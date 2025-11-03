Türk sineması uzun zamandır büyük prodüksiyonlu ajan hikâyelerine cesaret edemiyordu. “Uykucu”, bu anlamda bir deneme değil; bir meydan okuma. Çağatay Ulusoy’un gizemli bir ajan Ferman karakteriyle karşımıza çıktığı film, sadece bir aksiyon hikayesi anlatmıyor — aynı zamanda izleyiciyi “sadakat, kimlik ve uyanış” kavramları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay var; bu, filmi görsel anlamda güvenli ellere teslim ediyor. Ulkay’ın sinematografik dili, yerli sinemada az rastlanan bir teknik ustalıkla harmanlanmış. Kubilay Tat’ın kaleminden çıkan senaryo ise klasik bir ajan hikayesini, duygusal bir iç çatışma üzerinden yeniden şekillendiriyor. Ferman’ın görev sırasında karşılaştığı Saye (Elçin Sangu), zamanda kahramanın vicdanına dokunan bir ayna işlevi görüyor. İkilinin arasındaki kimya, filmi sadece bir ajan hikayesi olmaktan çıkarıp “aşkın tehlikeli bir yan etkisi” haline getiriyor.

Çağatay Ulusoy’un performansı dikkat çekici. İçerde dizisindeki karanlık bakışlarını hatırlatan bir soğukkanlılıkla oynuyor karakterini. Elçin Sangu ise alıştığımız romantik rollerin ötesine geçerek, gri tonları seven bir kadın karakter yaratıyor. Bu ikili, filmin temposunu sadece aksiyon sahneleriyle değil, aralarındaki sessiz gerilimle de taşıyor.

“ Uykucu”, tür olarak Hollywood esintileri taşıyor olsa da, hikayesini yerli bir zeminde tutmayı başarıyor. Gizli örgütler, iç hesaplaşmalar, yeraltı dünyasının sisli koridorları… Tüm bunlar, Türkiye’de geçen bir “uyanış rüyası” atmosferinde birleşiyor.

Yine de filmin en büyük riski, seyirci beklentisini ikiye bölme ihtimali. Aksiyon izlemeye gelen seyirci duygusal sahnelerde sabırsızlanabilir, karakter derinliği arayan izleyici ise patlamalar arasında nefes almak isteyebilir. Ancak bu denge arayışı bile filmi kıymetli kılıyor; çünkü Türk sinemasının asıl eksikliği tam da bu cesaret eksikliğiydi.

29 Ekim’de vizyona giren “Uykucu”, bir milli bayramda beyazperdeye gelmesiyle de sembolik bir anlam taşıyor: Uyanmak, bazen en derin uykudan geçer. Türk sineması da belki bu filmle birlikte yeni bir türe gözünü açacak.





TRT Tabii: “Tabii ile evindesin, izlediğine değsin” temasıyla yeni sezona merhaba

TRT’nin uluslararası dijital platformu Tabii , yeni sezon lansmanını İstanbul’daki Rixos Tersane Istanbul ’da gerçekleştirdi. “Tabii ile evindesin, izlediğine değsin” temasıyla düzenlenen gecede platformun yeni dönem içerikleri ve stratejik hedefleri tanıtıldı.

Lansmana TRT Yönetimi ve üst düzey bürokrasi başta olmak üzere kültür-sanat, dizi/film ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gibi isimler konuşma yaptı; konuşmalarda Tabii’nin yerel hikâyeleri küresel izleyiciyle buluşturma hedefi vurgulandı. Platformda dikkat çeken yapımlar

Yankı: İkinci Perde

TRT Tabii’nin yeni yapımı “Yankı: İkinci Perde”, sezonun en dikkat çekici yerli dijital dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Daha fragmanıyla birlikte izleyicide bir merak duygusu uyandırmayı başaran yapım, bireyin güç, vicdan ve sistem arasında sıkıştığı karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Dizinin merkezinde, büyük bir kurumun gölgesinde yaşayan karakterler var. Görünen yüzleriyle saygın, düzenli ve başarı odaklı insanlar… Ama her birinin içinde bastırılmış öfkeler, gizlenmiş hesaplar ve susturulmuş itiraflar birikmiş. “İkinci Perde” tam da bu suskunluğun ardından gelen hesaplaşmayı anlatıyor. Adı bile tesadüf değil: İlk perde yaşananları geride bırakıyor, ikinci perde ise maskelerin düştüğü, asıl oyunun başladığı yer oluyor.

Fragmanda duyduğumuz replikler – “Ayaklar baş olmuş.”, “Devlet için mi devlet olacak kadar büyüdünüz?” – dizinin tonunu açıkça belirliyor. Burada bireyin iç sesiyle, sistemin soğuk dili arasında keskin bir sınır var. Bu da “Yankı: İkinci Perde”yi yalnızca bir dram değil, aynı zamanda toplumsal bir yüzleşme hikâyesine dönüştürüyor. Görsel dil olarak da dizi, karanlık tonlara ve sembolik kadrajlara yaslanıyor. Her sahne, sanki görünmeyen bir ağırlığı taşıyor. Bu atmosfer, klasik televizyon estetiğinden farklı olarak izleyiciyi aktif bir tanıklığa davet ediyor. Sahneler “ne olduğunu” değil, “ne saklandığını” sorgulatıyor.

TRT Tabii, son dönemde dijital yapımlarında yalnızca hikâye değil, tematik derinlik de arayan bir rota çiziyor. “Yankı: İkinci Perde” bu yaklaşımın yeni bir halkası. Kurumsal dünyanın perde arkasını, güç ilişkilerinin psikolojik yansımalarını ve insanların suskun kaldığı anlarda yankılanan iç sesleri anlatıyor. “Yankı: İkinci Perde”, büyük laflar etmeden büyük bir soruyu soruyor: “Bir sistemin içinde var olmak mı daha zor, yoksa o sistemle yüzleşmek mi?”

Leyla Hâli — Bir Hayal, Bir Mutfak, Bir Kadın Mücadelesi

Dizinin merkezinde, adıyla da birebir örtüşen bir karakter duruyor: Leyla. Yetimhanede büyümüş, hayatın sert yanlarını tanımış ama hayallerinden de vazgeçmemiş bir genç kadın. Mutfakta vakit geçiren, “kendime ait bir restoranım olsun” diyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Adeta “hal” kelimesi ile işlenmiş: onun “hali”, yani durumu, varoluş biçimi ve değişim süreci… Bu kelimeyle sadece bir yaşam şekli değil, bir içsel dönüşüm de ima ediliyor. Oyuncu Melis Sezen, Leyla karakteri için “hayal kurmayı çok seven, hayalle gerçeği birbirinden ayırt etmeyen, inandığı her şeyi hayata geçiren, hiç şüphe etmeyen bir karakter” diyor.

Bu hikâyeyi diğer dramalardan ayıran husus: mutfak, yemek, sebze‑meyve hali gibi görüntüler aracılığıyla “emeğin küçük zaferleri”, “günlük yaşamın içinde kurulan hayaller” gibi temalar ön plana çıkıyor. Oyuncu kadrosu da dikkat çekici: Başrolde Melis Sezen ve Sanem Çelik gibi deneyimli isimler yer alıyor. Dolayısıyla, “Leyla’nın hikâyesi” sadece bireysel bir dramatik öykü değil; kadın karakterin kendi dünyasını kurma çabası, geçmişle yüzleşmesi ve küçük ama anlamlı bir alan yaratma gayreti olarak okunabilir. Leyla Hali, adı gibi “hali” ile bir durum, bir ruh hâli, bir dönüşüm taşıyor. Mutfakta küçük adımlarla kendi alanını kurma çabası bir metafor olarak öne çıkıyor. Eğer izleyici olarak “sıradan dramların ötesine geçen, karakterin iç dünyasına dokunan ve görsel olarak da iz bırakabilen” bir yapım arıyorsanız, bu dizi sizi bekliyor olabilir.



