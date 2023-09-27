Sosyal medyayı hemen hemen her yaş grubu kullanıyor. İyi, kötü, olumlu veyahut olumsuz kendi çıkarları doğrultusunda bu büyük mecrada bir şeyler yapma peşindeler. Dünyaya açılan avucunuzdaki bu sihirli pencere kimileri için ticaret, iş kapısı olurken bazıları için ise eğlence ya da zaman geçirmek oluyor.

Dünyaya açılan bu "sihirli pencereyi" olumlu, bilinçli, seviyeli ve işi gereği kullananlar çağ atlatıp ileri seviyeye taşımanın gururunu yaşayadursunlar. Bizim bilinçli kullanıcıya sözümüz yok olamaz elbette...

MİSYON VE İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

TikTok'un misyonuna bir göz atalım; yaratıcılığa ilham verip yaratıcı, eğlenceli ve bilgiye dayalı paylaşımlarla neşeli hâle getirmektir bu sihirli mecrayı. Dünyanın her yerinde yaratıcı anlatıma zemin hazırlayarak ve eğlence ile çeşitlilik barındıran bir platform işlevi görerek insanların hayal gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz diyor TikTok misyonu. Dünyanın dört bir yanından birçok insan çok çeşitli fikirleri, içerik oluşturucuları ve ürünleri keşfetmek ve topluluğumuzdaki diğer insanlarla bağlantı kurmak için TikTok’a geliyor. Bununla beraber topluluk kurallarını ihlal eden ilkeler ve standartlardan da bahsediyor.

Misyon açıklaması süper de asıl misyonun dışına çıkılmış, ilkeleri hiçe sayan onlarca video, resim gibi paylaşımlar milyona koşarken neden ihlal yemiyor. İlkelere uygun yerinde ve standardında paylaşılan içerikler ise hemen ihlal yiyor. TİKTOK ilkesi ve misyonuyla çelişmiyor mu?

SEVİYESİZLİK AYUKA ÇIKMIŞ

Asıl sorun şu ki; Sosyal medyayı bilinçsiz kullanan insanlarımızı gördükçe midem kalkıyor resmen. Dengesiz paylaşımlar, bilgi kirliliği, edep yoksunu paylaşımlar, belden aşağı vurmalar gibi gibi daha neler neler. Aman Allahım gördükçe utanıyorum. Özelikle TikTok, yahu nasıl bu hale geldik, neler oluyor bize... Beynime kan sıçrıyor resmen gördükçe. Büyük hediyeler için insanlıktan çıkan güruh sürüsü gibiler. Kesinlikle insanlık dışı. Nereye gidiyoruz arkadaşlar nedir bu hallerimiz ülkece çıldırıyor muyuz? Yaşlı dedeler, nineler, küçük çocuklar bile kolay para kazanmak için yapamadıkları şarlatanlik, soytarılık kalmadı. Vallahi de billahi de kıyamet gibi... Bu nasıl bir seviyesizliktir aklım almıyor. Üstelik çok büyük hediyeler atılıyor. Bunlar da sosyal medyanın "şarlatan dilencileri" diye kategorize ediyorum. Ya biz, yaratıcı ve eğlendirici içerikten anlamıyoruz ya da TikTok bizimle dalga geçiyor "topluluk kuralları" ilkesiyle. Yaratıcılık hikaye, en çok tıklanananlar "şahane"...

TİKTOK SEVDASI YUVALARI YIKIYOR

Kültür sanat, müzik, edebiyat, seviyeli tartışma ve sohbet vb gibi seviyeli yayın yapanların sayısı çok az. Öyle bir tahammülsüz bir halk olmuşuz ki, yayın içerisinde küfürler havada uçuşurken tehditler ise cabası... Saygı ve sevgiden eser kalmamiş, güven ise çoktan tedavülden kalkmış. Bu sihirli mecra bir çok kişinin yuvasını dağıtırken, birçok kişi ise borç batağına düşmüş durumda. 24 saat boyunca yayın yapanlar var. TikTok resmen zaman hırsızı. Saatlerce bu mecrada boş zaman öldürenler var ne yazıki. Birçok kişinin yuvası yıkılırken, kendine eş arayanlar ise çoğu zaman dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Sosyal medya resmen sosyal bela haline geliyor. Bağımlılık yapıyor sosyal medya. Doğru kullananlar iş ve kariyer konusunda mükemmel bir seviyeye çoktan ulaşmış olup, meyvelerini toplayıp yatırım ve yeniliklerle devam ediyorlar. Bilinçli ve bilinçsiz kullanıcıları ayırmamız lazım.

Hele birde "TikTok Trolleri" var ki; her yayını gizli izleyip, kendi fikir ve düşüncesinde olmayanları direkt videolarını şikayet edip hesaplarını kapattırıyorlarmış. Daha neler neler var neler... PK diye bir yarış olayı var ki offf anam offf ne büyük hediyeler dönüyor. Baronların kulübü gibi. Birçok kişi evini, arabasını sattıp bu büyülü dünyaya katılıyor. Aşamaları tamamlayanlar ise güç simgesi olan aslan figürünü profiline yerleştiriyor. "Ağ babalar" pardon ya "TikTok babaları" demek en doğrusu. Herkes bu kadar şanslı olmuyor elbette. Evini arabasını satan birçok kişi sonradan çıkmaza girip intiharın eşiğine geliyor. Hem kendini hem de ailesini bitiriyorlar. Yazık hem de çok yazık...

İyi paylaşımlar yok mu? Elbette var, eğlenceli, yaratıcı, bilgiye dayalı, eğitim, spor, sağlık, güzellik, coğrafi ve turistik gibi birçok kategoride kurallar ve ilkelere uygun paylaşımlar var. Fakat nedense içi boş ve gereksiz paylaşımlara ilgi fazla olunca ister istemez isyan edesi geliyor insanın.

Biz toplum olarak her şeyi çok iyi biliyoruz. Kendimizi üstün görme, egolarımız hep havalı ve yüksek, dinlemeden saldırıya geçen ve ön yargılı bir toplumuz. Hal böyle olunca da, paylaşımlarımız, videolarımız, yayınlarımız ve içerik üretmede de kalitemiz ortaya bal gibi çıkıyor. Okuma alışkanlığı neredeyse yok sayılacak dereceye gelen bir toplumdan, fazla bir şey beklemek büyük bir talihsizlik olur...