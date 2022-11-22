Sedat SARIKAYA

Gülben Ergen: Ayağım uğurludur...

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Bahçeşehir Gölet Parkı’nda açılan Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda Ergen, sahne performansı ve zarafetiyle tam not alırken sanatçı, gece için Tolga Çam tasarımı bir kıyafet tercih etti. En popüler şarkılarından biri olan "Bay Doğru" ile sahnedeki performansına başlayan Gülben Ergen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın mensuplarının "Güzel bir açılış olacak. Sizin de ayağınız uğurludur." demesi üzerine sanatçı, " Bu sıralar açılışlara çok denk geliyorum. Belki de denk gelmiyoruz. Öyle istiyorlar. Uğurlu olabilirim. Yeni mekanlar kazandırmak çok güzel bir durum. Ben sanatçı arkadaşlarım yıllardır birçok mekanı ayakta tutmak için çok çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

Ne mutlu bize

Basın mensuplarının “Geceyle alakalı düşünceleriniz nedir? Bu akşam içerisi tıklım tıklım." şeklindeki sorusuna” Her sahne öncesi bitmeyen tatlı bir heyecan bu hiçbir zamanda bitmesin. Bu pandemi dönemini hepimiz hüzünle geçirdiğimiz için bütün müzik severler adına, izleyici ve dinleyici adına da herkesin eğlenmeye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar bizimle eğleniyorsa ne mutlu bize"

SİMGE’DEN AKUSTİK KONSER SERİSİ BAŞLADI!

Ünlü popçu Simge, akustik konser serisinin ilkini önceki akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Atlantis Yapım organizasyonuyla sahne alan Simge, kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini Bostancı konserlerinde binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser için Kaya Emrah Kaya ve Burak Bayraktaroğlu imzalı 2 özel tasarım giyen ünlü sanatçının sahnesi de özel olarak tasarlandı.

Konser için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, kendisini izlemeye gelen binlerce hayranı ve ünlü konuklarına teşekkür ederek konserine başladı.

İlerleyen saatlerde eğlencenin tavan yaptığı konser için ünlü sanatçı, ‘Akustik konserlerimin ilkini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdik. Ekip olarak çok mutluyuz. Kış boyu Türkiye’nin her yerinden binlerce hayranıma ulaşmak için il il gezeceğim. Hayranlarım benim ince çizgimdir. Her birinin eğleneceği muhteşem konserlere imza atmak için gece gündüz çalışıyorum. ‘dedi.

Gelen yoğun istek üzerine 26 Şubat 2023 tarihi için Bostancı Gösteri Merkezi konseri biletleri satışa çıkarıldı.

Simge, Kral Pop Radyo Medya Sponsorluğunda gerçekleşen “Akustik” konser serisine önümüzdeki günlerde Ankara, İzmir, Bursa, Konya olmak üzere devam edecek.

IŞIN KARACA'DAN YİNE YENİDEN SEZEN AKSU ŞARKISI

“BU GECE’YE”MEMLEKETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETINDE KLİP ÇEKTİ.

Türkiye'nin en önemli vokal kadın seslerinden Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda "Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı" ile çıkartmış olduğu "Sen Ben Aşk" albümündeki “Bu Gece” şarkısını kliplendirdi.

Yıllar sonra Işın Karaca yine yeniden Sezen Aksu şarkısı seslendirdi.

Sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a, düzenlemesi Can Yapıcıoğluna ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya yönetmenliğinde Girne amfi tiyatroda, binlerce dinleyicisi ile çekildi.

Çıktığı gün itibari ile Dijital Platformlarda “En Çok Satın Alınanlar”, Müzik Marketler de ise “En Çok Satın Alınan Albüm” #SenBenAşk oldu.

Bu Gece'yi hep birlikte kliplendirdik. Hem hüzünlendik hem eğlendik. İyi ki varsınız.” diyerek sevenlerine sahneden teşekkür etti.

“Bu Gece” şarkısı “Sen Ben Aşk” albümün 3. Video klibi..

Nigar Muharrem İzmir’de

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı Salıncak şarkısı 200 milyon dinlenmeyi devirmiş;Seviyor Sandım,Gidene Sor,Fincan şarkıları ile ; 25 Kasım Cuma günü Patron Club’de Sahne Alıyor

Konser öncesi ve sonrası

“Gürkan Uyanıktürk” Dj Setup’ı başında olacak.Çıkarmış olduğu elektronik single’lar ile Spotify, İTunes gibi dijital müzik marketlerinde global listelerde yer almıştır.

“Gürkan Uyanıktürk” ;

2.single için Ocak 2023 ayını işaret etti ve Netd YouTube kanalında olacağının sinyalini verdi.İzmir’in genç işletmecileri Melisa Bülbül, Hande K ve Aykut Münüklü kolları sıvadı.Hazırlıkların devam ettiğini,her hafta ünlü başka isimler ile devam edileceğini belirttiler

Konser 25 Kasım Cuma günü

İzmir / Alsancak / Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Gazi Kadınlar Barlar Sokağı “Patron Club” de Avantajlı bilet için @patronclubb Instagram hesabından ve Patron Club önünden temin edebilirsiniz.

Yeşil Kasaba Roman Havası ile Romanları dans ettirdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Otoparkı'nda düzenlenen "Anadolu Lezzetler Festivali'nde" Yeşil Kasaba 3 gün boyunca sahne aldı.

Programın sunuculuğunu Yeşil Adam yaparken Yeşil Kasaba 3 gün boyunca etkinliğe gelen seyircileri müziğe doyurdu.Etkinliğin son gününde yapılan programda ise güne Mor Narpın'ın " Roman Havası" söylerken Romanların çoşup dans etmesi damgasını vurdu.Canlı Performansı ile tam not alan Yeşil Kasaba, gün boyunca geniş Repertuvarları ile izleyenleri hem oynattı hem sevenleri dans ettirdi.Gün boyunca düzenlenen yemek yeme tatlı yeme sandalyeye oturma yarışmaları ise festivale renk kattılar.

İrem Derici Sahne İstanbul'da izleyenleri mest etti!

Ünlü Sanatçılardan İrem Derici, Sahne İstanbul'da sevenlerine canlı sahne performansı ile unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul'da yer alan İstanbul'un en kaliteli mekanlarından birisi olan Sahne İstanbul'daki Sahnesi öncesi sosyal medya hesabından story paylaşımları ile güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı Sahne İstanbul Konserinden önce kanaldan gelen magazin muhabirleri ile mini bir röportaj yapan Derici, kendisini görmeye gelen sevenleri ile tek tek ilgilendi ve resim çekildi.Sahne Repertuvarı ile kendisini izlemeye gelen sevenlerinden tam not aldı.

Sefo'nun Avm Stili!

Bilmem mi ve İsabelle şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden Ünlü Sanatçı Sefo'yu geçtiğimiz günlerde Zorlu'da görüntüledik. Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Sefo, hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Spor giyim stili ile yakışıklılıgını konuşturan Sefo, Avm içerisinde turladı.

BENDENİZ İLE BENZERSİZ HİTLERİ TEKRAR CANLANACAK!

‘BEST OF BENDENİZ VOL 2’ İLE UNUTULMAYANLARI YAŞATMAYA GELİYOR

Kült olmuş şarkıları, güçlü sesiyle unutulmaz sanatçı Bendeniz, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kendine has yorumu ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan Bendeniz, 12 hit parçasını güncel haliyle ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ isimli albümünde topladı. En sevilen şarkılarından derlediği albümü ile müzikseverleri geçmişe götürecek olan başarılı sanatçı, seslendirdiği parçalarla herkesi bir kez daha sarıp sarmalayacak. Hayranlarıyla 29 yıl önce ilk kez buluşturduğu ‘Sen Kaybettin’ şarkısından, klasikleşen “Sana Mı Kaldım”a, “80 Günde Devri-i Alem”den “Kapında Günlerim”e uzanan nostaljik parçalarından oluşan ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak. Albümün düzenlemesi için Ceyhun Çelikten ile bir araya gelen Bendeniz, taze parçalarıyla ruhları adeta yenileyecek. Merakla beklenen albüm ise başlı başına Bendeniz’in eserlerinden oluşuyor. 11 parçanın söz ve müziği Bendeniz’in kendisine aitken, bir parçanın sözünü Zeynep Kurşuncu Tatlı müziğini ise Garo Mafyan üstleniyor. Müzikal kariyerinde önemli yer edinmiş şarkılarını farklı bir formda dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı şu duyguları paylaşıyor; “Bu albümümde daha çok slow parçalar var. En çok sevilen slowları müzikseverler için topladık. Şarkıların sahne versiyonlarını yaptık. Sahnede nasıl çalıyorsak albüme de aynısı koyduk.”

Bendeniz’in hafızalara kazınan şarkıları ile rüzgarlar estireceği albümü ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ 18 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı…

Pelin Karahan Zorlu'da sevenlerini kırmadı!

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşler Dalgalar ve İzler gibi ses getiren dizi ve filmlerde oynayan son olarak Pelin Karahan'la Nefis Tarifler proğramını yapan Güzel oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde geldiği Zorlu Avm'de objektiflere yansıyan ünlüler arasındaydı.Güzel oyuncu yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yaptı.Avm girişinde sevenlerinin fotograf çekilme isteğine şaşırarak sevenlerinin talebini kırmadı ve tek tek resim çekildi.