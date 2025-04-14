Atatürk Kültür Merkezi, genç yeteneklerin birbirinden renkli tablolarına ev sahipliği yapıyor. Carmen temalı Hayal Melodileri resim sergisi, 10-30 Nisan 2025 tarihleri arasında AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Carmen Operası sürecinde alt fuayede görülebilir.

Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı (EMART) ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayal Melodileri Resim Yarışması bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda Mozart “Sihirli Flüt ve Çaykovski” Yevgeni Onegin” operaları konu olarak alınmıştı.

Bu yılki yarışmanın teması, Fransız besteci Georges Bizet'in klasikleşmiş eseri Carmen operası oldu. Carmen'in dramatik hikayesi, güçlü karakterleri ve duygusal derinliği, genç sanatçıların farklı medyumları kullanarak yaptıkları uygulamalarla resim sanatı çalışmalarına dönüştü. 100’e yakın başvuru arasından seçilen eserler, sanat eğitimi alan öğrencilerin hem teknik ustalıklarını hem de özgün bakış açılarını gözler önüne serdi.

Gençlerin Operaya En Çok İlgi Duydukları Ülkeyiz

Carmen gibi klasikleşmiş ve dünyaya mal olmuş bir operanın, genç sanatçıların bakış açısıyla sanatseverlere sunulduğuna dikkat çeken İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Caner Akgün, “İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak, gençleri önemsiyor, onların ilgisini çekecek sahneleme tekniklerini kullanıyoruz. Bu nedenle gençlerin operaya en çok ilgi gösterdiği ülkelerden biriyiz. Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki genç sanatçıları görünür kılan ve operaya farkındalığı arttıran bu derinlikli sergiye, Carmen sahnelemesiyle eş zamanlı ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Disiplinler Arası Bir Proje

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sanat eğitimi alan öğrencilere destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Serkan Şahin “Üçüncüsü gerçekleştirdiğimiz Hayal Melodileri, müzik ve plastik sanatları bir araya getiren disiplinler arası bir projedir. Klasik müzik ve operanın, sanat eğitimi alan öğrencilerle selamlaşmasına odaklanır. Bunu gerçekleştirirken paydaşı olduğu üniversiteye ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki sanat öğrencilerine yeni bir soluk olur, heyecan getirir. Sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bu heyecana ortak olmak için teşvik eder. Nihayet, izleyicilerle buluşarak öğrencileri görünür kılar ve sanat katılımcısını arttırma hedefine yaklaşarak işlevini tamamlar. Üretimlerinde operadan beslenen sanat öğrencilerine verdiği imkân için İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Caner Akgün’e teşekkür ederiz.” dedi.

40 Farklı Üniversiteden Carmen Temalı Eser

3.Hayal Melodileri Resim Yarışması, Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren bölümlerde ve eğitim fakültelerinin resim bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerin katılımına açık bir resim yarışması olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi paydaşlığında düzenlendi. Katılımcılardan, G.Bizet’in Carmen operasının kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi istendi.

Yarışma Seçici Kurulu; Baksı Müzesi ve Baksı Vakfı kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Atalay, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ve EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Kurucu Başkanı Serkan Şahin’den oluştu.



Yarışmaya 40 farklı üniversiteden 94 öğrenci katıldı. 3 çalışma ödül almaya hak kazanırken toplamda 30 çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Sergilenmeye değer bulunan çalışmaların sahipleri arasında Adil Öksüz, Ahmet Hakan Akkuş, Barış Erdoğan, Behnaz Ebrahimi, Beren Naz Dede, Beyza Kırtıl, Beyzanur Soyer, Burak Uyanmaz, Buse Karakoyun, Cemil Arslan, Cemile Çolak, Emincan Kale, Fatma İlknur Yıldırım, Feyza Akbaş, Hamit İzmir, İclal Betül Cebeci, İclal Şimşek, İnanç Kayra Akyıldız, İrem Karagöz Terzi, İrem Pekşen, Kenan Filiz, Mavi Melike Çatkın, Muhammed Ergün Çiçek, Pınar Özpınar, Rabia Hazar, Sena Takeş, Sibel Uslu, Sultan Tayfur, Yusuf Peçe, Zeynep Dua Alkan gibi isimler bulunuyor.

Carmen Hem Sahnede Hem Tuvalde

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 10, 12, 17, 24, 26 ve 30 Nisan’da “Carmen” operasını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahneleyecek. Birbirinden değerli opera sanatçılarının sahne alacağı eserde, 10 ve 12 Nisan gösterimlerini tecrübeli şef George Pehlivanian yönetecek. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Avustralya'ya dünyanın dört bir yanındaki operalar, filarmoni ve senfoni orkestralarını yöneten Pehlivanian, kendi kuşağının önde gelen şeflerinden biri olarak nitelendiriliyor. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin diğer gösterimlerinde İDOB Orkestrasının yönetimini İbrahim Yazıcı üstlenecek.

Sergi, 10-30 Nisan 2025 tarihleri arasında AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Carmen Operası sürecinde alt fuayede izlenebilir.