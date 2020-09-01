Orçun: Gerçekten güzel bir iş çıkarmak istiyorsanız bu işin maddi boyutu da ağır oluyor.

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahseder misiniz. Müzik dünyasına nasıl girdiniz çevrenizden tepkiler size nasıl oldu?

Kırşehir’de doğdum büyüdüm. 6 yaşında piyano eğitimi alarak müzik hayatıma başladım. Liseye kadar çeşitli müzik kurslarında eğitim alarak müzik hayatıma devam ettim. Güzel Sanatlar Lisesi daha sonra OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ve yüksek lisansımı tamamladım. Bu süreçlerde piyano, keman, gitar, şan ve klasik batı müziği teorisi üzerine eğitimler aldım. Lise döneminden itibaren sahne hayatıma başladım. Üniversite bittikten sonra İstanbul’a gelerek çeşitli mekanlarda sahne almaya ve müzik öğretmenliği yapmaya başladım. Birçok sanatçıya vokalistlik yaptım ve son 6 yıldır da Soner Arıca’nın vokalistliğini yapmaktayım. Sürekli gerçekleşen sahne performanslarımın yanı sıra şan ve piyano öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda Avrupa Orkestrası koordinatörlüğünü de yürütmekteyim.

Son çalışmanız ''Suçlu Kim''den bize biraz bahseder misiniz?

Tabii ki. Aslında uzun zamandır bir albüm çıkarmak istiyordum ve bununla ilgili çalışmalarda yapmıştım. Bazı özel durumlardan dolayı bir süre ertelemek zorunda kaldım daha sonra Soner Arıca’ya vokal yapmaya başladıktan sonra şunu düşünmeye başladım ‘acaba Soner Arıca bir şarksını bana verir mi’ tabii bir süre bunu kendisine söyleyemedim ama onu daha yakından tanıdıktan sonra hemen bu konuyu ona açtım ve bana şunu söyledi sana istediğin şarkımı verebilirim fakat ben senin için bir şarkı yapmak istiyorum. Ben tabii ki o an havalara uçuyorum. Bir süre sonra gece uyandığımda elime telefonu aldım ve instagramda gezinirken Soner abinin paylaşımını gördüm. Şuan bir şarkıyı mırıldanıyorum ve Orçun bu sana gelecek demişti. O gün mutluluktan sabaha kadar uyuyamamıştım. Daha sonra Soner Arıca şarkıyı tamamladı ve bana getirdi teslim etti. Sonrasında tabiî ki şarkının düzenleme kısmı çok önemli ve kiminle çalışayım diye düşünürken bu şarkı için doğru kişinin Selim Çaldıran olacağına karar verdim ve Selim abinin kapısını çaldım. Ona da çok teşekkür ediyorum beni geri çevirmedi ve şuan dinlemiş olduğunuz versiyonu yaptı. Ayrıca şarkıya farklı bir tarz daha katalım dedik ve çok değerli arkadaşım Ahmet Uncu şarkının 2. versiyonunu yaptı.

Son dönemde popüler olan video yükleme sitesi olan Youtube’den güzel gelir geliyor mu size?

Şuan için her şey çok yeni olduğu için böyle bir durum yok.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Ben herkesin kendi bildiği işin yapmasından yanayım. Aslında son dönemde hepimizin ortak konuştuğu şeylerden en önemlisi yapılan hangi iş olursa olsun kalitesi ve ben bu durumun bundan dolayı olduğunu düşünenlerin başında geliyorum.

Bir çok sanatçı albüm yapmaktan sizce neden kaçınıyor?

Daha önce yapımcılar bütün her şeyi hazırlıyorlardı ve sanatçı sadece şarkısını yorumluyordu şimdi her şeyi sanatçı yapıyor ve bunlar gerçekten çok maliyetli ve zahmetli şeyler. Artık çok hızlı tüketen bir toplum olduk ve bu durumda yaptığınız büyük emek harcadığınız bir şeyin değerini görmeden yok olmasına neden oluyor. Bunun için artık sanatçılar single mantığıyla yaklaşıyorlar olaya.

Leyla Gencer yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin diyor. Siz aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Leyla Gencer gerçekten muhteşem bir söz söylemiş. Bu zamana kadar yaptığım her şeyde öncelikle şunu düşünüyorum. Bu yaptığım şey doğru mu yanlış mı kimseye zarar verecek mi üzecek mi? Zaten bunların sorgulamasını yapmadan hareket edersen belki çok büyük şöhret olabilirsin çok fazla para kazanabilirsin ama bunların hepsi geçici olur devamlılığı olmaz. Her zaman nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu unutmamamız gerekiyor.





Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Bu soru aslında benimde bir süredir sürekli düşündüğüm soru ve çok üzülüyorum. Müziğin yıllarca eğitimin almış biri olarak ve sahne tozunu yutmuş biri olarak gerçekten şu son dönemde yaşanan süreç ve nereye gittiği belli değil!! Pop müzik adı altında yapılan işler ve bunlara verilen değer beni gerçekten çok endişelendiriyor. Burada ben bir müzik eğitimcisi olarak kendimi de suçlu görüyorum aslında demek ki biz yeni nesillere doğru örnek olamadığımız için doğru şeyleri tam ifade edemediğimiz için şuan yaşadığımız süreçler yaşanıyor ama ben bir süre sonra şuan ki kaos ve kirliliğin biteceğine ve tekrar pop müziğin geçmişte olduğu gibi kaliteli olacağını düşünüyorum.

Son dönemde bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

Aslında bir önceki soruda vermiştim cevabını müzikalitenin olmadığı yerde bu kayboluş ve kaygılar normal, ben de böyle bir korku hiç yok çünkü ben gerçekten müziğin içinde büyüyen ve üreten biriyim. İnşallah bundan sonraki süreçlerde benim daha çok şarkılarımı dinleyecek herkes.

Dinleyicileri ile konserlerde uçsuz bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum.Leyla Gencer demiş ya yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin tam da bu işte o barikatları kurduranlar o aynaya hiç bakmayanlar… Ne olursa olsun kim olduğumuzu ve nerden geldiğimizi unutmamalıyız.

Son Dönemde popüler olan 'Sosyal Medya Konserleri' hakkında neler söylemek istersiniz?

Tabii ki bu pandemi sürecinde hepimiz sahnelerden uzak kaldık ve konserler programlar yapamadık ama müzik öyle bir şey ki nerede ne şekilde olursan ol sürekli yapmak istersin ve birçok sanatçıda bu dönemde evde kal konserleri adı altında konserler yaptı ben de birkaç defa yaptım ve çok olumlu tepkiler aldım hatta şuan yeni bir konserin planlamasını yapıyorum.

Sanatçılardan idolünüz var mı?

Tabii ki aslında birkaç kişiyi idolüm olarak görüyorum ama listenin 1 numarası Sezen Aksu.

Yeni jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

Zeynep Bastik’i çok başarılı buluyorum ama şuan birçok kişinin tanımadığı benim çok yakından takip ettiğim ve beğendiğim birisi daha var Aykut Güngörür. Çok yetenekli ve farklı özel şeyler yapıyor yakında zamanda hepimizin adını duyacağımıza eminim. Hatta ilerleyen zamanlarda kendisiyle ortak bir projede yer almayı çok isterim.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Moda tanışmanım yok. Kendim için oluşturduğum ve bu şekilde giyindiğim zaman beni mutlu eden bir tarzım var ve bu şekilde alışveriş yaparken seçimlerimi yapıyorum.

Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir röportajda işcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyor musunuz?

Yok hissetmiyorum çünkü her şeyin fazlasını doğru bulmuyorum.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Çok tehlikeli cümleler ve birçok kişiyi olumsuz yönde etkileyen acı veren cümleler. Yıllar önce bende bu cümlelerin acısını görmüş birisi olarak söylüyorum. Bence starlık çok üst düzey farklı bir durum hemen olacak veya herkesin olabileceği bir şey kesinlikle değil. Bir kere çok büyük zaman ve emek sonrasında oluşabilecek bir durum. Örnek vermemi isterseniz tabiî ki de Michael Jackson. Tam bir star işte king!

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

Ben bunu cinsiyet üzerinden görmüyorum sonuçta çok iyi kadın ve çok iyi erkek sanatçılar var demek ki burada hızlı yol almayı ve şansı belirleyen etken cinsiyet değil yapılan işin ve yapan kişinin kalitesi.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık mı güzellik mi yada zekamı olmalı sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Bence hepsinin de etkisi var ama en önemlisi yeteneği ve zekası çünkü kalıcılığı sağlayan etkenler bunlar.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?

Bence müziğin içinde tabii ki magazin olması gerekiyor. Ama olması gerektiği kadar yani sanatın önüne geçmemeli sadece onu destekleyici olmalı.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Film izlemeyi çok seviyorum. Yaz dönemlerinde uzun süre Bodrum’da kalıyorum sürekli yüzüyorum ve tekneyle açılıp balık tutmayı çok seviyorum. Hatta bu tutkumdan dolayı kaptanlık ehliyeti aldım.

Sosyal Medya ile aranız nasıl?​

Sosyal medyanın ilk çıktığı dönemlerde hiç kullanmamıştım ama son birkaç yıldır kullanmaya çalışıyorum. Özellikle instagramı aktif bir şekilde kullanıyorum.

Bir albüm bir single’ nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

Çok zor bir soru! Aslında birçok sanatçıyı da düşündüren kısmı. Gerçekten güzel bir iş çıkarmak istiyorsanız bu işin maddi boyutu da ağır oluyor. Önemli olan bu süreç değil bir şarkı çıkardıktan sonra karşılığını almak kısmı. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Suçlu Kim isimli çalışmamda gerçekten çok büyük emek var her şeyin en iyisi ve en doğrusu olmasını çok istedim. Umarım bu emeğin karşılığını alırım. Ben öyle olacağına inanıyorum şuan çok yeni olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Aslında çok uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren biriyim sizlerleyim ama proje anlamında ilk çalışmamız oldu. Umarım Suçlu Kim isimli çalışmamı beğenirsiniz bu bir başlangıç çok yakın zamanda çok güzel şarkılarla sürprizlerle karşınızda olacağım. Umarım şuan içinde bulunduğumuz süreç de biran önce biter ve sahnelerde konserlerde kaldığımız yerden hep birlikte şarkılarımıza can veririz.

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? DOKTOR

En nefret ettiğiniz şey nedir? YALANLAR VE YALANCILAR

Hangi takımı tutuyorsunuz? GALATASARAY

Uğurlu sayınız? 3

Hangi renk? KIRMIZI

Kıskançlık, ego var mı? VAR

En son izlediğiniz film, dizi?FİLM :THE FAVOURİTE DİZİ: THE LEFTOVERS

En son gittiğiniz konser? SPANİSH NATİONAL ORCHESTRA