evet, ancak 'ligi her türlü alırız' kafası da iyi değildir yeniden belirteyim, bir anda ne olduğunu anlamaz verirsiniz şampiyonluğu. Sonra yangında en ön safı da "Bu kadro lig için mi kuruldu, ne yapalım ligi?" diyen tayfa yapar onu da es geçmeyeyim...