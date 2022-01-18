Sedat SARIKAYA

Hande Yener: 20 yaşımda gibiyim

49 yaşına giren ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Yener "Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum" dedi.

Türk Pop Müziği’nin tartışmasız kraliçelerinden Hande Yener geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı.Her geçen gün güzelleşen sevilen sanatçı Yener cümlelerinde "Abartmıyorum ama kendimi 20’li yaşlarda hissediyorum. Hem bedenen hem de ruhen bu böyle. Enerjim hep tavan” dedi.

Hande Yener'in Doğum günü kutlamasına katılanlar arasında Polat Yağcı, Aylin Coşkun, Berksan, Hande Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu ve sevgilisi Misha da vardı.Ünlü Popçu gece boyunca dans etti.

Simge Jolly Joker Private sahnesinde rüzgar gibi esti!

İstanbul'da yer alan CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan, tüm detayları özenle düşünülen ve tasarlanan Jolly Joker Private’ta giydiği kırmızı elbise ile göz dolduran Simge, “Yine yeni bir merkür retrosuna girmişiz. Ama retro bize vurmaz. Bu gece şarkıların, sözlerin büyüsünde hep birlikte güzel bir gece yaşayacağız” dediği konserinde seyircilerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Simge’yi dinlemeye gelenler arasında Murat Dalkılıç, Sezer Çakır, Kerimcan Durmaz ve Samet Laçina gibi isimler yer aldı.

Boğazın eşsiz manzarasında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan Jolly Joker Private, birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.

Simge eğlence ve müzik dünyasını ağırladı!

Simge dün akşam eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın en popüler mekanı Jolly Joker Private ’da sahne aldı.

Simge ‘yi Jolly Joker Private ‘da izleyenler arasında eğlence ve müzik dünyasının birçok ünlü ismi vardı. Simge giydiği derin yırtmaçlı kırmızı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine otururken gece’nin sonun da dostlarını kulisinde ağırlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Simge‘yi Jolly Joker Private ‘da eğlence ve müzik dünyasından izleyenler arasında Murat Dalkılıç, Aleyna Kalaycıoğlu, Kerimcan Durmaz, Samet Laçina, Sezer Çakır, Özgür Aras, Emel Yalçın, Fezi Altun, Seçkin Süngüç, Duygu Atakan, Onur Kiriş, Emel Yalçın, Habil Ceyhan, Doğancan Özadlı, Burak Orhan gibi birçok isim vardı.

Ruhunuza dokunacağım!

Gülben Ergen önceki akşam İstanbul Nossa Costa’da hayranlarıyla buluştu.

Açılışı “Teşekkür Ederim” şarkısıyla yapan şarkıcı yenilenmiş repertuvarıyla unutulmaz bir gece’ye imza attı.

“Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Hep birlikte üstesinden geliyoruz. Sizlere bugün unutulmaz bir gece yaşatacağım. Dertlerinizi, kederlerinizi bir süreliğine bırakın. Şarkılarımla ruhunuzu doyuracağım diye Gülben Ergen , Tolga Çam imzalı kıyafeti, enerjisi ve güzelliğiyle de beğeni topladı.

28 Ocak Cuma akşamı Ankara Günay ‘da Cengiz Kurtoğlu ile sahne alacak Gülben Ergen ardından 2 gece üst üste özel bir gece ’de sahne almak için Antalya ‘ya olacak.

Servet Duran yeni single sarkısı "Kara Bela" ile sevenlerinden büyük beğeni kazandı!

Şarkılarıyla sevenlerinin kalbini fetheden Türk Pop Müziğinin son yıllardaki en üretken isimlerinden Servet Duran, sevenlerini bu defa “Kara Bela ” adını verdiği yeni şarkısı ile selamladı. Başarılı şarkıcı klibinin yayınlandığı ilk gün 10.000 izlenme başarısı elde etti.

Kara Bela adlı şarkısının klibinde güzel dansçılar eşlik etti!

Duran'a klibinde güzel dansçılar eşlik etti. “Kara Bela”yı müzik severlere sürpriz olarak armağan eden Servet Duran, tüm günlerini stüdyo ‘da üretimle geçirmeye devam ediyor.

Servet Duran ’ın “Kara Bela ” adını verdiği hareketli, pop tarzındaki yeni single, Müzik On Air markasıyla 13 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı. Video klip ise Netd Müzik kanalında yayında.

BÜYÜK MERAKLA BEKLENEN ÇAY GÖNDER KLİBİ ÇIKTI!

Yeşil Kasaba & Mor Narpın 'ın Yan İstanbul, Yağmur Yağmur, Eğreti kliplerinin ardından heyecanla beklenen ‘’Çay Gönder’’ klibi sevenleriyle buluştu. Klip yönetmenliğini Yeşil Adam (M. Selçuk KATIOĞLU) yaptı. Bugünden itibaren Çay Gönder klibi Yeşil Kasaba YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda dinleyici karşısına geçiyor. Cast ve prodüksiyonunu Yeşil Kasaba'nın yaptığı "Çay Gönder", klip çekimleri sırasında halk tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Daha önce de milyonlar dinlenen Yeşil Kasaba & Mor Narpın, Çay Gönder için de aynı performansı bekliyor. Kendilerine has olan ekip ruhunu klip renklerine yansıtan ve kalpleri sıcacık sevgiyle saran Yeşil Kasaba, hareketli ve eğlenceli görselleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaya devam ediyor.

Yeşil Kasaba'nın en dikkat çekici özelliği ise klip gelirlerini sürekli olarak armağan etmeleridir. Çay Gönder klibinden gelecek olan maddi gelirin özel çocuklara armağan edilecek olmasının yanı sıra Yeşil Kasaba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’e ait üç tane sergi evi açılacaktır.