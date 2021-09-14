Sedat SARIKAYA

Ziynet Sali: Her mikrofonla şarkılarımı söylerim

18 Eylül’de vereceği muhteşem konsere hazırlanan Ziynet Sali, konser öncesi kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Her kıyafetine göre tasarlanmış mikrofonu olduğu iddialarına yanıt verdi.

Ziynet Sali, 18 Eylül’de Turkcell Vadi Açıkhava’da vereceği konser öncesi provadaydı.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ziynet Sali “Kıyafetlerinize göre tasarlanmış mikrofonlarınız olduğu doğru mu?” sorusuna yanıt verdi.

Güzel Sanatçı açıklamasında "Bir altın, bir gümüş, bir siyah ve bir de beyaz mikrofonum var.” diyen Sali sözlerine "Şarkı söyleyemedikten sonra mikrofon sayısının bir önemi yok. Ben her mikrofonla söylerim" diyerek açıklamasını bitirdi.

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63 yaşındaki süperstar Madonna, yataktaki üstsüz pozlarıyla gündemde....

Süperstar Madonna, üstsüz ve oldukça iddialı çekilen yatak pozlarını sosyal medyadan paylaştı. 63 yaşındaki şarkıcının yarı çıplak pozları gündeme bomba gibi düşerken yaşına rağmen kusursuz fiziği görenleri kendisine hayran bıraktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN MADONNA KUSURSUZ FİZİĞİ BÜYÜLEDİ

63 yaşındaki süperstar , siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozları verdi. Yaşına rağmen fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Madonna'nın bu pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

MADONNA SAÇLARIYLA GÜZEL YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Madonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması sevenlerinin ve basının dikkatlerinden kaçmadı.

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Sıla’nın, milyonluk başarısı…

Türk Pop müziğinin en başarılı sanatçılarından Sıla, ‘Yan Benimle’ adlı şarkısı ile büyük zafer kazandı.

2016 yılında ‘Mürekkep’ adlı albümünde yer alan ‘Yan Benimle’ isimli şarkısı youtube’da 200 milyon izlenme rakamına ulaştı. Sony Müzik etiketiyle çıkan sözü Sıla’ya bestesi Fatih Ahıska’ya, düzenlemesi ise Efe Bahadır’a ait olan şarkının başarısından dolayı Sıla, tüm dinleyicilerine teşekkür ederek, yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısında olacağının da müjdesini verdi.

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Simge’nin kep heyecanı…

Şarkıcı Simge, geçen yıl pandemiden dolayı konserlerin olmaması fırsat bilerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Güzel şarkıcı önceki gece yapılan mezuniyet töreninde kep kattı…

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan ve kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu.

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Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan Simge, “kendimi o kadar şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuar mezunuyum diyerek duygularını dile getirdi.

Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini ve 15 sene önce bitirmediği konservatuara dönen Simge, “Tekrardan öğrenci olmanın onu nasıl yenilediğini anlatırken, mezun olmak için çok sıkı çalıştığını da belirtti.

Önceki gece düzenlenen törende kep giyen ve diplomalarını aldıktan sonra geleneksel kep fırlatma törenine katılan Simge birçok öğrenciye de örnek oldu.

Simge’yi mezuniyet töreninde sevgilisi aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ve iletişim danışmanı aynı zamanda menajeri Özgür Aras yalnız bırakmadı.

Simge kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

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Polat Yağcı'dan İbrahim Tatlıses'e Sence bu ayrılık fazla uzamadı mı?

Ünlü Müzik yapımcısı ve prodüktörlerden Poll Prodüksiyon'un kurucusu Polat Yağcı sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses'in 2009 yılındaki konserinin videosunu koyup Tatlıses'i etiketleyerek "Yer Harbiye Açıkhava... Sence bu ayrılık fazla uzamadı mı ?” diye yazdıktan sonra bir diğer gönderisinde "Kuruçeşme Açıkhava hazır seni bekliyor" diye yazdı sosyal medyasına Tatlıses severler ve takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. "Yıl 2009 yer Harbiye Açıkhava" videosunun altına İbrahim Tatlıses'in yakın dostu bir dönem oyunculukta yapan usta isimlerden Aydemir Akbaş ise videonun altına "Polat haklı. Tarih verin, kulisteki yerimi ayırtın, haber verin...Bu arada masama çikolatamı koymayı unutmayın:) " diye esprili bir yorumunu yazdı. İbrahim Tatlıses ise Polat Yağcı'nın gönderisine "Ne yapalım diyorsun Polat'ım şeklinde cevap verdi. Sosyal medya da Seda Sayan ve Gülben Ergen gibi ünlü sanatçılarda yorum atınca Kuruçeşme'de İbrahim Tatlıses konseri için sinyaller verildi.

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İREM, BİR İLKİ YAŞAYACAK...

İrem'den 200 Bin TL'lik konser...

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici bir ilki yaşayacak.

Yaz aylarında sanatseverlerin vazgeçilmez sahnesi olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bu yıl ilk defa sahne alacak olan İrem Derici geceli gündüzlü kendisine dinlemeye geleceklere hazırlayacağı özel sahne şovları için çalışıyor.

28 Eylül Salı akşamı Bayhan Prodüksiyon’un organizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz" dedi.

Provaları yaklaşık 2 ay süren ve 130 kişilik dev bir ekiple çalışan İrem Derici “Dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün” diyerek esprili diliyle iddiasını ortaya koydu.

Haftada iki gün dansçılarıyla provalar yapan İrem Derici‘ye özel sahne tasarlanırken, sahne arkasında kullanılacak efektler Amerika‘dan satın alındı.

İlk Harbiye Açıkhava konserinin bu büyük şovu için İrem Derici cebinden şuana kadar 200 bin TL harcadı.

Bu hazırlıklar benim dinleyicime bir teşekkürüm diyen İrem Derici, tüm sevenlerini konserine davet etti.

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Funda Arar : "Spekülasyonların kadını değilim"

'Gerisi Bende' albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Funda Arar, polemiklerle gündeme gelmediğini söyledi.

"Spekülasyonların kadını değilim"

Snob Magazin dergisine konuşan Funda Arar, "Bu yola çıktığım ilk günden beri amacım sadece müzik yapmaktı. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum. Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım çünkü bana göre değil'' dedi.

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maNga'dan müzik ziyafeti

Türk rock müziğinin efsane gruplarından maNga grubu İzmir Ooze Venue'de sahne aldı. maNga severler mekanı doldurup hep beraber şarkıları grup ile beraber seslendirdiler.

Ferman Akgül, Cem Bahtiyar, Yağmur Sarıgül ve Özgür can Öney'den oluşan grup sahnede bu zamana kadar hit olmuş şarkılarını ve yeni çıkarmış oldukları "Kırıla Kırıla" adlı şarkılarını seslendirdiler. Sahneyi dolduran sevenleri maNga grubunu sahnede olduğu esnada şarkı söylerken video ve grubun fotoğraflarını çekme yarışına girdiler. maNga severler şarkılara coşku ile eşlik edip hareketli şarkılarda oldukları yerlerinden zıplayarak ve kafa sallayarak konser boyunca eğlencede zirve yaptılar.

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Fatma Turgut halı dekorlu sahnede şarkılarını söyledi!

Ünlü Rock Sanatçılarından Fatma Turgut İzmir Ooze Venue'de sahne aldı. Sanatçı şıklığı ve güzelliği ile gözlere de hitap ederken söylediği şarkılar ile seyircileri coşturdu. Son dönemlerde sahne dekorları ilginç şekilde yapılan konserlere Fatma Turgut sahnesi de eklendi. Halı dekorlu sahnede sevilen eski ve yeni şarkıları ile kendisini izlemeye gelen sevenlerinin gönlünde yine taht kurdu. Başarılı Sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı resminin altına "Teşekkür ederim İzmir. Dilerim en kısa zaman da buluşuruz" diyerek sevenleri ile İzmir'de tekrar buluşmak istediğini dile getirdi.

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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN 100. YILINDA 100 BİN KİŞİLİK DEV KONSER

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı Ankara Polatlı halkının yoğun katılımıyla kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Derya ULUĞ ; türkülerden sanat müziğine bu özel geceye hazırladığı repertuvarıyla saatlerce ayakta alkışlandı.

Gece sonunda Sakarya Meydan muharebesine katılan askerleri sahnede temsili kıyafetleri ile karşısında gören Derya ULUĞ, gözyaşlarına hakim olamayıp 10. Yıl Marşını misafirlerinde yoğun isteği ile defalarca okudu.