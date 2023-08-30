İREM DERİCİ’DEN 1950’LERE DÖNÜŞ: O ARTIK BİR “SHOWGIRL”!

İrem Derici dün akşam artık gelenekselleşen Alaçatı Şerefe konseri için sahnedeydi. Ateş kırmızısı, püsküllü elbisesiyle 1950’lerin modasını sahneye taşıyan İrem Derici şarkıları kadar dansları ve enerjisiyle seyircinin gönlünü fethetti.

İrem Derici önceki akşam Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı. Çeşme’deki müdavimleri İrem Derici’yi bu gece de yalnız bırakmadı ve rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Işıltısıyla sahneye çok yakışan İrem Derici’nin üzerinde 1950’lerin modasını hatırlatan kıpkırmızı, püsküllü bir mini elbise vardı.

Tarzıyla olduğu kadar enerjisi ve sahne performansıyla da seyircinin ilgisini bir an olsun kaybetmeyen Derici yine müthiş bir geceye imza attı. Dansları, esprileri ve benzersiz sesiyle müthiş bir gösteri sunan İrem Derici artık sadece bir şarkıcı değil bir “showgirl” (şov kızı) olduğunu ispatladı!

ZEYNEP BASTIK’TAN BEYAZ GECESİ

Bu yazın en çok konser veren isimlerinden Zeynep Bastık dün akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Zeynep Bastık ve ekibi sahneye beyazlar içinde çıktı…

Son teklisi ‘Eyvah’ ile zirveyi zorlayan Zeynep Bastık yaz konserlerine devam ediyor. Farklı sahnelerde izleyiciyle buluşmaya devam eden Zeynep Bastık dün akşam Altıonoluk Amfi Tiyatro’da bir konser daha verdi. Dünden bugüne hit şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

Zeynep Bastık ve ekibi sahneye beyazlar içinde çıktı. Tüm müzisyenler ve Zeynep Bastık beyaz giyinmişti. Bastık, kostümünü kırmızı bir yelekle renklendirmişti. Büyük alkış alan Zeynep Bastık seyircilerin sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

ELİF KAYA ‘UNUTULURMUŞ’ TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler sürpriz sanatçılarla her hafta müzikseverlerin beğenisine yaz boyunca sunulmaya devam ediyor. Sıradaki şarkı popüler müziğin, sıra dışı şarkılardaki usta yorumcu kimliği ile öne çıkan ismi Elif Kaya. ‘’Unutulurmuş' İbrahim Erkal'ın 2002 yılında yayımlanan 'Aşkname' albümünde yer almıştı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait ‘Unutulurmuş'un mix ve mastering'ini Candar Köker, şarkının video klip yönetmenliğini de Alp Can Yolyapan üstlendi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

GÜLBEN EKİMDE AMERİKA TURNESİNE ÇIKACAK!

Her dönem popüler olan hitlerinden oluşan repertuvarıyla büyük ilgi gören Gülben Ergen konserden konsere koşmaya devam ediyor. Ergen’in dün akşam Alaçatı Şerefe’de verdiği konserin tüm rezervasyonları yine haftalar öncesinden dolmuştu!

2008'de yayınladığı "Aşk Hiç Bitmez" albümündeki "Sürpriz" şarkısı yeniden gündeme gelen Gülben Ergen paylaşım platformlarının viral kraliçesi oldu. Bu şarkıyla hayran kitlesini katlayarak arttıran Gülben Ergen sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor. Ergen önceki akşam Alaçatı Şerefe’de sahne aldı.

Geleneği bozmayarak kapalı gişe konser veren Gülben Ergen’in gecesinde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Tolga Çam ve Gülşah Saraçoğlu imzalı iki elbise giyen Gülben Ergen eski ve yeni tüm hitlerini söylerken seslendirmekten zevk aldığı popüler şarkıları da seyircisiyle paylaştı. Ergen’i izlemeye gelenler arasında TRT Ana Haber Sunucusu Işıl Açıkkar ve Selin Ciğerci de vardı.

Ekim ayında Amerika turnesine çıkacak olan Gülben Ergen hazırlıklara şimdiden başladı. Ekibiyle yoğun geçen toplantılar yapan Ergen Amerika’daki seyircilerine sürprizler hazırladıklarını söyledi.

OĞUZHAN KOÇ’A HAYRANLARI PANKARTLA SESLENDİ

Yaz dönemini Türkiye’yi gezerek konserlerde geçiren Oğuzhan Koç dün akşam Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da konser verdi. 35 bin kişinin izlediği konserde hayranları Oğuzhan Koç’a seslerini pankartlarla duyurmaya çalıştı.

“Yok” ve “Yok mu” adlı iki şarkısını aynı anda yayınlayan Oğuzhan Koç hız kesmeden konserlere devam ediyor. Oğuzhan Koç dün akşam Trabzon’da düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Alanı dolduran 35 bin kişi Oğuzhan Koç’a eşlik etti. Karadenizliler uzun süre akıllardan silinmeyecek bir geceye şahit oldu.

Seyirciler arasında bir grup Oğuzhan Koç hayranı evde hazırladıkları döviz ve pankartlarla dikkat çekti. Oğuzhan Koç’un şarkı sözlerinden oluşan mesajlar taşıyan bu pankartlarda “Beni İyi Sanıyorlar”, “Yine Yaz Bitti Biz Göremeden Güneşi” yazıyordu.

DERYA ULUĞ AYVALIK’TA BÜYÜLEDİ!

Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcularından Derya Uluğ, Ayvalık Amfi Tiyatro konserinde hayranları ile buluştu. DK Event Yaz konserleri kapsamında sevenleri ile buluşan Derya Uluğ sahne performansıyla büyüledi.

Yoğun ilginin olduğu konserde binlerce kişi Derya Uluğ’un gülü yorumu ve şarkıları ile büyük bir coşku içinde eğlendi.

Son albümü Nefes ile listelerde büyük başarı elde eden Uluğ, hem yeni albümünden hem de sevilen tüm hitlerinden oluşturduğu repertuvarıyla, sevenlerine unutulmaz bir konser gecesi yaşattı.

Son dönemin adından sıkça bahsedilen isimlerinde Derya Uluğ, yeni albüm sonrası hız kesmeden konserlerine devam ediyor.

ZİYNET SALİ’DEN KONSER KLİBİ!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Adresi Sormadım’la müzikseverlerle yeniden buluştu.

Yazın başında şarkısı ‘Duy İstanbul’u paylaşan, konserlerde yaptığı sahne şovlarıyla dikkat çeken Sali, “Bu yaz benim yazım oldu. ‘Adresi Sormadım’ şu ana kadar dinleyen herkesten olumlu tepkiler aldı” dedi. Hazırladığı şarkılarla son dönemde adından sıkça söz ettiren Onurr, şarkının söz, müzik ve düzenlemesine imza attı.

Ziynet Sali’nin dijital mecralarda yayınlanmadan Vadistanbul, Feshane, Karaman, Kapadokya, Alanya ve Kıbrıs konserlerinde seslendirdiği şarkı, misafirlerinden büyük ilgi gördü. Şarkının klibi Feshane ve Vadistanbul Açıkhava konserlerinde çekilen görüntülerle hazırlandı. ‘Adresi Sormadım’ yarın(25.08.2023) ZG Müzik ve DMC etiketiyle tüm dijital mecralarda yayınlandı.

GÖKSU SAHNESİNDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Müzikal kariyerinde uzun yıllardır hem sahne hayatındaki başarısıyla hem de yayınlamış olduğu projelerle dikkat çeken “Göksu” profesyonel çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümünü dereceyle bitiren ve aynı üniversitede seste icra yüksek lisans programını tamamlayan “Göksu” bir yandan da uzun yıllardır hem radyo direktörlüğü hem tv sunuculuğu ve seslendirmenliği yapıyor.

Bir süredir sahne çalışmalarına ağırlık veren ve sesinin güzelliğiyle dinleyicisini büyüleyen sanatçı; hali hazırda sahne aldığı İstanbul Bağdat Caddesi’nin seçkin mekanlarından Luna Sahne’nin işletmesini de üstlendi. 80’ler 90’lar 00’ler türkçe ve greek müzik repertuarıyla her hafta sahnede misafirleriyle buluşan “Göksu” geçtiğimiz gece sahnesinde doğum gününü kutladı.

İlk şarkısı “Helal Etmem”i 2018’de Serkan Söylemez imzası ile yayınlayan “Göksu”; yeni şarkı hazırlıklarına da başladığının sinyalini verdi.