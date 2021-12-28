Sedat SARIKAYA

Ebru Yaşar rüzgarı

Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam İstanbul Maslak'ta yer alan mekanda kendisini izlemeye gelen sevenleriyle buluştu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede ünlü şarkıcı, 'İçime Ata Ata' parçasını sahnede ilk kez seslendirdi. Yaşar, 'Şarkılarımızda ruhlara dokunmaya çalışıyoruz" dedi.

Ebru Yaşar, yaptığı açıklamada bu yıl en çok sahne programı yapan isimlerin başında geldiğinin söylenmesi üzerine şu cümleler ile açıklama yaptı:

'Çok şükür' diyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız sahne, aldığımız mekanları hıncahınç dolduruyorlar. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu... Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'da yılı burayla kapatıyorum. Yıl bitecek 2022'yi yine burayla açacağım. diyerek açıklamasında belirtti.

Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşuldu!

Switch, İstanbul'un en turistik yerlerinden biri olan Süleymaniye’de görkemli bir gece ile kapılarını açtı. Muhteşem atmosferde Hande Yener, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi kadar her zaman iddialı ve cesur kıyafetleri ile de dikkat çeken popçu, sahne kostümüyle yine büyüledi.

Ünlü Sanatçılardan Hande Yener, Rapçi Tepki ile yapacakları ikinci şarkısının da müjdesini verdi. Ünlü sanatçı “2022’de daha da güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. ‘Olmazsan Olmaz’ bana yeni bir kan getirdi. Başarılı birilerin sektörde bulmak çok zor ama benim kadar disiplinli birini daha buldum. Tepki ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanat camiasında yan yana gelmek çok zor ama şirketlerde sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ikinci şarkımızı çıkaracağız” diye konuştu.

Sanatçılar arasında başarıların görmezden gelindiğini ifade eden Yener, “Bugün Edis’i tebrik ettim. Zirvedekiler listesinde birinci olmuş. Çalışan kazanır. Bizde çok çalışıyoruz. 2021’de çok fazla konsere gittim. 2022’ye güzel bir şampiyonlukla giriyoruz” dedi.

Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısını corona virüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan sahneye çıkan başarılı popçu, “Korona virüsten korunmak için kendisinin her zaman dikkatli olmaya çalıştığını” belirtti.

İrem'in “Hayalini gerçekleştirdiği konser dijitalde”...

Yıllar önce katıldığı 'Beyaz Show' programında en büyük hayalinin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi'nde konser vermek olduğunu söyleyen İrem Derici, bu hayalini gerçekleştirdiği konseri YouTube‘da yayınlayarak milyonlara ulaşacak...

Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile müzik eleştirmenleri tarafından 2021 yazının en iddialı konseri olarak gösterilen İrem Derici Harbiye Açıkhava Konserinden Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen konser görüntüleri özel bir montajla müzik severlere yeni yılın ilk ayında özel bir lansmanla YouTube‘da yayınlanacak.

İrem Derici'nin kariyeri boyunca katıldığı programlar, hakkında çıkan gazete kupürlerinden hazırlanan provaları yaklaşık iki ay süren ve 150 kişilik büyük bir ekiple çalışan, hitleri ve özel olarak seçtiği coverlardan oluşan 24 şarkılık repertuvardan hazırlanan çekimin montajı için aylardır çalışan ekibe İrem'de yakından takip ediyor.

İrem Derici 2022 yılında da hız kesmeden arka arkaya konser vermeye ve çıkardığı şarkılarla sevenlerine yeni hitler dinleteceğini belirtti.

İrem Derici 31 Aralık Yılbaşı gecesi Konya Grand Millennium sahnesinde olacak.

İrem Derici yeni fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

POP MÜZİĞİNİ KURTARMAYA GERİ GELDİM

3 yıllık suskunluğunu son yayımladığı 'Ses Seda Yok' şarkısı ile bozan ATİYE, geçtiğimiz akşam Gain'de yayınlanan Dayı programının canlı yayında konuğu oldu. Sempatik tavırları ve yüksek enerjisi ile izleenleri kendine hayran bırakmayı başaran ATİYE, suskunluğunun sebebini açıkladı. ' Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye'de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya' geldim açıklamasını yaptı.

Yeni şarkısı ile tüm dijital listelerin zirvesine yerleşen Atiye, tittok'ta da Hindistan'da 3 ayda öğrendiği Şahmeran dans challenge'ını başlattığını açıklaıd. Dans ile ilgili gelen videolar içinde seçeceği en başarılı videonun sahibi ile buluşup birlikte video çekip yayınlayacağını açıkladı

Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım

"Bir ömür yetmez" itirafı...

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım evlilik yıldönümünü, 4 milyondan fazla takipçiye sahip instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

25 Aralık 2016 yılında İman Elbani ile dünya evine girerek evliliğe adım atan Murat Yildirim, 5. yıldönümü için hayranlarına sürpriz yaparak bugüne kadar hiç yayınlanmayan iki fotoğraf paylaştı. Dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafı 'bir ömür yetmez' notuyla paylaşan Yıldırım, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi

Bu hafta bir reklam çekimi için sette olan çift, aynı zamanda Show tv de yayınlanan 'Aziz' dizisinde de rol alıyorlar.

Yüzlerce bestede imzası olan Mehmet Bulun Müzik piyasasını yeni şarkısıyla sallayacak.

Müzik camiasında yeni şarkısı ile büyük ses getirecek Mehmet Bulun yeni şarkısı ile sevenleri ile buluşucak olmanın heyecanını yaşıyor. Müzik yaşamına küçük yaşlarda başlayan ve daha sonrasında da konservatuvar eğitmiyle sanat yaşamını bir üst noktaya taşıyan Mehmet Bulun, konservatuvar yıllarında beste yapmaya başlamıştır.Bir çok müzik türünde (Pop, rock, özgün müzik , Türk halk müziği ve sanat müziği) müzik icrası yapan sanatçı ayrıca bu müzik türlerinde yüzlerce besteye imzasını atmıştır.

Stüdyada bestelerinden dillere dolanacak 8 şarkısının kayıtlarını tamamlayan sanatçı yaptığı bu bestelerin ilkini Eylül ayında “Hüzünler” isimli teklisiyle dinleyicilerin beğenisine sunan Mehmet Bulun, Aralık ayında “Sandık sarısı olmuş aşk” adlı sözü ve müziği kendine ait, ikinci teklisini de kliplendirerek tüm dijital platformlarda yayınlamanın ve dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Sanatçı, Şarkının kayıtlarını 3 ayrı stüdyoda yapmıstır. (Müzikal işler, Stüdyo Can, Bal Records) Şarkının Aranjesi de Mehmet Bulun ve Emrah Demiralp imzası taşıyor.Sanatçı, 2022 yılının ilk aylarında yep yeni 2 şarkısını da kliplendirerek izleyicileriyle buluşturmayı planlıyor.

Kişisel Gelişim Alanındaki Başarısı Ödül Getirdi

Türkiye’de kişisel gelişim alanında öne çıkan, başarılı Eğitmen ve Yazar Sevgi Keleş, bu alandaki çalışmaları ile “Yılın En İyi Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni” ödülüne layık görüldü.

Kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanlığı, profesyonel koç eğitmenliği, pozitif enerji ve meditasyon konularında uzmanlığı olan Sevgi Keleş; 5. Uluslararası Kalite Ödülleri’nde “Yılın En İyi Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni” ödülüne layık görüldü. Uzun yıllar Türkiye’de bir çok özel ve kamu kuruluşunda bireysel ve grup olarak binlerce kişiye eğitimler veren Sevgi Keleş başarısını bu ödül ile taçlandırdı. Türkiye’de alanında başarılı isimlerin belirlendiği, Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizatörlüğünde yapılan 5. Uluslararası Kalite Ödüllerine çok sayıda ünlü isim de katıldı. Mazhar Alanson’un konser verdiği gala gecesinde Sevgi Keleş ödülünü Tuğba Özay ve Şenol İpek’in elinden aldı. Sevgi Keleş ödül törenine eşi Tolga Keleş ile katıldı ve ödülü alırken kendisine desteklerinden dolayı eşine ayrıca teşekkür etti. Sevgi Keleş ödül sonrasında tüm kadınlar adına sosyal sorumluluk mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Binlerce kişiye verdiği dersler ve danışmanlıklar sonrasında bu ödülü almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunun altını çizen Sevgi Keleş, kişisel gelişimin bitmeyen bir yolculuk olduğunu, bu yolculuk sırasında gelen ödüllerin ve güzel geri bildirimlerin kendisi için güçlü birer motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Başarılı isim ve firmaların ödül aldığı Crazy Prodüksiyon tarafından organize edilen geceye Atiye Deniz, Murat Yıldırım, Berdan Mardini, Hülya Polat, Ayçam, Ebru Keskin, Taladro, Görkem Sevindik, Mert Öcal, Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler de katıldı.

Yurtdışı ve Türkiye’den bir çok medya kuruluşunun da dikkatini çeken Sevgi Keleş Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen mecralarında köşe yazarlığı da yapmaktadır. Sevgi Keleş’in bilgi ve tecrübelerini aktardığı iki adet kitabı bulunuyor. Ünlü eğitmen ve yazar daha önce çıkardığı “Sevgi Ötesi Enerji” ve “Sarkaç” kitaplarının yanında üçüncü kitabının da yakında raflarda olacağının müjdesini verdi.

BAŞARILI ROCK STAR BARIŞ GÜLAY "KAFANIN İÇİNDE" İLE GELİYOR

Türk Rock Müziğinin başarılı starı Barış Gülay, "Kafanın İçinde" ile sevenleriyle buluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde ünü yurt dışına taşarak Avrupa'da ödül alan Rock Star Barış Gülay, yeni klip çekimlerini tamamladı. Almanya'da yaşayan Türkler tarafından "Rock Müzik Dalında Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülüne layık görülen başarılı sanatçı Barış Gülay, yepyeni şarkısını klibiyle beraber yayınlamak için gün sayıyor. Çekimleri tamamlanan klibin hangi şirketten ve ne zaman yayına gireceği bilgisi henüz gelmezken, parçanın söz ve müzikleri yine Rock'ın yeni yıldızı Barış Gülay'a ait. "Bahardaki albümü bekleyemedim. Hayranlarıma bu arada dinlemeleri için güzel bir şarkı armağan etmek istedim." şeklinde konuşan ünlü Rock Star Barış Gülay; "Baharda 5 şarkılık güzel bir albüm geliyor. Rock müzik severler hazır olsun. Güzel şarkılar ve konserlerle buluşacağız." şeklinde devam etti. Geçtiğimiz günlerde kilo aldığı ile ilgili haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakan Barış Gülay, bu süreçte iki kere ağır Covit geçirdiğini, hayatta olduğuna dua ettiğini belirtti. 1.69 boyundaki başarılı rock star Barış Gülay üç üniversite okudu, neredeyse bütün müzik aletlerini çalabiliyor.