EN ANLAMLI PROJE!

24 Kasım Öğretmenler Günü’ ne özel birbirinden değerli 10 sanatçının yer aldığı anlamlı bir albüm görücüye çıkıyor. Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan “Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” isimli proje albümün startı ünlü sanatçı Ayla Çelik ile verildi. Sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi ve sürpriz bir şarkı seslendirdi. Öğretmenler Günü'ne ithafen seslendirdiği “Nisan Yağmuru” isimli Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserini hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

“GURUR DUYDUĞUM BİR ALBÜM OLDU”

“Nisan Yağmuru” şarkısında hocası Emel Şenocak ile birlikte düet yapan ünlü sanatçı Ayla Çelik, Öğretmenler Günü’ne yakışan çalışmayı “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm... Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hala damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz.” sözleriyle anlattı.

“Nisan Yağmuru” 20 Kasım itibariyle Poll Production YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda…

Funda Bozkurt’un Yepyeni Şarkısı “Hadi Bırak” Yayında!

Funda Bozkurt'un “Hadi Bırak” isimli yepyeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Yalanlarından Arınamazsın”, “Bir Bilen Varsa”, “Canımı Acıttı” gibi şarkılarla ve İlhan Şeşen’in çok sevilen şarkısı “Sarılınca Sana”ya getirdiği yorum ile tanınan Funda Bozkurt, yeni çalışması “Hadi Bırak” ile müzik kariyerine devam ediyor.

Sözleri Gürdal Çakır tarafından yazılan şarkının bestesi Emrah Samet’e ait. Aranjesi Emirhan Cengiz imzası taşıyor.

Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen video klip şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluştu.

BURAY'IN 5. STÜDYO ALBÜMÜ “AL SENİN OLSUN DÜNYA” YAYINDA

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Buray'ın 14 şarkıdan oluşan “Al Senin Olsun Dünya” adını taşıyan beşinci stüdyo albümü tüm dijital platformlar yayınlandı. Buray yine klasikleşen Buray ve Gözde Ançel şarkılarının yanı sıra albümde Emrah Karakuyu, Fikri Karayel ve Cem Belevi gibi isimlerin de bestelerine yer verdi. Gökkuşağının renkleri gibi her tarz yaş kitlesine hitap edecek, özenle seçilmiş, ince ince dokunmuş 14 zamansız şarkıyı sevenlerine armağan eden Buray: “Şarkıların bitip yenisinin başladığını hissetmeyeceksiniz, çünkü tüm hikayeler birbiriyle geçiş efektleriyle bağlanmış, tam bir uzun yol albümü.

Reggaeton’dan rock müziğe, alaturkadan tangoya, roman oyun havalarından Akdeniz müziğine dünyanın her köşesinden sihirli dokunuşlar içeren şarkılar, bir gezginin seyahatlerinden depoladığı ilhamları barındırıyor” dedi.

USTA SANATÇIDAN YEŞİLÇAM TADINDA YENİ ÇALIŞMA!

Duayen sanatçı Nilgün Belgün, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gönüllerde taht kurarken, dinleyicilerini yalnız bırakmayıp “70’lerden Bugüne” adlı albüm ile sevenlerini selamlamaya hazırlanıyor. Belgün, toplam 7 parçadan oluşan albümünün çıkış parçasını ise süperstar Ajda Pekkan’ın yıllar önce seslendirdiği “Sen Bir Yana” isimli şarkıyla yapıyor. Müzik severler, albümü dinlerken, döneme damga vuran unutulmaz 70’ler şarkılarını Nilgün Belgün’ün yorumuyla bir kere daha hatırlayacak. Şarkıların sözleri; Ülkü Aker, Hulki Saner, Necdet Tokatlıoğlu, Erkan Yurdaer ve Fikret Şeneş’e aitken besteleri ise kıymetli müzisyenler; Norayr Demirci, Hulki Saner, Necdet Tokatlıoğlu ve Metin Bükey’in adını taşıyor. Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı “Sen Bir Yana” şarkısı romantik görüntüleriyle parçanın ruhunu yansıtacak.

Nilgün Belgün’ün sesiyle dinlerken sizi Yeşilçam yıllarına alıp götürecek olan “70’lerden Bugüne” albümü, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 17 Kasım’dan itibaren tüm dijital platformlarda…

DENİZ SEKİ’DEN MÜZİKSEVERLERE ZARİF BİR SONBAHAR HEDİYESİ!

Türk pop müziğinin naif sesi Deniz Seki, yeni albümü “Deniz Seki Best Of Akustik Vol1 ” ile dinleyicilerini selamlamak için gün sayıyor. Seki, dinlenme rekorları kıran şarkılarını bu albüm için akustik olarak yeniden yorumladı. Kendi şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan yeni albümüyle bir müzik ziyafeti sunan Seki, sonbahar günlerinde içleri ısıtacak. En sevilen hitleri arasından seçtiği 13 şarkıyı en yalın ve sade haliyle sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı, zamansız bir başucu albümü olarak tanımlanabilecek çalışmasıyla müzik severlere romantik ve keyifli bir deneyim yaşatacak. Ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarının akustik versiyonları Poll Production YouTube kanalında her hafta dinleyicileriyle buluşacak.

Aşk şarkılarının efsane sesi Deniz Seki’nin başa sarıp sarıp tekrar dinlenecek tattaki albümü “Deniz Seki Best Of Akustik Vol1” 17 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

5 YILLIK BEKLEYİŞ 'AŞIĞIM HÂLÂ’ İLE SONLANDI...

Ebru Gündeş hayranlarının ve müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği, sanatçının kariyerinin 16'ncı solo albümü 'Aşığım Hâlâ' bugün(17.11.2023) yayınlandı. Son olarak Ocak 2019'da çıkan 'Aşık' albümüyle sevenleriyle buluşan Gündeş, 5 yıl aradan sonra 'Aşığım Hâlâ' ile bekleyişi sonlandırdı. Türk müziğinin birbirinden ünlü müzisyenlerinin hazırladığı bestelerin Ebru Gündeş'in kendine has yorumuyla buluştuğu, 16 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe'in imza attığı 'Vakitsiz Geldin' oldu. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen dev prodüksiyonlu klip için stüdyoda çöl ortamı yaratıldı. İstanbul'da bir stüdyoda yapılan çekimler 16 saatte tamamlandı.

GÜNDEŞ'İN YILDIZLARI!

Merakla beklenen albümde; Ayla Çelik, Birkan Şener, Ceyhun Çelikten, Çağrı Telkıvıran, Emirkan Sitane, Gökçe Turan, Gökhan Tepe, Gökhan Türkmen, Hakkı Yalçın, Mansur Ark, Meral Turan, Mert Carim, Murat Yeter, Mustafa Ceceli, Nezih Üçler, Oğuzhan Koç, Serdar Arslan, Serhat Karan, Sıla Gençoğlu, Sinan Akçıl ve Şebnem Sungur gibi başarılı isimlerin şarkıları yer aldı. Albümdeki şarkıların düzenlemelerini ise; Alper Atakan, Ceyhun Çelikten, Çağrı Telkıvıran, Gürsel Çelik, Mustafa Ceceli, Ozan Doğulu ve Serkan Ölçer yaptı.

AHMET ŞAFAK’TAN GÖNÜLLERE DOKUNAN SÜRPRİZ!

Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran özgün Türk Müziği’nin güçlü sesi Ahmet Şafak’tan sevenlerine sürpriz niteliğinde bir albüm geliyor. Tarzı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. Müzik piyasasına adım attığı günden itibaren geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahmet Şafak, “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1”albümüyle tam anlamıyla sevenleriyle hasret gidermeye hazırlanıyor. 1998 yılından bu yana en sevilen şarkılarını bu albümde bir araya getiren ünlü sanatçı, kahramanlık şarkılarından aşk parçalarına uzanan eserleriyle hayranlarını müzik yolculuğuna çıkaracak. 11 parçadan oluşan albümün söz ve müziği tamamen Ahmet Şafak imzası taşıyor.

Ahmet Şafak’ın hafızalara kazınan şarkıları ile rüzgarlar estireceği albümü “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1” 17 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

YENİ ALBÜME DAİR BİR İPUCU!

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, Araba isimli yeni teklisini 17 Kasım tarihinde yayınladı.

Söz ve müziği Can Bonomo'nun kendisine ait olan Araba şarkısının düzenlemesi Kaan Arslan ve Can Bonomo ortak imzası taşıyor. Kayıt, mix ve mastering çalışmalarının tamamının Kaan Arslan tarafından gerçekleştirildiği Araba şarkısının lirik video çalışması Doğukan Aksoy tarafından yapıldı.

Can Bonomo, yeni şarkısı Araba ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: ''"Araba" 2024 yılının ocak ayında çıkmasını planladığımız yeni albümümüzden bir parça. Söz ve müziği bana ait. Düzenlemeyi Kaan Arslan ile beraber yaptık. Sevgili Kaan'ın önderliğinde ilk düzenleme deneyimim olan bu şarkı duygu ve tasarım olarak yeni albüme dair ipuçları veriyor olsa da albümde gitar tonları biraz daha ön planda olacak. Sonbahar aylarından geçerken albüme kadar sizi sarmalayacak, mevsime uygun bir şarkı bırakmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler.''

Can Bonomo'nun yeni teklisi Araba, tüm dijital platformlarda yayımda!