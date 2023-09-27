Kırmızılar içinde Mor Narpın!

Güzel sanatçı Mor Narpın ve Yeşil Adam art arda çıkardıkları şarkıları ve büyük ses getiren "Değmezmiş" şarkılarının yakaladığı başarısı ile Sihirli Medya Ödül gecesinden "Yılın En İyi Çıkış yapan Klibi " ödülünün sahibi oldular.

Tayyar Işıksaçan ve Çiğdem Günal'ın sunumu ile İstanbul'da yer alan MBA okullarında yapılan Sihirli Medya ödülleri Aydilge gibi bir çok ünlü, oyuncu ve yazarın katılımı ile gerçekleşti.Yeni şarkıları "Değmezmiş " ilk ödülünü aldı. Kırmızı renkli elbisesi ile alev ateş olan Mor Narpın , güzelliği ile gecede büyük dikkat çekti. Mor Narpın ve Yeşil Adam Kendileri ile resim çekilmek isteyen davetlileri kırmadılar ve geceye katılan ünlüler ile sohbet ettiler.

Songül Bozkurt : Bir Kadın olarak girişimciliğe adım attım!

İş sektörü dünyasında büyük hedefleri olan Songül Bozkurt, Petra Danısmanlık ile iş sektöründeki istihdam probleminin çözümündeki başarılı çalışmalarıyla Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden ödül almaya hak kazandı. Gazeteci Sedat Sarıkaya'nın ödül töreninden önce sorularını cevapladı.

Petra danışmanlığı nasıl kurmaya karar verdiniz ?

Kadının iş sektöründe hep arka planda tutulduğu yanı sıra da bir çok alanda kısıtlandığı bu coğrafyada bir nebze de olsa var olan tabuları yıkmak için bu Girişimciliğe adım attım mevcut düzen bulunduğumuz coğrafya günümüzden geçmişe nazaran daha da gelişime açık bir halde Petra danışmanlık ve insan kaynakları olarak ekonomide kadının gücünü artırmayı hedefliyorum Genç bir girişimci olarak çıktığım bu yolda bir çok zorlukla karşılaştım Şu an bulunduğum yere cesaretli belki de riskli ama ne olursa olsun inançlı adımlarla geldim bir kadının isterse aynı anda ebeveyn belki çalışan belki girişimci olabileceğini göstermek istiyorum

Petra danışmanlığın yaptığı hizmetlerden biraz bahseder misiniz?

Songül Bozkurt imzalı Petra Danışmanlık olarak her türlü tesislerin hizmet ihtiyaçlarına göre çözümler üretiyoruz . Böylelikle müşterilerimiz ekonomik olarak kaynaklarını daha etkin bir biçimde değerlendiriyorlar. Bu hizmetler tesis yönetimi,teknik bakım,ofis destek hizmetleri,işletme hizmetleri,sözleşmeli ve ya alt yüklenici olarak personel tedarik etme ve yönetimi,danışma ve ,kalite sorumluları, şoför, operatör vb. Alanlardan Oluşuyor. firmaların çözümü için gerekli vasıflı vasıfsız personeller temin ediyoruz .

Petra danışmanlığı iş insanları fabrikalar lojistik depolar vs. neden tercih etsin ?

İşlerdeki çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız, teknoloji çağının getirdiği yenilikleri kullanarak yüksek standartlı güvenilir, kaliteli ve çözüm odaklı kimliğimiz ile birlikte uluslararası yasal mevzuatlara ve standartlara bağlı olarak yapıyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz ?

Son olarak cümlelerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum eğer bugün çok inandığınız bir fikir varsa veya bir şeyi çok istiyorsanız lütfen beklemeyin çünkü kaybettiğiniz her saniye korktuğunuzu düşündüğünüz şeyden çok daha tehlikelidir .

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE DERNEĞİ’NİN 46. ANAOKULU, KİLİS’TE AÇILDI

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 46. Anaokulunu 25 Eylül’de Kilis’te açtı. Yapımını Turkish Philanthropy Funds’un üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu” ismi verildi.

“Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu’nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Turkish Philanthropy Funds yöneticileri, Kilis Valisi Sn. Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Sn. Servet Ramazan ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. “11 İlimizde 11 Anaokulu” sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 3 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim etmişti. Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen 3 anaokulunda yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitim almaya başlayacaklar.

Kilis’te açılan 46. Çocuklar Gülsün Diye – TPF Anaokulu gelecek nesillerimizin temel taşlarını oluşturacak çocuklarımızın hayata karşı daha güçlü durmaları, daha aydınlık bir geleceğe katkı sağlamaları ve bilinçli birer birey olarak yetişmeleri için sağlam temeller atılmasında önemli bir rol alacak.

SİMGE ARTIK “POPUN PERİSİ”

Başta “Aşkın Olayım” olmak üzere aynı anda listelere birçok şarkısı giren, konserlerinde binlerce kişilik koroların eşlik ettiği Simge dün akşam Oktoberfest Ankara’da sevenleriyle buluştu. Başkentliler Simge’ye yeni bir isim taktı: “Popun Perisi”

Havalar serinlese de aylar önce başlayan “Simge Yazı” devam ediyor. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, dijital platformların yaptığı listelerde zirveyi zorlayan Simge ara vermeden konserlerine devam ediyor. Dün akşam Oktoberfest Ankara kapsamında ODTÜ Vişnelik Çim Anfi’de başkentlilerle buluşan Simge “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Ben Bazen” ve “Harcandıkça” gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Binlerce kişilik kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle coşturan Simge her zamanki gibi güzelliğiyle de dikkat çekti. Seyirci coşku dolu bir gece geçirirken Simge’ye “Popun Perisi” diye seslendi. Simge “Ankara’da bu gece ismim bu oldu. Ben bu ‘Popun Perisi’ni çok sevdim. Sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Sıla Şahin ev Alaturca Club aynı projede farklı şarkılarla buluştular

Sonbahara yeniden yorumladıkları şarkıları ile enerjik bir dokunuş yapan Alaturca Club,

kendilerine özgü yorumlarıyla 'Kaldırım Taşlarına' yeniden hayat verdiler. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Aalaturca Club'a ait ‘Kaldırım Taşları' şarkısının video klibini Kayhan Uruk çekti.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

İrem Derici yeni klibini “Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2” albümünde seslendirdiği “Yaz Günü” şarkısına çekti. Konser kayıtlarından oluşan görüntüler izleyenlere rengarenk bir görsel şölen yaşatacak…

Yaz boyu Türkiye’yi dolaşarak sahneden sahneye koşan İrem Derici, diğer günlerde de boş durmamış, konserleri için şovlar hazırlamış, stüdyoya girip şarkılar kaydetmişti. Derici "Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2" albümünde seslendirdiği "Yaz Günü" şarkısıyla da dijital platformlarda çok dinlenenler arasında yerini almıştı.

İrem Derici gelen yoğun istek üzerine “Yaz Günü” şarkısını kliplendirdi. Kalabalıkları coşturan şarkıya konserlerde yapılmış kayıtlardan bir klip hazırlandı. Dansçılar, gösterişli bir sahne ve ışıklarla görsel bir şölene dönüşen klipte sık sık seyirciye de yer verildi. İrem Derici hayranları için güzel bir anıya dönüşen klibi Burak Barutçu yönetti.

İrem Derici’nin müthiş performansına ve ihtişamlı sahnesine adeta övgü niteliğindeki bu klip aynı zamanda 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserin de habercisi oldu. Derici’nin Harbiye konseri için hazırladığı dev prodüksiyon merakla beklenmeye başladı.