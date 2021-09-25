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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. Türkçe'nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2021 Cumartesi 15:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatı, maddi ve manevi dünyamızı anlamlandırdığımız Türkçemiz, dünyanın en kadim, en yaygın dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir. Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dili, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olagelmiştir. Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. Türkçe'nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır. Bu vesileyle, Yunus Emre'den Köroğlu'na, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Türkçemizin güzelliklerinin bizlere ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelâm erbabını minnetle yâd ediyorum. Türk Dil Bayramı'nın, Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTürk Dil Bayramı
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